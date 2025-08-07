مقيمة رومانية: الإمارات علمتني أن الثروة الحقيقية عائلتي

"نيكوليتا ريملينجر" تقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ قرابة عقد من الزمان، وتقيم حاليًا في دبي. تشغل هذه الرومانية، البالغة من العمر 38 عامًا، منصب المديرة وعضو مجلس الإدارة في شركة 4most UAE للاستشارات في مجال مخاطر الائتمان والتحليلات. وقد ساعدها عملها في عالم المال على تشكيل واقعها المالي، إذ أدركت أن المال بالنسبة لها، سواءً كان مهنيًا أو خاصًا، هو مجرد "عمل"، وقد تأثرت أيضًا بطفولتها التي كانت تُدّخر فيها المال دون الاستمتاع به.
إذا كان عليك أن تكتب رسالة إلى المال، ماذا ستقول؟
أتمنى لو أدركتُ منذ صغري أن المال له أشكالٌ متعددة تتجاوز النقد - سواءً كان ائتمانًا لشراء منزل، أو بطاقة ائتمان للمشتريات، أو استثمارات تنمو مع مرور الوقت. إن إدراك هذه الأشكال المختلفة يُؤثر بشكل كبير على قراراتنا وفرصنا المالية. كما أتمنى لو أدركتُ مُبكرًا أن السجل الائتماني الجيد مفتاحٌ لحياة أفضل، يفتح أبواب الاستقرار والحرية المالية. وأخيرًا، مع أن المال يُكتسب ليُنفق، فإن الادخار بنفس القدر من الأهمية. إن تحقيق التوازن الصحيح بين الإنفاق والادخار يضمن مستقبلًا مستقرًا وآمنًا.
كيف تصف علاقتك بالمال؟
نشأتُ في قرية، وكان المال يُنظر إليه دائمًا على أنه نقود، تحصيها أمي بدقة. هذا الوجود الملموس للمال منحني شعورًا بالأمان وراحة البال والاستقرار. لقد مكّنني وحفّزني على التفوق في دراستي ومهنتي. ومع ذلك، مرّت فترةٌ تعرّض فيها هذا الشعور بالأمان للتحدي. بين العمل والآخر، شعرتُ بموجة من الشك والخوف. كانت فكرة عدم القدرة على تغطية نفقاتي مُرهقة، خاصةً وأنني كنتُ حاملًا في الشهر السابع بتوأم. علّمتني هذه التجربة أهمية التخطيط المالي وضرورة التكيّف مع الظروف المتغيرة.
كيف تعتقد أن هذه العلاقة تشكلت؟
بفضل العمل الجاد الذي قام به والدي لتمكيني من الحصول على تعليم جيد والفرص في الحياة التي لم تكن متاحة لهم.
ما هي الدروس الجيدة أو السيئة حول إدارة الأموال التي تعلمتها من والدتك؟
جيد: تقييم المدخرات، في بعض الأحيان يوميا!
سيئ: كان المال يُنفق على الضروريات، ونادرًا ما يُنفق على الترفيه. لم يكن هناك "استفادة من ثمار العمل الشاق" بمنح نفسك أو عائلتك فرصة إنفاق المال على إجازة.
من تتحدث معه بشأن الأمور المالية وهل تعتبرها من المحرمات بالنسبة لك؟
لأبنائي، ولعائلتي، وفي مختلف المنتديات النسائية والطلابية. لحسن الحظ، لم يعد المال موضوعًا محرّمًا بالنسبة لي.
من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟
ربما والدتي أولاً، ثم نفسي من خلال العيش في الخارج منذ أوائل العشرينيات من عمري مع توفر قدر محدود جدًا من المال.
ما هي التجربة الأعمق التي مررت بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال، سواء كانت جيدة أو سيئة، وماذا علمتك إياها منذ ذلك الحين؟
مرّت عليّ فترةٌ وجدتُ فيها نفسي بين وظيفتين، أواجه فيها نفقاتٍ متزايدة، وأحتاج إلى إعادة تقييم وضعي المالي. كانت فترةً تطلبت مني مراجعةً ذاتيةً وانضباطًا. أتذكر جلوسي على طاولة المفاوضات، أُراجع إنفاقي بدقةٍ خلال الأشهر والسنوات الماضية. كانت مهمةً شاقة، لكنها كانت ضروريةً لوضع خطةٍ ماليةٍ جديدة. كان عليّ اتخاذ قراراتٍ صعبةٍ - تقليل النفقات غير الضرورية ووضع أهدافٍ واضحةٍ للادخار. كان من المتواضع أن أُولي اهتمامًا بالغًا، حتى لفرق درهمٍ واحدٍ في أسعار البقالة. على الرغم من صعوبتها، إلا أن هذه الرحلة كانت مُنيرةً ومُحفزةً في آنٍ واحد. علّمتني قيمة التخطيط المالي وأهمية الانتباه إلى عادات الإنفاق. والأهم من ذلك، أنها عززت فكرة أنه بالعزيمة والتخطيط الدقيق، يُمكننا التغلب على التحديات المالية والخروج منها أقوى.
كيف تعتقد أن العيش في الإمارات قد غير علاقتك وتصورك للمال؟
عند العيش في بلد أجنبي، يُعدّ مراقبة درجة الائتمان الخاصة بك عن كثب أمرًا ضروريًا. فالمراقبة المنتظمة لها تساعد في الحفاظ على صحتك المالية وتضمن لك الالتزام بالتزاماتك. بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ فهم قواعد تقييم مخاطر الائتمان التي تطبقها البنوك أمرًا بالغ الأهمية - فهذه القواعد تلعب دورًا مهمًا في الحصول على قرض عقاري وقرض سيارة وكل ما يلزم لبناء حياة مستقرة في بلد جديد. بالنسبة لي، كان الانتقال سلسًا نسبيًا، حيث سبق لي العيش في بلد أجنبي آخر قبل الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة. كان الأمر ببساطة مسألة تكيف مع بيئة جديدة وتعلم قواعدها وقوانينها. ومن المثير للاهتمام، أنه منذ انتقالي إلى الإمارات العربية المتحدة، تغيرت وجهة نظري بشأن الثروة. ففي السابق، كانت الثروة تعني القدرة على تحمل تكاليف عطلة صيفية ممتعة. أما هنا، فقد أدركت أن الثروة الحقيقية هي تخصيص وقت لعائلتي ونفسي.
إذا كان بإمكانك تقديم نصيحة واحدة لطفلك أو لنفسك الأصغر سنًا حول المال الآن، فماذا ستكون ولماذا؟
أنا ملتزمة بتعليم توأمي أهمية الادخار منذ الصغر. أعتقد أنه من الضروري أن يفهموا قيمة المال وفوائد الادخار.
بالإضافة إلى أساليب الادخار التقليدية، أخطط أيضًا لتثقيفهم حول برامج تنويع الاستثمارات. أريدهم أن يدركوا كيف تختلف هذه البرامج عن برامج الادخار التقليدية، وكيف يمكن أن تكون مفيدة لهم مع تقدمهم في السن. من خلال تعريفهم بهذه المفاهيم في وقت مبكر، أهدف إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة في المستقبل.
ما هي الأشياء التي تقدر أن تنفق أموالك عليها؟
في أغلب الأحيان، أسافر وأقضي وقتي الخاص - علاجات السبا والتدليك... أنا مدمنة صالون تجميل!
ما الذي تفكر في إنفاقه ببذخ؟
ملاذات فاخرة.
هل تخطط لماليتك على المدى الطويل، وإذا كان الأمر كذلك، كيف؟
نعم، بالدرجة الأولى من خلال الاستثمارات العقارية في مختلف الولايات القضائية. لقد ساعدتني خبرتي في مخاطر الائتمان، إذ كان فهمي لسياسات وأطر مخاطر الائتمان وأهمية بطاقة تقييم الطلبات بالغ الأهمية.
ما هو هدفك أو حلمك المالي على المدى الطويل؟
التقاعد في سن الستين على أقصى تقدير والاستمتاع بلحظات هادئة في أماكن مختلفة، وفي نهاية المطاف متابعة أطفالي، وفي أحد الأيام، رعاية أحفادي.
كم تدخر شهريا؟
50-70% من دخلي.
ما هو المبلغ الذي تخطط أن تمتلكه عندما تبلغ 65 عامًا؟
كافية للعيش حياة سلمية.
ما هو أعظم قرار مالي اتخذته - القرار الذي تفتخر به أكثر أو القرار الأكثر ربحية؟
اشتريتُ منزلًا في إيطاليا عندما كنتُ في الثلاثين من عمري، بمفردي، دون أن أدفع أي شيء من والديّ. والآن، أدفعُ ثمنه من خلال الإيجار. ومن منظورٍ مهني، أفخرُ أيضًا بتوسيع خدمات شركتي في الشرق الأوسط، حيثُ تطورتُ من غيابٍ تامٍّ إلى العمل مع معظم البنوك في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ما هو أكبر ندم أو خسارة مالية لديك؟
شراء الحقائب ذات العلامات التجارية.