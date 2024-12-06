مسرحية جديدة ترصد الآمال والأحلام والتنوع الثقافي بدبي

في ديسمبر الماضي، عندما زار "ستيفان بوكريس" متحف اللوفر في باريس، تفاجأ برؤية عدد من السياح الأميركيين — "سيدات من أوكلاهوما". صحيح أن متحف اللوفر وباريس بشكل عام يجذبان السياح من مختلف أنحاء العالم، لكنه لم يرَ من قبل مجموعة كبيرة من الأميركيين بهذا الشكل. يقول ستيفان: "عندما سألناهم عن سبب زيارتهم إلى باريس، قالوا إنهم جاؤوا لأنهم أرادوا تجربة المدينة بعد مشاهدة مسلسل 'إميلي في باريس' على نتفليكس".

هذه هي قوة الثقافة الشعبية، التي تبرز الأماكن والتقاليد والثقافات وأنماط الحياة بطريقة تظل عالقة في أذهان الناس. يأمل ستيفان أن يحقق إنتاجه الموسيقي الضخم، "حدث ذات مرة في دبي"، نفس التأثير للإمارة. وبينما سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل عرضه، فقد تمكنت (ويكند) WKND من إلقاء نظرة على ما يمكننا توقعه من المسرحية الموسيقية التي من المقرر أن ترفع مستوى صناعة الترفيه في المنطقة.

تدور أحداث المسرحية الموسيقية حول صوفيا، الراقصة الموهوبة التي تأتي إلى دبي لتحقيق أحلامها، بينما تعد حبيبها ويل بأن يجتمعا قريباً. عندما يظهر ويل، يشعر بالحزن الشديد لرؤية صوفيا تمضي قدماً في حياتها. يلجأ إلى صديقته كيم طلباً للمساعدة، والتي بدورها تكون مستعدة لتقديم العرض الأكثر روعة الذي شهدته المدينة. تتوالى الأحداث في ظل احتفالات ديوالي، حيث تكتشف صوفيا كيف تم التلاعب بحبيبها ليعتقد أنها تخلت عنه. ولكسب قلبه، تنضم إلى عرض كيم.

وبصفته منتج العرض، يأمل ستيفان أن يضع "حدث ذات مرة في دبي" نموذجاً جديداً لسرد القصص المسرحية. ويرى في ذلك عملاً من أعمال العطاء لمدينة يعتبرها موطنه. يقول: "أريد لهذا المشروع أن يحقق نجاحاً على المستوى الدولي. نريد نقله إلى لندن وباريس وجميع المدن الكبرى. ونأمل حتى أن يتم تحويله إلى خدمة بث عبر الإنترنت. الحلم بسيط - يجب أن تتمكن تلك الفتاة الصغيرة في أركنساس، بعد مشاهدة 'حدث ذات مرة في دبي'، من سؤال والدتها، 'هل هذا صحيح؟ هل دبي عظيمة حقاً؟'"

وللمساعدة في تحقيق هذا الحلم، استعان ستيفان بفريق من النجوم يضم أيضاً يوهان نوس (المخرج) الذي قام بتصميم الرقصات وإخراج عروض مثل الغناء تحت المطر وبحيرة البجع، للملحن الفرنسي الجزائري ناظم خالد، المكلف بسد الفجوة بين الموسيقى العربية التقليدية والأصوات المعاصرة، وجيل بابين (المنتج التنفيذي) الذي عمل مع بعض الأسماء البارزة في هذا المجال، مثل سيلين ديون وكريستيان لوبوتان وغيرهما. هذا بالإضافة إلى حقيقة أن ستيفان ذاق طعم النجاح سابقاً بمسرحية موسيقية روبن هود نالت ثقة الجماهير الأوروبية. ومع كل هذا، يمكنك أن تتوقع حدث (ذات مرة في دبي) سيكون عرضاً يستحق الانتظار.