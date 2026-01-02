"مزامنة اللياقة".. الطريق المختصر لصحة المرأة في 2026

بدأت الرياضية المحترفة "جيد بالمر" مزامنة تدريباتها مع دورتها الشهرية قبل بضع سنوات عندما أدركت أنها كانت تضغط على نفسها خلال الجلسات التدريبية، لكن جسدها لم يكن يشعر بخير. وقالت: "كنت أنجز العمل المطلوب، لكن جسدي كان يخبرني قصة مختلفة". وأضافت: "بمجرد أن بدأت في فهم دورتي الشهرية والتخطيط بناءً عليها، تغير كل شيء. تراجعت حالات الانهيار البدني، وزاد الاستمرار، وأصبح الأداء أفضل بكثير عندما كان الأمر يتطلب ذلك".
تعد "جيد" جزءاً من عدد متزايد من النساء اللاتي يخترن مزامنة جداول تمارينهن مع دوراتهن الشهرية لتحقيق أقصى استفادة من تدريباتهن. وأوضحت "جيد" كيف قامت بتقسيم تدريبها خلال المراحل المختلفة من دورتها:
مرحلة الحيض: أميال بطيئة. ضغط منخفض.
المرحلة الجريبية (بعد الحيض): ترتفع الطاقة، تعود السرعة، وتصبح القوة البدنية جيدة.
مرحلة الإباضة: ذروة القوة. خوض أصعب الجلسات التدريبية.
مرحلة الجسم الأصفر (ما قبل الحيض): حالة أكثر استقراراً، ركض سهل لفترات أطول، تمارين قوة ولكن دون مبالغة. يصبح الترطيب والنوم أمراً لا يقبل التفاوض.
في نوفمبر، شاركت "جيد" في جلسة نقاش مخصصة للنساء، استضافتها شركة التقنيات القابلة للارتداء "Whoop"، حيث ناقشت كيف ساعدتها هذه الممارسة في تحسين لياقتها البدنية. وقالت: "في بعض المراحل أكون في قمة طاقتي، بينما في مراحل أخرى أكون بطيئة كالكسلان، وهذا أمر طبيعي. عندما أشعر بالقوة، أنطلق. وعندما تنخفض الطاقة، أقوم بالتعديل ولا أتوقف. الخطة تظل هي الخطة حتى يقول جسدي عكس ذلك".
وأضافت: "مزامنة جلسات تدريبي مع دوراتي الشهرية جعلتني أكثر رفقاً بجسدي، وساعدتني على الثقة بنفسي أكثر. بدلاً من محاربة جسدي، أعمل معه. وبصراحة، ارتفع مستوى تدريبي وثقتي واستمراريتي بالكامل".
أدلة سريرية محدودة
ممارسة النساء لمواءمة نظامهن الغذائي وتمارينهن وعادات نمط الحياة الأخرى وفقاً للمراحل المختلفة من الدورة الشهرية لدعم التقلبات الهرمونية الطبيعية للجسم هو مفهوم اكتسب شعبية في الآونة الأخيرة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقاً للممارسين الطبيين، فإنه ليس مصطلحاً سريرياً رسمياً بل هو مفهوم يتعلق بالعافية.
وقالت الدكتورة بيبيانا سينغ، استشارية أمراض النساء والولادة والوخز بالإبر الطبية: "الأدلة السريرية محدودة وليست نهائية. في حين أن التحولات الهرمونية تؤثر بالفعل على الطاقة والمزاج والتمثيل الغذائي، إلا أن البيانات العلمية القوية التي تثبت أن مزامنة التدريبات أو الأنظمة الغذائية مع الدورة تؤدي إلى فوائد صحية كبيرة لا تزال ناقصة".
ومع ذلك، أضافت أن العديد من النساء لا يزلن يجدن هذه الممارسة مفيدة كنهج شخصي لفهم أجسادهن. وقالت: "غالباً ما تجلب المرحلة الجريبية المتأخرة طاقة أعلى بسبب ارتفاع هرمون الاستروجين. أما مرحلة الجسم الأصفر، وخاصة الأسبوع الذي يسبق الحيض، فهي المرحلة التي قد تعاني فيها النساء من انخفاض الطاقة، أو تغيرات المزاج، أو الانتفاخ، أو الانزعاج بسبب سيطرة هرمون البروجسترون وانخفاضه قبل الدورة. وقد يجلب الحيض نفسه التعب أو التشنجات".
تغيير فوري
على الرغم من نقص الأدلة السريرية، تقول العديد من النساء إن هذه الممارسة ساعدتهن في منع الإصابات. وأوضحت الدكتورة شيرين بازان، استشارية طب الأسرة ورئيسة قسم العافية المتكاملة في "كوزموسيرج" و"إن إم سي للرعاية الصحية"، كيف كانت تمارس مزامنة الدورة لأكثر من ثلاث سنوات.
وقالت: "بدأت في فعل ذلك في عام 2022، وكان التغيير فورياً. لقد تحسن أدائي وتحفيزي وقوتي واستشفائي بشكل ملحوظ". وأشارت إلى أن أكبر اكتشاف لها كان مقدار الضغط الذي كانت تمارسه على نفسها خلال أواخر مرحلة الجسم الأصفر — وهو الوقت الذي كان فيه جسدها يحتاج إلى مزيد من العناية.
وقالت: "كنت أصاب باستمرار في كاحلي، وهو بطبيعة الحال نقطة ضعفي، لأنني كنت أضغط على نفسي رغم التعب وأيام العمل الطويلة والتمارين المسائية عالية الكثافة. عندما بدأت في احترام تلك التقلبات، تحسن كل شيء. خلال المرحلة الجريبية ومرحلة الإباضة، أصبحت قدرتي على رفع الأثقال أقوى، وقوة تحملي أكثر حدة، واستشفائي أكثر سلاسة. أما خلال مرحلة الجسم الأصفر، وخاصة الأسبوع الذي يسبق دورتي الشهرية، فإنني أخفف وتيرتي بشكل طبيعي. هذا التحول البسيط منع الإصابات وسمح لي بالأداء بشكل أفضل على المدى الطويل".
وأوضحت الدكتورة شيرين كيف أنها لا تزال تواجه وصمة عار ونقصاً في الفهم عندما يتعلق الأمر بصحة الدورة الشهرية في الرياضة. وقالت: "قبل بضع سنوات، إذا أخبرت مدربك أنك بحاجة إلى تمرين أخف اليوم، فغالباً ما كان الرد يأتي من منطلق ثقافة 'الضغط والمثابرة'. لحسن الحظ، يتزايد الحديث حول هذا الموضوع، لكننا لا نزال في مرحلة اللحاق بالركب. المدربون الشخصيون الذين يفهمون الدورة الشهرية هم في وضع أفضل لمنع الإصابات، وتحسين الأداء، ودعم النساء اللواتي يدربونهن بشكل حقيقي".