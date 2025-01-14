مطعم"ديو غاستروبار".. مسيرة متميزة بفرع جديد في دبي

ومنذ افتتاح أبوابه في دبي العام الماضي، حظي المطعم بإشادة واسعة من قبل الضيوف والنقاد على حد سواء. في أقل من عام من العمل، حصل مطعم "ديو غاستروبار" على جائزة "بيب غورميه" من ميشلان، وهو ما يعد شهادة على التزام الفريق بالجودة والابتكار. قال "دميتري بلينوف": "إن الحصول على تصنيف ميشلان قد أكد جهودنا ورفع من مكانة مطعم "ديو غاستروبار"، ممّا زاد من اهتمام ضيوفنا. وهذا يحفزنا على الحفاظ على معاييرنا وتجاوزها".