مصممون في دبي يحولون نفايات الأقمشة والخردة الذهبية إلى إبداعات مستدامة تنبض بالهوية﻿

وسط الأضواء المتلألئة والهندسة المعمارية اللافتة في حي دبي للتصميم، يعود أسبوع دبي للتصميم في نسخته الحادية عشرة. بعد أكثر من عقد من الزمن، يمثل الحدث ليس فقط نمو المدينة كوجهة تصميم عالمية ولكن أيضًا قدرتها على الوقوف بثقة وقوة بفضل المواهب المحلية والشعور المتزايد بالهوية الثقافية.

الحدث الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، يجمع المصممين والمبدعين لتبادل الأفكار والتعاون واستكشاف كيفية تشكيل التصميم لمستقبل مشترك أفضل في عالم يزداد توجهه نحو الاستدامة.

يمتد برنامجه المتنوع ليشمل التركيبات والمعارض والحوارات وورش العمل وسوقًا نابضًا بالحياة ومعرض التصميم المعاصر داون تاون ديزاين وإديشنز - أول معرض للفن والتصميم المحدود الإصدار في المنطقة الذي أصبح بسرعة علامة على الطموح الإبداعي الإقليمي.

من أبرز معالم هذا العام هو تشكيل، الذي تأسس في عام 2008 من قبل الشيخة لطيفة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم كاستوديو ومعرض للفنانين والمصممين البصريين. تحت برنامجه الرئيسي تنوين، الذي أُسس في عام 2013، يجمع تشكيل بين تسعة مصممين مقيمين في الإمارات يقضون ما يقرب من عام في تطوير ابتكارات وظيفية تعالج تحديات الاستدامة من خلال التصميم.

سيطلق تشكيل مجموعة تنوين 2025 في داون تاون ديزاين 2025، والتي تضم منتجات تحتفي بتجريب المواد والوعي البيئي. تتضمن مجموعة هذا العام أسماء بارزة مثل حصة الغندي، استوديو سكتش آند سبيس (آمنة الشامسي وحنان رفيعي)، تسنيم النبهاني، جاسم النقبي وغيرهم. من العثور على الإلهام في قطع الأقمشة المتبقية إلى المعادن المهملة، تدمج المجموعات الاستدامة الحديثة مع التقاليد الإماراتية في سرد تصميمي مدروس.

توضح سارة الدليمي، الفنانة والمصممة والمعمارية العراقية-البريطانية التي تحول ممارستها متعددة التخصصات التقنيات اليومية إلى إبداعات جديدة ومرحة، قائلة: “بالنسبة لي، الاستدامة ليست جمالية تصميمية، بل مسؤولية لمعالجة المشاكل الحقيقية في العالم. اخترت العمل مع الأقمشة لأن الموضة السريعة تظل واحدة من أكثر قضايا الاستدامة إلحاحًا، وأردت الرد عليها على نطاق محلي. تم صنع مجموعتي ‘أوكولوس’ باستخدام قطع شيفون مهملة من خياطي العبايات في مدينة زايد، أبوظبي.”