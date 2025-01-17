في يوم من أيام الأسبوع المزدحمة، يشهد مطعم "شاليه بريزكا" الذي يقع على سطح مول النخيل في جزيرة النخلة حركة نشطة. جمهور أنيق، عروض حية وديكورات داخلية عصرية مزينة برموز روسية تقليدية، مثل أشجار البتولا ونقوش "خوكهوميا"، التي تجعل هذا المكان إضافة جديدة ومثيرة إلى مشهد الطعام الفاخر المتنوع في النخلة. على الرغم من أن وجود مطعم يقدم عرض عشاء ليس أمراً جديداً، خصوصاً في مشهد الطعام المبالغ فيه في دبي، إلا أن ما يجذب الانتباه هو قائمة الطعام. بين الأطباق العالمية المألوفة، تبرز أطباق مثل سلطة الرنجة، بيليميني الأرنب، خبز بورودينسكي (الخبز الأسود)، سيرنيكي و بيروزكي. على الرغم من أن هذه الأطباق ليست غريبة على محبي الطعام من مختلف أنحاء العالم، فإنها تعكس شهية متزايدة في دبي للطعام الروسي والمأكولات الأوروبية الشرقية والبلقان، أو بعبارة أخرى، نكهات الاتحاد السوفيتي السابق.