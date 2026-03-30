مكافحة السمنة والسكري ضمن الاستراتيجية الوطنية الإماراتية للتغذية الصحية 2031

وترى أسواتي نيليبارامباث ساجيفان، أخصائية التغذية السريرية في مستشفى وعيادة أستر سيدارز بجبل علي، أن الاستراتيجية تمثل نقطة تحول. "هذا الإطار ينقل تركيزنا من العلاج التفاعلي إلى الوقاية الاستباقية، وهو أمر ضروري في المعركة العالمية ضد الأمراض غير المعدية مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم". وأضافت أن السياسة، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات الأيضية، تجعل الخيار الصحي هو الخيار السهل للمرضى والعائلات على حد سواء.