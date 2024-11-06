مطعم "30 فبراير":تجربة شاطئية فريدة في نخلة جميرا

أُعيد افتتاح الواحة الشاطئية بحلّة جديدة، فلتأتِ الجموع مستمتعة بأجوائها النابضة بالحياة!

كشف "30 فبراير"، المطل على البحر، عن منطقة خارجية خلابة بشاطئها الرملي الأبيض ومياهها الزرقاء الصافية.

تُقدّم "بالم ويست" وجهة شاملة تناسب الجميع، من العائلات برفقة أطفالهم، إلى روّاد الحفلات، وعشّاق الاسترخاء على الشاطئ، وهواة تأمّل غروب الشمس، وحتى مُحبّي اصطحاب الحيوانات الأليفة، فكلّهم سيحظون بتجربة استثنائية في "30 فبراير".

وقد طالت التجديدات ديكور المطعم وقائمته، فقد أبدع الطهاة في ابتكار أطباق جديدة تُضاف إلى روائعهم.

يقع هذا المطعم على شاطئ "بالم ويست" في نخلة جميرا، ويُجسّد تطوّراً ديناميكياً يحافظ على جوهره الأصيل، ويتميّز فرعه في دبي بهوية متعددة الأوجه تجمع بين بار الشاطئ والصالة والمطعم. ويضم ثلاثة بارات، من بينها بار دائري ساحر يُطل على مياه نخلة جميرا المتلألئة. أمّا قائمة الطعام، فتُقدّم مزيجاً مُبتكراً من الأطباق المتوسطية واليابانية.