مقيمةمصرية:الإمارات أعادت تشكيل نظرتي للثروة

منة شاهين، المغتربة المصرية، هي الشريكة المؤسسة لبوابة التسوق الإلكتروني eJaby، وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، تُدرك أن المال "عامل تمكين". تُشاركنا هذه المقيمة في دبي أسرارها في إدارة أموالها بعد 11 عامًا من الإقامة في الإمارة. تقول إن المال يخلق الفرص، وهو المحفز الأساسي لتحويل الأفكار إلى واقع.