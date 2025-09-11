معرض دبي للفنون يحتفل بمناسبة مرور 20 عامًا على افتتاحه

سيحظى الزوار الذين يدخلون معرض "الخط الثالث" في 18 سبتمبر/أيلول بمتعة نادرة - حوالي 70 عملاً شعرياً ومثيراً للتفكير من قبل فنانين مشهورين مثل فرح القاسمي، ولاله خرميان، وشيرين علي آبادي، ورانا بيجوم، ونيما نبوي، ولمياء قرقاش وغيرهن، وكلها موضوعة على طول خط زمني يذكرنا بالتيارات التكنولوجية والسياسية والثقافية الرئيسية التي شكلت الألفية الجديدة.
هذه اللفتة المميزة التي تربط بين ماضي "الخط الثالث" وحاضره هي جزء من احتفالات الذكرى العشرين لتأسيس المعرض. من تنسيق شومون باسار، تأتي فعالية "السبيل الوحيد للخروج هو العبور: الخط العشرون" تكريماً لمسيرة المعرض عبر أعمال جميع الفنانين الذين ينتمون إلى قائمته حالياً، إلى جانب سلسلة من المعارض المؤقتة بعنوان "عروض التخفيضات المفاجئة"، ومجموعة من الحوارات العميقة التي تستضيف أصواتاً محورية من تاريخ المعرض.
في إطار المعرض المؤقت، سيكشف باسار عن قطع فنية لم تُعرض منذ زمن بعيد والمحفوظة في أرشيف المعرض الضخم، ليجمعها معاً لمدة 48 ساعة فقط، في صيغة مثيرة تشبه الطبيعة العابرة لـ"قصص إنستغرام". عنوان المعرض "السبيل الوحيد للخروج هو العبور"، المفعم بالقوة والنية، يستلهم من لازمة تشير إلى البقاء والاستسلام للقدر في آن واحد. “إنها لحظة مهمة بالنسبة لنا، ترمز إلى عقدين من الالتزام بدعم الأصوات الفنية وتعزيز الحوار بين المحلي والعالمي”، تقول سني رحبر المقيمة في دبي منذ فترة طويلة، والتي شاركت في تأسيس "ذا ثيرد لاين" مع كلوديا سيليني وعمر غباش في 2005. عندما ظهرت فكرة تنظيم عرض الذكرى العشرين، سارعت رحبر للاستعانة بالكاتب والقيّم باسار — الذي تعرفه منذ ما يقارب 20 عاماً. “كانت فكرتي لمعرض الذكرى العشرين أن أسجل هذه السنوات العشرين عبر أعمال مأخوذة من أرشيف المعرض، وأضعها في سياق تاريخي أكبر — تاريخ دبي والمنطقة والعالم”، يوضح باسار، الذي وصل إلى دبي قادماً من لندن نفس العام الذي انطلق فيه "ذا ثيرد لاين".
من جهتها، تُبدي رحبر حماساً واضحاً للالتقاء مجدداً مع جميع الفنانين الذين دعمتهم على مدى العقود — كثير منهم أصبحوا أسماء بارزة في الفن المعاصر. تفخر بحديثها عن تعاونها مع الأسطورة الإيرانية منير شاهرودي فرمانفرمائيان (1922-2019)، التي اشتهرت بدمج فن الزجاج المعكوس التقليدي، وفسيفساء المرايا، ومبادئ الهندسة الإسلامية مع حس حداثي لصناعة منحوتات وتركيبات تتجاوز التصنيفات المألوفة. “التقيت منير في مرسمها بطهران في مطلع 2007. كانت أول فنانة إيرانية تقيم معرضاً فردياً في متحف سولومون غوغنهايم بنيويورك. واليوم يوجد متحف باسمها في إيران”، تقول رحبر، مضيفة أن معرضها قد استضاف عدداً من معارض منير الفردية، منها "ذكريات" في 2007، و"كاليدوسكوب" في 2011، و"منير فرمانفرمائيان: 2004-2013" في 2013، و"هندسة لا نهائية" في 2016، و"نسائم الفجر تحمل أسراراً لتبوح بها" في 2018. كما أن جوانا حاجي توما وخليل جريج كانا أيضاً من المتعاونين الدائمين مع المعرض. الثنائي معروف بممارستهما متعددة التخصصات التي تتقاطع فيها صناعة الأفلام مع التصوير والتركيب الفني. ويعكس عملهما، عبر فكرتي الذاكرة والتاريخ، انخراطاً عميقاً مع الثقافة اللبنانية وواقعها السياسي.
وتقول رحبر التي سبق عن عملت في نيويورك ولندن: منذ بدايته، سعى "الخط الثالث" إلى تكوين روابط أعمق مع الفنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا (MENASA)، من خلال عرض فنونهم ومنحهم انتشاراً عالمياً، مع رعايتهم ودعم مسيرتهم الفنية. حين تتحدث رحبر عن فنانيها يمكن الإحساس بشعور الامتنان والرضا في صوتها. “كثير من الفنانين الذين نمثلهم اليوم عملوا معنا منذ البداية، ومنهم أمير هـ. فلاح، وهيف كهرمان، هدى لطفي، لمى قرقاش، جوانا حاجي توما وخليل جريج، رنا بيجم، يوسف نبيل، والراحل طارق الغصين. علاقتنا قائمة على الثقة والمخاطرة والإيمان المشترك بأهمية الحكاية القادمة من المنطقة”.
كان أحد أهداف المعرض منذ البداية تسليط الضوء على الأصوات الإقليمية، ومنحها مساحة للتجريب، وبناء سوق لأعمالهم، ووضعها في أبرز المجموعات الفنية العالمية. على سبيل المثال، وجدت الفنانة الإماراتية فرح القاسمي والفنانة القطرية المولد صوفيا المارية مأوى إبداعياً في "ذا ثيرد لاين". بينما تستكشف ممارسات القاسمي الفوتوغرافية الملونة موضوعات الهوية والثقافة والحياة اليومية في الخليج، تجسد عوالم صوفيا المتعددة التخصصات — الفائزة بجائزة "فريز" لندن للفنانين 2025 — خليطاً من السينما والكتابة والأداء، وتطرح تفسيرات حول الهوية الثقافية والمستقبلية والجندر في الخليج وما بعده. “لقد جلبت هاتان الشابتان قصص الخليج بجمالية ودقة إلى الجمهور العالمي. خذي أيضاً لمى قرقاش، الفنانة الإماراتية التي تجسد أعمالها جمال الأماكن شبه المهجورة والمغفلة”، تضيف رحبر، في إشارة إلى الفنانة ذات الـ43 عاماً، التي اختيرت لمعرض "آرت هير" 2024 في اللوفر أبوظبي.
يُعترف عموماً بمجلس "المجلس" كأول معرض فني في دبي أسس عام 1989، بينما يُعد "ذا ثيرد لاين"، إلى جانب "XVA" و"غرين آرت غاليري"، من أقدم المساحات الفنية المعاصرة في "مدينة الذهب". في هذه الأيام، أصبح فن الفيديو شائعاً مثل اللوحات، إلا أن ذلك لم يكن الحال في 2006 عندما عرض "الخط الثالث"، الذي كان آنذاك صاعداً، أعمال الملتيميديا المتطورة للفنانة لاله خُرميان، بما فيها رسومها المتحركة Sophie و Goya (2004) وChopperlady (2004). عُرضت هذه الأعمال في وقت كانت فيه سوق الفن في دبي لا تزال في بدايتها، ولم يكن ذوق الجمهور حينها للفيديو والأعمال القائمة على الوسائط الجديدة متطوراً كما أصبح اليوم. وقد كان "الخط الثالث" سابقاً لعصره، وهو ما يمكن تسميته بـ"العين الثالثة". وتقول رحبر “عندما افتتحنا الخط الثالث، كنت في منتصف العشرينيات، أعمل مع فنانين من جيلي ذاته. كنا نرغب في تقديم فن عصرنا، والذي تضمن بطبيعة الحال أعمال الفيديو، في ذلك الوقت، كان عرض مثل هذه الأعمال تحدياً، إذ لم يكن هناك فهم كاف لأعمال الوسائط الجديدة بعد. لكن كان من المهم بالنسبة لنا أن نخوض تلك المخاطر، وأن نمنح الفنانين حرية التعبير عن أنفسهم بأي وسيلة يختارونها.”
اسم "الخط الثالث" مشتق من قصيدة للشاعر الفارسي جلال الدين الرومي في القرن الثالث عشر - وهو اقتراح من والد رهبر. تميزت الرحلة بالصعود والهبوط المعتادين. تقول إحدى الحكايات أن المعرض الافتتاحي للمعرض في مساحته الدائمة (مستودع في القوز 3) تأخر بسبب أعمال التجديد الجارية، مما أجبر رحبر والمؤسسين المشاركين كلوديا سيليني وعمر غباش على التسرع في إيجاد خطة بديلة. "لحسن الحظ، كان لدينا فنان بجوارنا عرض علينا الاستوديو الخاص به وهكذا تمكنا من افتتاح أول معرض لنا على الإطلاق"، تبتسم وهي تنظر إلى الطريق الذي سلكته حتى الآن - ليس دائمًا سلسًا ولكنه يستحق ذلك. عندما افتتح الخط الثالث أبوابه، لم يكن هناك الكثير من المعارض في دبي. إن بدء والحفاظ على أحدها جاء بنصيبه من التحديات. ما هي أكبر عقبة؟ كان بناء الوعي وتثقيف الجمهور حول الفن المعاصر في المنطقة تحديًا. وكان التحدي الآخر هو مواكبة وتيرة التغيير المتسارعة في دبي. لقد تطورت المدينة بسرعة كبيرة لدرجة أن البنية التحتية للفنون، بما في ذلك هواة جمع الأعمال الفنية والمتاحف والمؤسسات الثقافية، كانت تواكب التطور باستمرار. كان علينا التحلي بالصبر والتكيف،" تقول رهبار، التي لجأ والداها الإيرانيان إلى دبي حوالي عام ١٩٨٠، ونتيجة لذلك، نشأت هنا بين مجتمع مغترب عالمي.
ليس من المستغرب إذن أن يتزامن صعود "الخط الثالث" مع المشهد الفني المزدهر في الإمارات العربية المتحدة. واليوم، رسّخت الإمارات مكانتها كقوة ثقافية، بفضل مؤسسات مؤثرة مثل متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف آرت دبي، ومؤسسة الشارقة للفنون، ومركز جميل للفنون، ومؤسسة بارجيل للفنون، ومتحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب. كما تتنافس المملكة العربية السعودية المجاورة على الهيمنة الثقافية، حيث يجذب بينالي الدرعية للفن المعاصر ومحافظة العلا عشاق الفن من جميع أنحاء العالم، بينما أضاف المشهد الفني في قطر مؤخرًا معرض آرت بازل قطر إلى قائمة قوته. ولعل أفضل وصف لسوق الفن المزدهر في دبي هو تشبيهه بقصة نجاح أخرى في الإمارات العربية المتحدة في العصر الحديث، وهي طيران الإمارات. فقد ربطت هذه الشركة دبي بالعالم، مما جعلها مركزًا حيويًا للمسافرين. وبالمثل، يجسد المشهد الفني والثقافي في دبي فلسفة "المحلي عالمي، والعالمي محلي". "بفضل قوتها وامتدادها الدوليين، أصبحت دبي رائدة ثقافية، وكل هذا بفضل مزيج رائع من الموقع الاستراتيجي للمدينة والقيادة الرؤيوية وروح المبادرة"، يعترف رهبار، الذي تعد صالته الفنية المتميزة من بين العديد من المؤسسات التي ازدهرت جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي المذهل في دبي، وذلك بفضل نهجها التنظيمي المدروس، وبرامجها المتنوعة، والأهم من ذلك، التركيز الضروري للغاية على الفنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
سيتم عرض "الطريق الوحيد للخروج هو من خلال: الخط العشرين" في معرض الخط الثالث، شارع السركال من 18 سبتمبر إلى 7 نوفمبر.