مصممو الإمارات يعيدون تعريف العباءة لجيل الشباب

شهدت العباءة تحولاً هادئاً وقوياً. فما كان في السابق ثوباً تقليدياً بحتاً، أصبح منصة للإبداع والتعبير عن الذات والحوار الثقافي، لا سيما على أيدي موجة جديدة من المصممين الإماراتيين الذين يمزجون التراث بالحساسيات العصرية. لم تعد العباءة اليوم مجرد رمز للاحتشام؛ بل هي رمز للفردية والهوية والابتكار.

وترى فاطمة مرشد العصيمي، مؤسسة متجر 222cult، وهو متجر عبايات في الإمارات العربية المتحدة، أن هذا التحول نتيجة طبيعية للثقة الثقافية والتعبير عن الذات. وتعتقد أنه مع سعي النساء لارتداء ملابس لا تحترم التقاليد فحسب، بل تعكس شخصيتهن أيضًا، بدأت العباءات تتطور في الشكل واللون والتفاصيل.

في الصيف، تتجلى هذه الحرية في الأقمشة الخفيفة والألوان الناعمة، والباستيل، والكتان، والقصات الخفيفة المصممة للراحة والتنوع. وكما ترى، يتجه الناس نحو مجموعات القماشين واللمسات الزهرية، وهي قطع تبدو بسيطة ومتميزة في آن واحد.

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بينما ترى فاطمة أن التصميم انعكاس للهوية، تؤكد ليا الحوسني، مؤسسة متجر "ليا ذا ليبل" للعبايات في الإمارات العربية المتحدة، أن العباءة لم تتغير جوهرها، بل تطورت مع تطور التصميم. وتوضح: "كانت في السابق بسيطة للغاية باللون الأسود، أما الآن فنستخدم الحرير والكريب والكتان، مع الحفاظ على قيمة الاحتشام".

أقمشة خفيفة وألوان صيفية

تُركز مجموعات ليا الصيفية على التصاميم الفضفاضة والمريحة بألوان ناعمة ولطيفة على الحرارة، مثل البيج والأصفر الفاتح والوردي الفاتح. وتُدمج عناصر موسمية مرحة، مثل اللؤلؤ والأصداف البحرية والطبعات الزهرية، لتمنح قطعها أجواءً صيفية، مع الحفاظ على جوهر العباءة.

تُسلّط ليا الضوء أيضًا على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على فهم الجمهور للعباية، سواءً إيجابيًا أو مثيرًا للقلق. فبينما ساهمت منصات مثل إنستغرام في وصول العبايات إلى جمهور عالمي، تُشير ليا إلى أن هذا الزي يُساء تمثيله أحيانًا أو يُساء استخدامه من قِبل أشخاص غير مُلِمّين بأهميته الثقافية والدينية. وبصفتها مصممة محلية، تشعر ليا بمسؤولية تثقيف الآخرين بلطف والحفاظ على الأصالة الثقافية لتصميم العباية مع الانفتاح على الأفكار الجديدة.

تقول نعمة، مؤسِّسة متجر "بلورة.إم" للعبايات في الإمارات العربية المتحدة، إن هذا التحول لا يقتصر على التصورات فحسب، بل يتعلق بالتصميم أيضًا. وتضيف أن الناس لم يعودوا يتوقعون أن تكون العبايات سوداء أو ملونة فحسب، فهناك أنماط مختلفة أصبحت مقبولة على نطاق واسع، طالما حافظت على الاحتشام.