مصممو الإمارات يعيدون تعريف العباءة لجيل الشباب

شهدت العباءة تحولاً هادئاً وقوياً. فما كان في السابق ثوباً تقليدياً بحتاً، أصبح منصة للإبداع والتعبير عن الذات والحوار الثقافي، لا سيما على أيدي موجة جديدة من المصممين الإماراتيين الذين يمزجون التراث بالحساسيات العصرية. لم تعد العباءة اليوم مجرد رمز للاحتشام؛ بل هي رمز للفردية والهوية والابتكار.
وترى فاطمة مرشد العصيمي، مؤسسة متجر 222cult، وهو متجر عبايات في الإمارات العربية المتحدة، أن هذا التحول نتيجة طبيعية للثقة الثقافية والتعبير عن الذات. وتعتقد أنه مع سعي النساء لارتداء ملابس لا تحترم التقاليد فحسب، بل تعكس شخصيتهن أيضًا، بدأت العباءات تتطور في الشكل واللون والتفاصيل.
في الصيف، تتجلى هذه الحرية في الأقمشة الخفيفة والألوان الناعمة، والباستيل، والكتان، والقصات الخفيفة المصممة للراحة والتنوع. وكما ترى، يتجه الناس نحو مجموعات القماشين واللمسات الزهرية، وهي قطع تبدو بسيطة ومتميزة في آن واحد.
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بينما ترى فاطمة أن التصميم انعكاس للهوية، تؤكد ليا الحوسني، مؤسسة متجر "ليا ذا ليبل" للعبايات في الإمارات العربية المتحدة، أن العباءة لم تتغير جوهرها، بل تطورت مع تطور التصميم. وتوضح: "كانت في السابق بسيطة للغاية باللون الأسود، أما الآن فنستخدم الحرير والكريب والكتان، مع الحفاظ على قيمة الاحتشام".
تُركز مجموعات ليا الصيفية على التصاميم الفضفاضة والمريحة بألوان ناعمة ولطيفة على الحرارة، مثل البيج والأصفر الفاتح والوردي الفاتح. وتُدمج عناصر موسمية مرحة، مثل اللؤلؤ والأصداف البحرية والطبعات الزهرية، لتمنح قطعها أجواءً صيفية، مع الحفاظ على جوهر العباءة.
تُسلّط ليا الضوء أيضًا على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على فهم الجمهور للعباية، سواءً إيجابيًا أو مثيرًا للقلق. فبينما ساهمت منصات مثل إنستغرام في وصول العبايات إلى جمهور عالمي، تُشير ليا إلى أن هذا الزي يُساء تمثيله أحيانًا أو يُساء استخدامه من قِبل أشخاص غير مُلِمّين بأهميته الثقافية والدينية. وبصفتها مصممة محلية، تشعر ليا بمسؤولية تثقيف الآخرين بلطف والحفاظ على الأصالة الثقافية لتصميم العباية مع الانفتاح على الأفكار الجديدة.
تقول نعمة، مؤسِّسة متجر "بلورة.إم" للعبايات في الإمارات العربية المتحدة، إن هذا التحول لا يقتصر على التصورات فحسب، بل يتعلق بالتصميم أيضًا. وتضيف أن الناس لم يعودوا يتوقعون أن تكون العبايات سوداء أو ملونة فحسب، فهناك أنماط مختلفة أصبحت مقبولة على نطاق واسع، طالما حافظت على الاحتشام.
وقد شهدت هذا الموسم ارتفاعًا في الطلب على اللون الأصفر الزبدة، وظلال الباستيل، والألوان الجريئة المشبعة، مما يدل على أن مرتديها يحتضنون السطوع كجزء من خزانة ملابسهم اليومية.
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حيويًا في مسيرة نعمة، إذ أتاحت لها مصادر إلهام من جميع أنحاء المنطقة. وقد ساهم متابعتها لمصممي العباءات في دول مثل المملكة العربية السعودية في توسيع آفاقها في التصميم والابتكار، مما سمح لها بدمج هذه الأفكار في أعمالها دون المساس بالهوية المميزة للأزياء الإماراتية.
تقول قصايد التميمي، وهي من عشاق العباءة وترى تطورها أكثر من مجرد جانب جمالي: "لقد تحولت العباءة بشكل كبير من ثوب قياسي متواضع إلى شكل معبر متعدد الطبقات من الأزياء المعاصرة".
تُعزي هذا التحول إلى تغير الديناميكيات المجتمعية، وزيادة حضور المرأة في الحياة العامة، والنمو الاقتصادي، وموجة جديدة من الثقة الثقافية بين الشباب. بالنسبة للأجيال الشابة، لم تعد العباءة زيًا يُظهر الاحتشام، بل تعبيرًا عن الهوية. تُنسّق مع أحذية رياضية، وأقمشة جريئة، وإكسسوارات مرحة تعكس الشخصية والمزاج، وتجمع بين التقاليد وأزياء الشارع.
تشير قصايد إلى أن هذا التحول يُمثل إعادة صياغة أعمق للهوية. فبدلاً من التخلي عن التقاليد، تُعيد نساء اليوم تفسيرها، محافظات على أهميتها الثقافية مع احتضان تأثيرات الموضة العالمية. وتقول إن العباءة لا تزال متجذرة في التراث، لكنها تتحدث الآن بلغة أكثر شخصية وحداثة.
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