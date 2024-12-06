مسرحية جديدة ترصد الآمال والأحلام والتنوع الثقافي بدبي
في ديسمبر الماضي، عندما زار "ستيفان بوكريس" متحف اللوفر في باريس، تفاجأ برؤية عدد من السياح الأميركيين — "سيدات من أوكلاهوما". صحيح أن متحف اللوفر وباريس بشكل عام يجذبان السياح من مختلف أنحاء العالم، لكنه لم يرَ من قبل مجموعة كبيرة من الأميركيين بهذا الشكل. يقول ستيفان: "عندما سألناهم عن سبب زيارتهم إلى باريس، قالوا إنهم جاؤوا لأنهم أرادوا تجربة المدينة بعد مشاهدة مسلسل 'إميلي في باريس' على نتفليكس".
هذه هي قوة الثقافة الشعبية، التي تبرز الأماكن والتقاليد والثقافات وأنماط الحياة بطريقة تظل عالقة في أذهان الناس. يأمل ستيفان أن يحقق إنتاجه الموسيقي الضخم، "حدث ذات مرة في دبي"، نفس التأثير للإمارة. وبينما سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل عرضه، فقد تمكنت (ويكند) WKND من إلقاء نظرة على ما يمكننا توقعه من المسرحية الموسيقية التي من المقرر أن ترفع مستوى صناعة الترفيه في المنطقة.
تدور أحداث المسرحية الموسيقية حول صوفيا، الراقصة الموهوبة التي تأتي إلى دبي لتحقيق أحلامها، بينما تعد حبيبها ويل بأن يجتمعا قريباً. عندما يظهر ويل، يشعر بالحزن الشديد لرؤية صوفيا تمضي قدماً في حياتها. يلجأ إلى صديقته كيم طلباً للمساعدة، والتي بدورها تكون مستعدة لتقديم العرض الأكثر روعة الذي شهدته المدينة. تتوالى الأحداث في ظل احتفالات ديوالي، حيث تكتشف صوفيا كيف تم التلاعب بحبيبها ليعتقد أنها تخلت عنه. ولكسب قلبه، تنضم إلى عرض كيم.
وبصفته منتج العرض، يأمل ستيفان أن يضع "حدث ذات مرة في دبي" نموذجاً جديداً لسرد القصص المسرحية. ويرى في ذلك عملاً من أعمال العطاء لمدينة يعتبرها موطنه. يقول: "أريد لهذا المشروع أن يحقق نجاحاً على المستوى الدولي. نريد نقله إلى لندن وباريس وجميع المدن الكبرى. ونأمل حتى أن يتم تحويله إلى خدمة بث عبر الإنترنت. الحلم بسيط - يجب أن تتمكن تلك الفتاة الصغيرة في أركنساس، بعد مشاهدة 'حدث ذات مرة في دبي'، من سؤال والدتها، 'هل هذا صحيح؟ هل دبي عظيمة حقاً؟'"
وللمساعدة في تحقيق هذا الحلم، استعان ستيفان بفريق من النجوم يضم أيضاً يوهان نوس (المخرج) الذي قام بتصميم الرقصات وإخراج عروض مثل الغناء تحت المطر وبحيرة البجع، للملحن الفرنسي الجزائري ناظم خالد، المكلف بسد الفجوة بين الموسيقى العربية التقليدية والأصوات المعاصرة، وجيل بابين (المنتج التنفيذي) الذي عمل مع بعض الأسماء البارزة في هذا المجال، مثل سيلين ديون وكريستيان لوبوتان وغيرهما. هذا بالإضافة إلى حقيقة أن ستيفان ذاق طعم النجاح سابقاً بمسرحية موسيقية روبن هود نالت ثقة الجماهير الأوروبية. ومع كل هذا، يمكنك أن تتوقع حدث (ذات مرة في دبي) سيكون عرضاً يستحق الانتظار.
ويبقى السؤال قائماً: كيف نستعرض قوة دبي على المسرح؟ إن حجم التنوع الهائل الذي تمثله دبي والفرص التي توفرها لنا تجعلها بوابة إلى الشرق الأوسط بشكل عام. ويقول ستيفان إن الخلفية (مهرجان الأضواء) وطاقم الشخصيات يعكسان هذا التنوع. وأضاف: "إن طاقة المدينة ملهمة للغاية. ومن المفترض أن يتعاطف الجميع مع الشخصيات لأنها تمثل التركيبة الديموغرافية لهذه المدينة. كما أردنا أن نبرز ما يحدث للناس، وكيف تتغير عوالمهم العاطفية الداخلية، عندما ينتقلون إلى هذه المدينة، وما يحدث لآمالهم وأحلامهم".
كان مصدر إلهام العرض هو لقاء ستيفان بالمدينة بعد أن أمضى معظم فترة الإغلاق هنا وجعلها قاعدته في العام الماضي. يعلم أن المسرحيات الموسيقية لم تجد مكاناً لها هنا كما في أوروبا، لكنه عازم على تغيير هذا الوضع. يقول: "سمعت هذا كثيراً، ولكن بمجرد أن ترى حجم وجودة الإنتاج، ستعرف أن (حدث ذات مرة في دبي) هنا لتمهيد الطريق. رغم أنه لا يزال من المبكر الكشف عن الكثير من التفاصيل، فقد أجرينا تجارب أداء ونعتقد أننا قد نجد ما نبحث عنه هنا. التمثيل والرقص والغناء — نريد أن تتكامل هذه الصفات الثلاث معاً. تم اعتماد السيناريو بالفعل وتم الانتهاء تقريباً من الموسيقى."
ولأن ستيفان يتحدث أيضاً عن نقل المسرحية الموسيقية إلى شواطئ أجنبية، يتساءل المرء عما إذا كان العالم لا يزال فضولياً بشأن دبي. يقول: "نعم، هناك فضول، لكن هناك أيضاً تحيز. عندما انتقلت إلى دبي مع زوجتي، قال لي الكثير من الناس، 'إنها ليست مثل أوروبا أو أمريكا. قد تكون مزيفة'. في فرنسا، على سبيل المثال، عندما تسمع عن الهجرة، يرتفع الحاجب. انظر إلى العدد الكبير من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين جعلوا الإمارات العربية المتحدة موطنهم. نحن هنا لكسر مثل هذه الحواجز العقلية". ويضيف جيل، وهو رجل قليل الكلام: "قيل لي إنها مزيفة ولا يوجد سوى مؤثرين. لكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. إنها تقدم مثالاً رائعاً للتعايش. في أوروبا، من المهم جداً من أين أتيت. هنا، لا أحد يهتم".
يؤكد عرض حدث ذات مرة في دبي ، الذي سيقام في ديسمبر 2025، على حقيقة أنه يمكنك أن تكون أي شخص - وكل شخص - اعتماداً على كيفية تحقيق أقصى استفادة من الفرص التي توفرها الإمارة لشعبها.