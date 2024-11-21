مصممة الأزياء "آسيا رفيق" تعيد تعريف الموضة لذوي الهمم

استلهمت مصممة الأزياء المتواضعة آسيا رفيق، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ذكريات طفولتها عن فراشة ترفرف في حديقتها، حيث شرعت في ابتكار أحدث تصميماتها القابلة للتكيف والتعديل. واستلهمت من روح الفراشات الحرة المتحولة، فصممت سترة سوداء بأكمام منفوخة يمكن فصلها ويمكن ارتداؤها بسهولة من قبل الأشخاص ذوي الهمم دون أي مساعدة. الأكمام مخيطة بشريط فيلكرو مخفي داخل الأسلاك التي يمكن نزعها وربطها بسهولة. وجد هذا التصميم الفريد النموذج المثالي في العارضة جيسيكا سميث، اللاعبة البارالمبية الأسترالية ومستشارة الإعاقة وإمكانية الوصول، التي ولدت بدون ذراعها اليسرى.

منذ ظهور علامتها التجارية "أدابتيف باي آسيا" Adaptive by Asiya لأول مرة في أسبوع الموضة المحتشمة بدبي في عام 2019، كانت الوافدة الهندية تجرب مواد القماش وأدوات التثبيت والتصميم الهيكلي لجعل ملابسها القابلة للتكيف والمعيارية عصرية وسهلة الاستخدام. تقول آسيا: "كل جسد فريد من نوعه. وأعتقد أنه يجب أن يتمتع الجميع بالقدرة على الاختيار والوصول إلى الموضة. يمكن ارتداء تصاميمي من قبل الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة أو خضعوا لعملية جراحية أو يعانون من إعاقات جسدية. في الوقت نفسه، يمكن تكييف هذه الفساتين ليرتديها حتى أولئك الذين ليس لديهم إعاقات".

فستان آخر أسود مرصّع بالترتر ارتدته سميث مزين بعباءة حمراء بأكمام واسعة قابلة للفصل. بالنسبة لسميث، يمكن فتح السحابات الموجودة على الأكمام لتوفير مساحة أكبر لذراعها. كتصميم بديل، يمكن تثبيت السحابات لصنع عباءة بأكمام كاملة.

تشير الموضة المعيارية إلى الملابس التي تحتوي على عناصر قابلة للفصل يمكن إزالتها أو تبديلها أو إعادة تصميمها لتناسب الموضة المتغيرة والأذواق الفردية.

على مستوى العالم، تكتسب هذه الموضة القابلة للتحويل انتشاراً سريعاً باعتبارها اتجاهاً مستداماً. بالنسبة لآسيا، بدأ ارتباطها بالموضة التكيفية بالصدفة تماماً. كمتطوعة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي أقيمت في أبوظبي عام 2019، تأثرت آسيا برؤية محنة النساء المسلمات على الكراسي المتحركة وهن يكافحن مع عباءاتهن، والتي قد تعلق بين العجلات وملابسهن غير الملائمة التي تحد من حركتهن بشكل أكبر.