معجزة طبية في أبوظبي: أم كويتية تُشفى من فشل الأعضاء في 10 أيام

عندما وصلت نشامي، وهي أم لثلاثة أطفال من الكويت، إلى كليفلاند كلينك أبوظبي، كان جسدها يمر بأزمة صامتة. سنوات من مرض المناعة الذاتية تركت كبدها متندبًا وكليتيها في حالة فشل. ما تبع ذلك كان عملية زرع مزدوجة نادرة ومعقدة لم تنقذ حياتها فحسب، بل جعلتها أول مريضة من الكويت تخضع لعملية زرع كبد وكلى مدمجة في المستشفى.

خلف أرقام ما يقرب من 1,000 عملية زرع أعضاء ناجحة وأكثر من 280 مريضًا ينتظرون جراحة إنقاذ للحياة في كليفلاند كلينك أبوظبي، تكمن قصة نجاة نشامي الاستثنائية.

قال الدكتور لويس كامبوس، مدير زراعة الكبد في كليفلاند كلينك أبوظبي: "كانت تعاني من يرقان شديد، وإرهاق، وفقدان تام للشهية تقريبًا. كان المشي من كرسيها إلى السرير مجهودًا شاقًا".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

الدكتور لويس كامبوس وفريق زراعة الأعضاء المتخصص في كليفلاند كلينك أبوظبي

قرر الأطباء أن استبدال كبدها فقط لن يكون كافيًا. كان من الضروري إجراء عملية زرع متزامنة لكلا العضوين - وهي عملية ماراثونية تتطلب فريقين جراحيين يعملان جنبًا إلى جنب.

قال الدكتور كامبوس: "استغرقت الجراحة أقل من ثماني ساعات. كان العمل دقيقًا، مثل أداء سمفونيتين رئيسيتين في تزامن تام".

كانت النتائج فورية. في غضون 48 ساعة، تحول لون بشرة نشامي من الأصفر إلى الوردي الصحي. عادت طاقتها على الفور تقريبًا، وبحلول اليوم العاشر، كانت تمشي في أنحاء الجناح، مبتسمة، وتسأل متى يمكنها العودة إلى منزلها لترى أطفالها.