"مزامنة اللياقة".. الطريق المختصر لصحة المرأة في 2026

بدأت الرياضية المحترفة "جيد بالمر" مزامنة تدريباتها مع دورتها الشهرية قبل بضع سنوات عندما أدركت أنها كانت تضغط على نفسها خلال الجلسات التدريبية، لكن جسدها لم يكن يشعر بخير. وقالت: "كنت أنجز العمل المطلوب، لكن جسدي كان يخبرني قصة مختلفة". وأضافت: "بمجرد أن بدأت في فهم دورتي الشهرية والتخطيط بناءً عليها، تغير كل شيء. تراجعت حالات الانهيار البدني، وزاد الاستمرار، وأصبح الأداء أفضل بكثير عندما كان الأمر يتطلب ذلك".

تعد "جيد" جزءاً من عدد متزايد من النساء اللاتي يخترن مزامنة جداول تمارينهن مع دوراتهن الشهرية لتحقيق أقصى استفادة من تدريباتهن. وأوضحت "جيد" كيف قامت بتقسيم تدريبها خلال المراحل المختلفة من دورتها:

مرحلة الحيض: أميال بطيئة. ضغط منخفض.

المرحلة الجريبية (بعد الحيض): ترتفع الطاقة، تعود السرعة، وتصبح القوة البدنية جيدة.

مرحلة الإباضة: ذروة القوة. خوض أصعب الجلسات التدريبية.

مرحلة الجسم الأصفر (ما قبل الحيض): حالة أكثر استقراراً، ركض سهل لفترات أطول، تمارين قوة ولكن دون مبالغة. يصبح الترطيب والنوم أمراً لا يقبل التفاوض.

في نوفمبر، شاركت "جيد" في جلسة نقاش مخصصة للنساء، استضافتها شركة التقنيات القابلة للارتداء "Whoop"، حيث ناقشت كيف ساعدتها هذه الممارسة في تحسين لياقتها البدنية. وقالت: "في بعض المراحل أكون في قمة طاقتي، بينما في مراحل أخرى أكون بطيئة كالكسلان، وهذا أمر طبيعي. عندما أشعر بالقوة، أنطلق. وعندما تنخفض الطاقة، أقوم بالتعديل ولا أتوقف. الخطة تظل هي الخطة حتى يقول جسدي عكس ذلك".

وأضافت: "مزامنة جلسات تدريبي مع دوراتي الشهرية جعلتني أكثر رفقاً بجسدي، وساعدتني على الثقة بنفسي أكثر. بدلاً من محاربة جسدي، أعمل معه. وبصراحة، ارتفع مستوى تدريبي وثقتي واستمراريتي بالكامل".

