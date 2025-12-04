مقيمة فلسطينية-أردنية: المال نعمة واختبار

الدكتورة إيمان أبوخوصة هي أستاذة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية في دبي، أول جامعة ألمانية في الإمارة. فلسطينية-أردنية، وهي واحدة من عدد متزايد من النساء اللواتي يبنين الجيل القادم من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الإمارات. خبيرة في علم البيانات والتحول الرقمي، متخصصة في استراتيجيات القيادة واتخاذ القرار المعتمدة على البيانات في التعليم والصناعة، وقد أخذت مهاراتها المهنية إلى إدارتها الشخصية للمال، متقنة فن التخطيط والاستراتيجية. لكنها تقول إن والدتها وأصدقائها، بالإضافة إلى الدروس المستفادة في الحياة الواقعية، يظلون مفتاحًا لعلاقتها بالمال.
إذا كان عليك كتابة رسالة إلى المال، ماذا ستقول؟
عزيزي المال، تأتي كنعمة، تبقى كاختبار، وتغادر أسرع من الحلوى في تجمع عائلي.
كيف تصفين علاقتك بالمال؟
إنها معقدة! في ثقافتنا، تتعلم مبكرًا أن المال هو نعمة واختبار. يُنظر إلى الثروة على أنها رزق من المعطي، وليس شيئًا نملكه بالكامل. هذا التناقض يشكل كل شيء: تسعى إليه، تديره بعناية، لكنك دائمًا تدرك أنه يمكن أن يأتي ويذهب — وأن ما يبقى حقًا هو كيف تستخدمه، لنفسك، لعائلتك، وللآخرين.
ما هي الدروس التي تعلمتها عن إدارة المال من والدتك؟
والدتي هي أفضل مديرة مال أعرفها — جزء منها اقتصادي، جزء منها فيلسوف، جزء منها ساحر. كان لديها العديد من الأقوال عن المال، لكن المفضل لدي دائمًا كان: 'في الغربة كالوطن'. وكم من مرة أثبتت الحياة صحة قولها. عندما تكون بعيدًا عن الوطن، يصبح المال شبكة أمانك، منطقة راحتك، وأحيانًا حتى صديقك الوحيد في مطار غريب. لا يشتري الأشياء فقط؛ في تلك اللحظات، يشتري راحة البال، الاستقرار، والشعور بالانتماء أينما كنت.
من الذي علمك أكثر عن إدارة المال؟
الحياة نفسها. كأطفال، نحن خبراء في عدم الاستماع إلى أمهاتنا، خاصة عندما يحذروننا بشأن المال. لذلك، تعلمت بالطريقة الصعبة: لا يوجد كتاب دراسي يعدك لألم الديون المتأخرة أو فاتورة بطاقة الائتمان بعد جولة تسوق عاطفية. التجربة هي المعلم الأكثر قسوة، ولكنها أيضًا الأكثر فعالية.
إذا كان بإمكانك إعطاء طفلك أو نفسك الأصغر سنًا نصيحة واحدة حول المال، ماذا ستكون ولماذا؟
سأقول: تعلم مبكرًا أن المال ليس ذا قيمة لأنك تنفقه، بل لأنك تنفقه بحكمة. الهدف ليس شراء المزيد، بل العيش بحرية أكبر. الأحذية تبلى، والاتجاهات تتلاشى، ولكن الخيارات التي تتخذ بعقلانية، وبعض التقييد، هي ما يحول المال إلى قيمة حقيقية.
ما هي التجربة الأكثر عمقًا التي مررت بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال؟
كانت اللحظة الأكثر عمقًا عندما أنقذني المال حرفيًا؛ كنت عالقًا في الخارج، على بعد قرار واحد من الذعر، وأدركت أن النقود التي لدي كانت الجسر الوحيد للعودة إلى الأمان. منذ ذلك الحين، فهمت المال بشكل مختلف: ليس هو المكانة أو الرفاهية، بل هو الأمان. لقد علمني أن الاستقلال المالي ليس في الحصول على المزيد، بل في الحصول على ما يكفي عندما تحتاجه أكثر.
كيف تعتقدين أن العيش في الإمارات قد غير علاقتك بالمال؟
العيش في الإمارات قد غير كيف أرى المال بطريقتين: لقد أضاف فئات جديدة إلى ميزانيتي (وجبات الفطور المتأخرة، خدمة صف السيارات، وشيء من حين لآخر لم أكن أعلم أنني أحتاجه). ولكن الأهم من ذلك، أنه غير عقليتي: هنا، الطموح هو الأمر الطبيعي، الفرص في كل مكان، وكذلك الدافع للاستثمار باستمرار في نفسك — وفي ما يهم حقًا — إذا كنت تريد الاستمرار.
من تتحدثين إليه بشأن الأمور المالية؟
في الغالب مع نفسي. بصوت عالٍ. في جداول Excel. أحيانًا مع دائرة موثوقة من الأصدقاء الذين يتظاهرون بأن لديهم "عشاء" يتحول إلى علاج مالي.