مقيمةمصرية:الإمارات أعادت تشكيل نظرتي للثروة

منة شاهين، المغتربة المصرية، هي الشريكة المؤسسة لبوابة التسوق الإلكتروني eJaby، وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، تُدرك أن المال "عامل تمكين". تُشاركنا هذه المقيمة في دبي أسرارها في إدارة أموالها بعد 11 عامًا من الإقامة في الإمارة. تقول إن المال يخلق الفرص، وهو المحفز الأساسي لتحويل الأفكار إلى واقع.
إذا كان عليك أن تكتبي رسالة إلى المال، ماذا ستقول؟
عزيزي المال، أنت أداة - كأي أداة أخرى - لكنك أداة قوية. الأمر لا يقتصر على امتلاكك، بل يتعلق بمعرفة كيفية استخدامك بحكمة.
كيف تصفي علاقتك بالمال؟
إنها علاقة وفرة. يتدفق المال بسهولة عندما أعرف بوضوح كيفية استخدامه والغرض منه.
كيف تعتقدين أن هذه العلاقة تشكلت؟
من خلال سنوات من التعلم، من التجارب الشخصية ومن مراقبة الآخرين.
ما هي الدروس الجيدة أو السيئة حول إدارة الأموال التي تعلمتها من والدتك؟
كان أفضل درس هو أن المال يُولّد المال - استثمر بحكمة، وستتضاعف مواردك. من ناحية أخرى، فإن الاعتقاد بأن عليك "أن تنفق أكثر لتحصل على المزيد" لا يعني بالضرورة الإنفاق بتهور. من المهم أن تفهم دخلك ونفقاتك، وأن تتأكد من أنها تُسهم في تحقيق أهدافك.
من تتحدثين معه بشأن المال، وهل تعتبره أمرا محظورا؟
بصفتي رائد أعمال، أناقش المال باستمرار مع المستثمرين وأصحاب المصلحة والمرشدين. أحاطت نفسي بأشخاص ناجحين منفتحين دائمًا على مشاركة النصائح والأفكار. بالنسبة لي، الحديث عن المال أساسي للنمو.
من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟
مزيج من الأصدقاء الجيدين والمستشارين الموثوق بهم والحكمة الموجودة في الكتب.
ما هي أعمق تجربة مررت بها فيما يتعلق بالمال، سواء كانت جيدة أو سيئة، وماذا علمتك إياها؟
لقد استثمرتُ بنجاحٍ وفشلاً. علّمتني هذه التجارب أهميةَ التأنّي، وقبول النصائح، والاستعداد للتعلّم من كلّ نتيجة.
كيف تعتقدين أن العيش في الإمارات قد غير علاقتك وتصورك للمال أو الثروة؟
العيش في الإمارات العربية المتحدة يجعلك على مقربة من نخبة من أغنى العقول وأكثرها درايةً بالأمور المالية في العالم. إنها بيئة زاخرة بالفرص والتعلم المستمر، مما وسّع مداركي في مجال الثروة والاستثمار. إن التواجد وسط أشخاص ذوي خبرة مالية يشجعك على التفكير في كيفية توظيف أموالك لتحقيق أهدافك. لقد تعلمت قيمة طلب المشورة من ذوي المعرفة والخبرة في الشؤون المالية. لقد غيّرت البيئة الديناميكية في الإمارات العربية المتحدة نظرتي للثروة.
إذا كان بإمكانك تقديم نصيحة واحدة لطفلك أو لنفسك الأصغر سنًا بشأن المال، فماذا ستكون ولماذا؟
ابدأ بتعلم الأمور المالية في أقرب وقت ممكن. فهمها أساس تحقيق الحرية المالية.
ما هي الأشياء التي تقدرين إنفاق المال عليها؟
أُعطي الأولوية للجودة على الكمية في كل جانب من جوانب حياتي. أؤمن بإنفاق المال على الأشياء التي تُضيف قيمة حقيقية وتدوم طويلًا، سواءً كانت مشتريات شخصية أو استثمارات مهنية. كرائد أعمال، يُنصبّ تركيزي حاليًا على الاستثمار في eJaby.
ما الذي تعتبرينه تبذيرا؟
بالنسبة لي، فإن الإنفاق ببذخ يعني الانغماس في شيء خاص يجلب الفرح أو يخلق ذكريات ذات معنى، سواء كان قطعة أزياء تبدو خالدة أو رحلة غير عادية توفر تجارب جديدة ووقتًا ممتعًا مع أحبائك.
هل تخططين لماليتك على المدى الطويل، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟
بالتأكيد. استراتيجيتي طويلة المدى تتمحور حول الاستثمارات وبناء مشروعي الناشئ، eJaby، ليصبح ناجحًا دائمًا.
ما هو هدفك أو حلمك على المدى الطويل والذي يرتبط بوضعك المالي؟
تحقيق الحرية المالية - القدرة على التركيز على الأشياء التي تثير اهتمامك دون القلق بشأن المال.
ما هو أعظم قرار مالي اتخذته؟
لقد كان إنشاء eJaby أحد أكثر القرارات المالية المجزية بالنسبة لي، سواء من حيث التأثير أو الربحية.
ما هو أكبر ندم أو خسارة مالية لديك؟
كأي رائد أعمال، عانيتُ من خسائر. ندمي هو عدم القيام بدراسات كافية قبل بعض الاستثمارات.
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