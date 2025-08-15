معضلة الكاتب: عندما يمزق القلم قناع المثالية في الحياة

كثير من الكُتّاب - وأنا منهم - رُسُلٌ للنفاق، كأبسط مريضٍ يدخل عيادةً نفسيةً متظاهرًا بتلقي العلاج المناسب لأمراضٍ لن يُفشيها أبدًا. هذا هو نفس المريض الذي يخشى أن تنهار قلعته الرملية الجميلة، الواقعة في الفناء الأمامي لمنزله المُطل على الواجهة البحرية، تحت وطأة تسونامي المشاعر التي قد يُثيرها الطبيب بسلسلةٍ من الأسئلة المُرتعشة. ومع ذلك، عندما يحين موعده، يحضر.

هل يكتب الكُتّاب حقًا المبادئ التي يؤمنون بها؟ هل يُطبّقون ما يُنادون به للجمهور؟ كتابة عمود أسبوعي لما يقارب ست سنوات ليست بالأمر الهيّن، خاصةً عندما تحتاج الذاكرة إلى دقة عالية لضمان عدم التكرار. كل عمود يُعبّر عن فلسفة يفترض الكاتب أن قرّاءه المتحمسين لن يستوعبوها في نفوسهم فحسب، بل سينقلونها أيضًا إلى الأجيال الشابة في عائلتهم.

يُفترض أن يكون كتابة عمود شخصي يُسلّط الضوء على تأملات الحياة صادقًا وسرديًا قدر الإمكان. إنه تمرين فكري، حيث تستقي من حياتك الشخصية أو تجارب شخص تعرفه أو قريب منك، وتعالجها بطريقة لا تُؤذي بطل الرواية أو تُوجّه رسالة خاطئة للمجتمع.

في حين أن أذكى أسلوب يمكن للكاتب اتباعه هو سرد القصة وتركها للقراء ليستخرجوا منها ما يشاؤون، فإن الطريقة الأمثل لذلك هي استخلاص الدروس المستفادة لمصلحة القراء. ومع أن عدم الالتزام بقول "خذ ما تشاء" للقراء يُعدّ كتابة غير مسؤولة، إلا أن الكاتب قد يجد نفسه في بعض الأحيان عند مفترق طرق.

مقالي الأخير بعنوان "اعتز بحزنك" مثالٌ كلاسيكي على معضلة الكاتب. بعد أسبوعين من نشر المقال، لا يزال سؤالُ ما إذا كنتُ مُلتزمةً بالصواب السياسي في مناقشة سيكولوجية الوقوع في حب شخصٍ أصغر من نصف عمري يُطاردني. وبينما كانت هناك رسائل تُتعاطف مع الكاتب وتُشيد بمهاراته، مُشبِّهةً الحادثة بتقشير طبقات بصلة، كانت هناك رسالةٌ أخرى قدّمت تحليلًا مُفصّلًا للعمل. تُجادل ماليكا رودريغيز، التي كانت قارئةً لمقالي منذ اليوم الأول: "أُدرك عمق المقال تمامًا، بغض النظر عن حججك بأن المقال كان مُبالغًا فيه قليلًا من أجل تقديم تحليل نفسي لمعضلة إنسانية مُحتملة".

إذا كان هناك جدلٌ حول الموضوع، فالأمر يعتمد على نظرة القارئ إليه؛ فإذا كانت قاعدة جماهيرك شابة، فلا جدل على الإطلاق. أما إذا كانت قاعدة جماهيرك كبيرةً في السن ولديها رؤية مثالية للرجال والنساء، فهناك مشكلة.

قد يظن القارئ أن الكاتب يتسامح مع أمرٍ غير أخلاقي. لكننا لسنا كذلك في الواقع، لأن الرؤى المثالية تتغير مع الزمن.

ما ذكرته في المقال هو مشاعرٌ جارفةٌ عميقة. قد يحدث هذا لأي شخص، سواءً كان مثاليًا أم لا. حتى أكثر الشركاء إخلاصًا قد يشعر بشخصٍ من الماضي أو حتى من الحاضر.

حملت مقالاتك السابقة، بدءًا من عام ٢٠١٩، رسالةً غامضةً للغاية. قد يكون هذا أو ذاك. هذه هي الطريقة الأكثر متعةً لقراءة مقال، لأنك لا تعرف من هو كاتبه.

لكن هذه المرة تحديدًا تُبرز شخصيتك. من كل تجاربك السابقة، يعرف الناس ما حدث لزوجتك.

وهذا مُسجّل في مقال اليوم أيضًا. إنهم يعلمون أيضًا أنك جدّ، لأنك جسّدتَ الصبيّ ببراعةٍ في مراتٍ عديدة.

يعرفك الناس بالفعل كرجل مثالي، ورجل عائلة، وزوج رائع. واليوم تلقّوا صدمة.

يبدو أن كشفك أو اعترافك الكبير اليوم لطبيبك النفسي بأنك وقعت في حب شخص بنصف عمرك أمرٌ مُبالغ فيه للقارئ المثالي. لسببٍ ما، تعلق هذه النقاط الرئيسية في ذهنه، مثل: "ماذا يحدث لهذا الرجل؟ كنا جميعًا نعتقد أنه رجلٌ عائلي".

قد يتساءل المرء عما يحدث لهذا الزوج القدوة، الذي لا يزال وفيًا وفيًا رغم كل الظروف. لا يتردد في الاهتمام بزوجته المريضة.

لكن لا أحد يعرف حقيقة المشاعر. يتطلب الأمر شجاعةً وجرأةً كبيرتين لمواجهة تلك المشاعر كما فعلت.

نعم، أفهم أن عليك تجنب الجدل، ولكن ماذا سيحدث حينها لحرية الكاتب؟ لقد كتبتَ عن مشاعرك الصريحة في مقالاتك السابقة، ومع ذلك نجوتَ من الجدل، لأن فهم اللغة الغامضة يتطلب قارئًا بارعًا. القارئ الحقيقي سيفهم هذه المشاعر ويتأملها، ويتأمل فيها، ويتأمل فيها، ويطرح أسئلة عنها.

مع أن هؤلاء القراء نادرون جدًا، إلا أن هذا كان واضحًا جدًا حتى لعامة الناس. ومع ذلك، استمتعتُ بقراءته. كان عميقًا جدًا لأنك رويت كيف قد يجد الناس، صغارًا وكبارًا، صعوبة في التعامل مع حزن فقدان شخص ما، أو تجاوزه.

لذا، في حين لم يتم إصدار الحكم بعد بشأن الكشف عن المشاعر الخام في عمود شخصي، لا يزال الجدل قائما حول ما إذا كانت القصة من نسج الخيال أم فصلا انتزع من كتاب حياة الكاتب الممزق.

