مصممون عرب يحولون الحجارة المهملة إلى قطع فنية

وفي خضم هذا العرض النابض بالحياة، يقف اثنان من الحرفيين العرب في طليعة جهود الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعززان التزامهما بالاستدامة من خلال فلسفة التصميم الصديقة للبيئة.

يعتزم محمد سمارة وخالد الشاعر تعزيز جهود التصميم المستدام، مع التركيز على القوة التحويلية للمواد المعاد تدويرها. ويجسد مشروعهما الأخير، "مجموعة سند"، هذه الفلسفة من خلال تحويل الحجارة المهملة إلى طاولات قهوة أنيقة تمزج بسلاسة بين الوظيفة والاستدامة، لتقدم نموذجاً عملياً يعيد التفكير في استخدام الموارد المهملة بطريقة مبتكرة وجذابة.