مقيمة مغربية: العيش في الإمارات ساعدني على فهم أهمية الادخار بشكل أكبر

أعتقد أن أكثر تجاربي تأثيرًا مع المال كانت عندما بدأتُ مشروعي "ويلنس وندرز"، وهو مشروع ممول ذاتيًا بالكامل. إن بدء مشروع يُغير نظرتك تمامًا إلى المال الذي تجنيه. فأنت تُفكر باستمرار في كيفية استثمار المزيد لبناء مشروعك، وتبدأ في تأجيل النفقات الأخرى، مثل التسوق غير الضروري والسفر، وما إلى ذلك.