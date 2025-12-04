مقيمة فلسطينية-أردنية: المال نعمة واختبار

الدكتورة إيمان أبوخوصة هي أستاذة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية في دبي، أول جامعة ألمانية في الإمارة. فلسطينية-أردنية، وهي واحدة من عدد متزايد من النساء اللواتي يبنين الجيل القادم من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الإمارات. خبيرة في علم البيانات والتحول الرقمي، متخصصة في استراتيجيات القيادة واتخاذ القرار المعتمدة على البيانات في التعليم والصناعة، وقد أخذت مهاراتها المهنية إلى إدارتها الشخصية للمال، متقنة فن التخطيط والاستراتيجية. لكنها تقول إن والدتها وأصدقائها، بالإضافة إلى الدروس المستفادة في الحياة الواقعية، يظلون مفتاحًا لعلاقتها بالمال.