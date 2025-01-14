مطعم"ديو غاستروبار".. مسيرة متميزة بفرع جديد في دبي
بعد النجاح الملحوظ الذي حققه المطعم الأول، يفتتح "ديو غاستروبار" فرعه الثاني في دبي، والذي يقع في حي خور دبي سريع النمو.
ويواصل مطعم "ديو غاستروبار"، الذي أسسه الشيف "دميتري بلينوف" والمستثمر من سانت بطرسبرغ "ألكسندر فوزنيسينسكي"، وضع معيار جديد في مشهد الطهي في المدينة بعروضه الفريدة من نوعها وخدمته عالية الجودة.
أما المطعم فهو مشروع مشترك لشراكة ديناميكية بين اثنين من المحترفين المتميزين. "دميتري بلينوف"، الشيف الشهير الذي لديه سلسلة من مشاريع المطاعم الناجحة في سانت بطرسبرغ، يجلب براعته في الطهي إلى "ديو غاستروبار"، ويمزج بين الإبداع والأصالة. وشريكه، "ألكسندر فوزنيسينسكي"، رائد في إنشاء مساحات ثقافية وتجارية فريدة من نوعها، بما في ذلك ميناء "سيفكابيل" الشهير في سانت بطرسبرغ، والذي ينظم ما لا يقل عن 700 حدث كل عام.
ومنذ افتتاح أبوابه في دبي العام الماضي، حظي المطعم بإشادة واسعة من قبل الضيوف والنقاد على حد سواء. في أقل من عام من العمل، حصل مطعم "ديو غاستروبار" على جائزة "بيب غورميه" من ميشلان، وهو ما يعد شهادة على التزام الفريق بالجودة والابتكار. قال "دميتري بلينوف": "إن الحصول على تصنيف ميشلان قد أكد جهودنا ورفع من مكانة مطعم "ديو غاستروبار"، ممّا زاد من اهتمام ضيوفنا. وهذا يحفزنا على الحفاظ على معاييرنا وتجاوزها".
وأضاف "بلينوف": "لقد كان قرار افتتاح مطعم "ديو غاستروبار" الثاني في خور دبي نابعاً من تقديرنا العميق لطاقة وإمكانات المنطقة. ويُعد خور دبي موقعاً واعداً وسريع التطور ويكمل مفهومنا بشكل مثالي. إنه المكان المثالي لتعزيز مكانة "ديو غاستروبار" كجزء من المشهد الطهوي في دبي".
في حين سيظل المطعم الجديد وفياً للمفهوم الأصلي لمطعم "ديو غاستروبار"، يمكن للضيوف توقع أطباق حصرية تم إعدادها خصيصاً لهذا الموقع. سيتم تحديث القائمة فصلياً، ممّا يضمن تجربة طعام جديدة ومبتكرة. يظل التعاون المحلي أيضاً محوراً رئيسياً، حيث يحصل المطعم على المكونات من المزارعين في الإمارات العربية المتحدة ويعرض أعمالاً فنية لفنان محلي.
واستناداً إلى الخبرة التي اكتسبها الفريق من أول مطعم له، فقد أدرك أهمية التكيّف مع التفضيلات المحلية مع الحفاظ على الجودة التي لا تقبل المساومة. وقال "ألكسندر فوزنيسينسكي": "نهدف إلى التأثير على مشهد التذوق في المدينة من خلال تقديم تجربة طعام غير رسمية بمعايير عالية الجودة. هدفنا هو أن نصبح مكاناً مفضلاً لسكان دبي".
بفضل التزامه بالتميز والإبداع والتعاون، من المتوقع أن يبهر مطعم "ديو غاستروبار" الثاني عشاق الطعام في دبي ويعزز المشهد الطهي الديناميكي في المدينة.