مكافحة السمنة والسكري ضمن الاستراتيجية الوطنية الإماراتية للتغذية الصحية 2031

يمثل اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً للاستراتيجية الوطنية للتغذية الصحية 2031 محطة فارقة في جهود الدولة لمكافحة المعدلات المتزايدة للسمنة والسكري.
تتضمن الاستراتيجية 16 مبادرة مستهدفة، يبرز من بينها حظر الزيوت المهدرجة جزئياً (PHOs) وفرض قيود صارمة على تسويق الوجبات السريعة، كإجراءات جريئة لإعادة تشكيل البيئة الغذائية.
يؤكد خبراء الصحة والتغذية أن التخلص من الزيوت المهدرجة جزئياً، وهي المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية، سيحقق فوائد فسيولوجية كبيرة ومباشرة للسكان.
وتوضح مريم الكربي، أخصائية تغذية صحة عامة إماراتية وقائدة سياسات: "الزيوت المهدرجة جزئياً هي زيوت معدلة صناعياً والمصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية. واستهلاكها مرتبط بقوة بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية". وقالت مريم: "إن إزالة هذه الزيوت تؤدي إلى فوائد صحية فورية، بما في ذلك تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات، وهذا يدعم صحة الأوعية الدموية ويؤدي إلى تخفيضات مبكرة في مخاطر القلب والأوعية الدموية".
وتؤيد سارة الكثيري، أخصائية التغذية العلاجية ورئيسة فريق خدمات التغذية في معهد برجيل للسرطان، هذا الرأي، مشيرة إلى أن الهيئات الصحية العالمية مثل منظمة الصحة العالمية تعتبر القضاء على الدهون المتحولة واحداً من أكثر الطرق فعالية لحماية الصحة العامة. وتقول: "إن تقليل الدهون المتحولة سيكون له فوائد صحية واضحة، بما في ذلك خفض الالتهابات، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومقاومة الأنسولين".
وترى أسواتي نيليبارامباث ساجيفان، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى وعيادة أستر سيدارز بجبل علي، أن الاستراتيجية تمثل نقطة تحول. "هذا الإطار ينقل تركيزنا من العلاج التفاعلي إلى الوقاية الاستباقية، وهو أمر ضروري في المعركة العالمية ضد الأمراض غير المعدية مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم". وأضافت أن السياسة، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات الأيضية، تجعل الخيار الصحي هو الخيار السهل للمرضى والعائلات على حد سواء.
بينما يزيل الحظر الدهون الضارة من الإمدادات الغذائية، يجب على الأفراد أيضاً اتخاذ خيارات واعية لاستبدال البدائل عالية المعالجة بخيارات صحية. ويقول الخبراء إن هذا التحول لا يجب أن يكون معقداً.
تنصح مريم قائلة: "بدلاً من استخدام السمن النباتي، اختر بدائل صحية مثل زيت الزيتون. استبدل الأطعمة المقلية والسريعة بخيارات مشوية أو مخبوزة، واستبدل الوجبات الخفيفة المصنعة مثل الرقائق والمعجنات بالمكسرات والبذور". كما توصي بتقليل تناول اللحوم الحمراء الدهنية لصالح الأسماك، مثل السلمون أو التونة، والخيارات النباتية مثل العدس.
وتوافق سارة على ذلك، مؤكدة أن التحول الرئيسي يكمن في تشجيع خيارات الدهون الصحية، مع تقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بنشاط.
ولمساعدة الأسر على التنقل في هذه التغييرات الغذائية، تتضمن الاستراتيجية تطوير دليل تغذية رقمي وطني. وتهدف هذه الأداة إلى ترجمة الخطوط العريضة للتغذية إلى تخطيط عملي للوجبات اليومية.
وتقول مريم: "لكي يكون الدليل فعالاً، يجب أن يتضمن أدوات بسيطة وقابلة للتنفيذ مثل خطط الوجبات الأسبوعية، وإرشادات الحصص الغذائية، ووصفات سهلة المتابعة تعكس الثقافة الغذائية المحلية". وتسلط الضوء على أهمية الأدوات البصرية مثل نماذج الأطباق وأمثلة واضحة ومعتمدة للبدائل الصحية المتوفرة في السوبر ماركت. "هذا هو المكان الذي تلعب فيه الشراكات مع صناعة الأغذية دوراً حاسماً، لضمان أن تكون الخيارات الصحية سهلة الوصول ومرئية ومتماشية مع التوصيات".
وتضيف سارة أن الدليل يجب أن يكون ذا صلة ثقافية ويعالج الحالات الشائعة مثل السمنة والسكري، مما يساعد العائلات في نهاية المطاف على تحويل نصائح التغذية إلى عادات يومية.
ينصب التركيز الرئيسي للاستراتيجية على كبح جماح السمنة بين الأطفال في سن المدرسة والمراهقين. ويتطلب عكس هذه الاتجاهات نهجاً شاملاً يسد الفجوة بين البيئة المدرسية والحياة المنزلية.
وتشمل التدخلات الفعالة داخل المدارس وضع معايير تغذية واضحة للمقاصف والحد من الوصول إلى الأطعمة عالية السكر وفائقة المعالجة. وتلاحظ مريم أن "خلق بيئات غذائية صحية، حيث يكون الخيار الافتراضي هو الخيار الصحي، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العادات اليومية للأطفال".
ومع ذلك، يجب تعزيز الجهود المدرسية في المنزل. وتقول سارة: "تظهر الأدلة أن الجمع بين الجهود المدرسية ودعم الأسرة هو النهج الأكثر فعالية. في المنزل، يمكن لخطوات بسيطة مثل الوجبات المتوازنة وتقليل الوجبات السريعة أن تحدث فرقاً حقيقياً".
وتؤكد أسواتي أن نجاح السياسة يعتمد على التعليم المجتمعي لمساعدة السكان على قراءة الملصقات الغذائية، وجعل الطعام المغذي ميسور التكلفة ومتاحاً، ودعم التحول السلوكي اللازم للتغيير الدائم. وقالت: "هذه الاستراتيجية ليست مجرد سياسة؛ إنها وعد للجيل القادم. من خلال تعزيز أطرنا التنظيمية اليوم، فإننا نحد من العبء السريري للغد".
بعيداً عن المكونات نفسها، تستهدف الاستراتيجية البيئة الغذائية الأوسع من خلال إعادة تنظيم الإعلانات الترويجية للأغذية والمشروبات غير الصحية. تم تصميم هذه المبادرة لتقليل ضغط تسويق الوجبات السريعة، خاصة على الأطفال.
وتشرح مريم: "تلعب الإعلانات دوراً قوياً في التأثير على الاختيارات، غالباً بشكل لا واعٍ. إن الحد من التعرض للإعلانات المقنعة والمربكة في كثير من الأحيان للمنتجات العالية بالسكر والملح والدهون المشبعة يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في تشكيل معايير غذائية صحية في وقت مبكر من الحياة".
ومن خلال خلق مساحة لتكون الخيارات الصحية أكثر وضوحاً وجاذبية، تضع الإمارات العربية المتحدة الأساس لثقافة الرفاهية. وكما تختتم سارة: "هذه الاستراتيجية هي خطوة قوية نحو الوقاية، ومع الوعي الصحيح والتنفيذ العملي، يمكن أن يكون لها تأثير دائم على صحة السكان".