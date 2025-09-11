معرض دبي للفنون يحتفل بمناسبة مرور 20 عامًا على افتتاحه

يُعترف عموماً بمجلس "المجلس" كأول معرض فني في دبي أسس عام 1989، بينما يُعد "ذا ثيرد لاين"، إلى جانب "XVA" و"غرين آرت غاليري"، من أقدم المساحات الفنية المعاصرة في "مدينة الذهب". في هذه الأيام، أصبح فن الفيديو شائعاً مثل اللوحات، إلا أن ذلك لم يكن الحال في 2006 عندما عرض "الخط الثالث"، الذي كان آنذاك صاعداً، أعمال الملتيميديا المتطورة للفنانة لاله خُرميان، بما فيها رسومها المتحركة Sophie و Goya (2004) وChopperlady (2004). عُرضت هذه الأعمال في وقت كانت فيه سوق الفن في دبي لا تزال في بدايتها، ولم يكن ذوق الجمهور حينها للفيديو والأعمال القائمة على الوسائط الجديدة متطوراً كما أصبح اليوم. وقد كان "الخط الثالث" سابقاً لعصره، وهو ما يمكن تسميته بـ"العين الثالثة". وتقول رحبر “عندما افتتحنا الخط الثالث، كنت في منتصف العشرينيات، أعمل مع فنانين من جيلي ذاته. كنا نرغب في تقديم فن عصرنا، والذي تضمن بطبيعة الحال أعمال الفيديو، في ذلك الوقت، كان عرض مثل هذه الأعمال تحدياً، إذ لم يكن هناك فهم كاف لأعمال الوسائط الجديدة بعد. لكن كان من المهم بالنسبة لنا أن نخوض تلك المخاطر، وأن نمنح الفنانين حرية التعبير عن أنفسهم بأي وسيلة يختارونها.”