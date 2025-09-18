مقيمة مغربية: العيش في الإمارات ساعدني على فهم أهمية الادخار بشكل أكبر

مع استمرار نمو قطاع العافية ليصبح قطاعًا بمليارات الدولارات، أسست المغتربة المغربية إيمان بلحبس مكانتها الخاصة في الإمارات العربية المتحدة من خلال WellnessWonderz، وهي شركة متخصصة في صناديق الاشتراك في اللياقة البدنية. تقول إيمان، البالغة من العمر 38 عامًا والمقيمة في دبي، إنها أدركت خلال عشر سنوات قضتها في الإمارة كيفية استخدام المال كأداة لتحقيق أهدافها التجارية والشخصية.
إذا كان عليك أن تكتبي رسالة إلى المال، ماذا ستقولين؟
عزيزي المال، مع أنك لستَ كل شيء، إلا أنك تُسهّل كل شيء. أتمنى لو أنني فهمتك بشكل أفضل لأُحسّن علاقتي بك.
كيف تصفين علاقتك بالمال؟
لطالما كانت علاقتي بالمال متوترة. مع أنني لم أكن يومًا منفقًا كبيرًا، إلا أنني ما زلت أجد صعوبة في فهم أفضل السبل لإنفاقه. ولأنه كان دائمًا مرادفًا للقلق، كان يحيط به دائمًا شعور طفيف بالخوف.
كيف تعتقدين أن هذه العلاقة تشكلت؟
أعتقد أن الكثير من الأمر يعود إلى الثقافة. لقد نشأتُ في مجتمع يُحرّم الحديث عن المال بشفافية، وخاصةً للنساء. على سبيل المثال، لم أُجرِ أي نقاشات مالية جادة مع والديّ خلال نشأتي، باستثناء النصيحة التقليدية "ادّخر دائمًا، تحسبًا لأي طارئ".
ما هي الدروس التي تعلمتها من والدتك حول إدارة الأموال؟
أفضل درس تعلمته كان الحرص على ادخار شيء ما دائمًا "للاحتياط". أما الدرس الآخر فهو أن الاستثمار الوحيد المجدي هو العقارات، وهي مقولة نشأنا على سماعها. مع ذلك، أصبحتُ الآن على دراية بوجود العديد من طرق الاستثمار الأخرى. الأمر يتعلق فقط باستكشاف الخيارات الأخرى.
من تتحدثين معه بشأن الأمور المالية؟
من المضحك أنه مع أن زوجي يجد سهولة في التحدث معي بحرية عن المال، إلا أنني ما زلت أجد صعوبة في ذلك، فقد نشأتُ في مجتمع يعتبر الحديث عن المال محرمًا. لكنني أعمل على ذلك.
نشأتُ في مجتمعٍ يُحرّم الحديث عن المال. لكنني أعمل على ذلك.
من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟
والداي، بمعنى أنهما كانا دائمًا يشجعانني على الادخار والاستثمار، حتى لو كان ذلك في مجال العقارات فقط. كما تعلمتُ الكثير من خلال متابعتهما لكيفية إدارتهما لأموالنا كعائلة من خمسة أفراد، حتى وإن لم نتحدث في الأمر مباشرةً.
ما هي أعمق تجربة مررت بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال، وماذا علمتك منذ ذلك الحين؟
أعتقد أن أكثر تجاربي تأثيرًا مع المال كانت عندما بدأتُ مشروعي "ويلنس وندرز"، وهو مشروع ممول ذاتيًا بالكامل. إن بدء مشروع يُغير نظرتك تمامًا إلى المال الذي تجنيه. فأنت تُفكر باستمرار في كيفية استثمار المزيد لبناء مشروعك، وتبدأ في تأجيل النفقات الأخرى، مثل التسوق غير الضروري والسفر، وما إلى ذلك.
كيف تعتقدين أن العيش في الإمارات العربية المتحدة قد غير علاقتك بالمال؟
أعتقد أن العيش في الإمارات العربية المتحدة ساعدني على فهم أهمية الادخار بشكل أكبر. فهو أيضًا وسيلة لتحقيق أهدافك.
إذا كان بإمكانك تقديم نصيحة واحدة لطفلك أو لنفسك الأصغر سنًا بشأن المال، فماذا ستكون ولماذا؟
ابدأ بالاستثمار في أشياء مختلفة في سن أصغر، وابدأ بالادخار في وقت مبكر أكثر من عندما بدأت.
ما هي الأشياء التي تقدرين أن تنفق أموالك عليها؟
بالنسبة لي، أشعر دائمًا أن التجارب، مثل الرحلات وشراء الهدايا لأحبائي، هي بمثابة إنفاقات ذات قيمة.
ما الذي تعتبرينه تبذيرا؟
فندق فاخر في مكان لطيف أو عشاء فاخر حائز على نجمة ميشلان.
هل تخططين لماليتك على المدى الطويل؟
أتعلم كيفية البدء بالتخطيط المالي طويل الأمد. إنها رحلة في نهاية المطاف.
ما هو هدفك الطويل الأمد المرتبط بمواردك المالية؟
إنهاء الرهن العقاري على منزلي في وطني وامتلاك منزل في الإمارات العربية المتحدة، مثل رأس الخيمة ربما.
كم تدخرين شهريا؟
15-20 بالمائة.
ما هو المبلغ الذي تخططين أن تمتلكينه عندما تبلغين 65 عامًا؟
أريد أن يصبح صافي ثروتي 20 مليون دولار (73 مليون درهم) بحلول ذلك الوقت.
ما هو أعظم قرار مالي اتخذته؟
لم أتخذ هذا القرار بعد.