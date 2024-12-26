"مريم دي رزوان": الأصالة والإبداع سر النجاح في عالم الموضة
الإبداع والثقة بالنفس أمران حاسمان عندما تختار أن تشق طريقك الخاص بدلاً من اتباع مسار تقليدي. اتخذت "مريم دي رزوان" قراراً جريئاً وشجاعاً بالابتعاد عن عمل عائلتها، مدفوعة بشغفها الذي لا ينتهي للموضة ورغبتها القوية في اتباع حلمها الخاص. في الوقت الذي يرى فيه الكثير من المصممين أن دعم المشاهير أو الحصول على اعتراف عالمي هو علامة فارقة، تظن مريم أن التركيز الأساسي يجب أن يكون على تطوير الحرفة، لأن النجاح الحقيقي سيأتي من ذلك.
بعد دراسة تصميم المطبوعات في جامعة سنترال سانت مارتينز واكتساب خبرة لا تقدر بثمن مع العلامات التجارية العالمية مثل "تيد بيكر" و"إتش آند إم" و"ألكسندر ماكوين"، أدركت مريم أنه حان الوقت لتغيير مسارها وتطبيق خبرتها في سوق أكثر تحدياً.
قبل بضع سنوات أطلقت علامتها التجارية مريم دي رزوان، والتي سرعان ما تركت بصمتها ولفتت انتباه الجمهور. ومنذ ذلك الحين، تعاونت مع نجمات مثل أيزة خان، وساجال علي، وسابا قمر، ومايا علي، وغيرهن الكثيرات، مما عزز حضورها في عالم الموضة.
تستعرض مريم عالم صناعة الموضة وتوضح كيف تحافظ على بقاء تصاميمها الفريدة في دائرة الضوء، حتى عندما يتصدر النجم الذي يرتديها المشهد. إليكم ما قالت عن...
الحفاظ على الأصالة
"إن الجمع بين الإبداع الشخصي والاتجاهات السوقية يعد أمراً صعباً. من الضروري أن نفهم السوق دون التضحية برؤيتنا الشخصية. ما أتصوره وما أنشئه غالباً ما يختلفان، لكنني أشعر بالامتنان لأنني أستطيع أن أعمل في كلا الاتجاهين. لو ركزت فقط على أهدافي الشخصية، لما تمكنت من الحفاظ على استدامة العمل. وإذا تفرغت تماماً للطلبات التجارية، لضاعت إبداعاتي. أعتقد أنه عندما نفهم متطلبات السوق بشكل جيد، يمكننا إدخال عناصر تتماشى مع الاتجاهات السائدة بينما نحتفظ بجوهر إبداعنا. من خلال إضافة لمسة عصرية أو تجربة الأساليب الشائعة، يمكننا أن نظل مواكبين للموضة دون التفريط في أصالتنا.
مقارنات العلامات التجارية
"لا أعتقد أن المقارنة عادلة، لأن الصناعة متنوعة بشكل لا يصدق. كل منا لديه رحلته الفريدة ونقاط القوة التي تشكل المكانة التي وصلنا إليها. أفخر بذوقي المميز، الذي كان دليلي. في حين قد يركز البعض فقط على تلبية الطلبات، بالنسبة لي، الأمر يتجاوز ذلك إلى احتضان الرحلة الإبداعية بالكامل وإيجاد السعادة في كل خطوة من خطوات تحويل الأفكار إلى واقع."
العمل مع المشاهير
"أنا ممتنة للتقدير الذي أحصل عليه من العديد من أبرز الممثلين الباكستانيين، لكن العمل مع المشاهير له تحدياته الخاصة. غالباً ما يكون لديهم صورة معينة يرغبون في الحفاظ عليها، مما يحد من الافكار الإبداعية. هناك مراحل متعددة من الموافقة لكل تصميم. على سبيل المثال، غالباً ما يتم تجنب بعض الأقمشة لأنها تميل إلى أن تكون ضيقة، وقد لا تتوافق مع صورة معينة.
"مع مرور الوقت، طورت علاقة عمل قوية مع العديد من النجوم، مما سمح لي بالتعاون بشكل أكثر راحة. لا يتوافق الإبداع والراحة دائماً، وفي بعض الأحيان يكون تجاوز الحدود ضرورياً للسماح بالتعبير الإبداعي الحقيقي. يمكن أن تكون هذه الحرية محدودة عندما يتردد أحد المشاهير في التجربة. ومع ذلك، كانت مايا علي منفتحة بشكل خاص على استكشاف أفكار جديدة، مما جعل حملتنا ناجحة."
أيقونة أسلوبها
"بالنسبة لي، تبرز أودري هيبورن كأيقونة خالدة لا يزال تأثيرها يشكل الموضة حتى يومنا هذا. إن التحول إلى أيقونة للموضة لا يتعلق فقط بالاتجاهات، بل يتعلق بترك أثر دائم على الأجيال القادمة. يتعلق الأمر بالتمتع بحضور فريد والقدرة على التعبير عن الفردية بأناقة وأصالة."
المصممون
"اليوم، يميل العديد من المصممين إلى استعارة الأفكار بدلاً من ابتكار شيء أصلي حقاً. ومع ذلك، في إحدى جلسات التصوير الخاصة بي، قام المصمم بعمل استثنائي من خلال استخدام نفس القماش بشكل إبداعي في الأحذية وإضافة دبابيس، مما أدى إلى تحويل المظهر بالكامل إلى عمل فني حقيقي. يجب أن يتجاوز التصميم مجرد الحصول على الملابس؛ فمن الضروري أن يتعاون المصمم في الرؤية ويضمن راحة العارضة."
بوليوود والمصممين
"في باكستان، غالباً ما يصبح الارتباط بنجوم بوليوود أو المشاهير العالميين معياراً لنجاح العلامة التجارية. من المؤكد أنه يمكن أن يرفع من مكانة العلامة التجارية، لكنني لا أعتقد أنه العامل الوحيد الذي يحدد ما إذا كانت العلامة التجارية قد "نجحت". يمكن للمصممين الباكستانيين الذين يركزون على الحرفية والابتكار والأصالة أن يحفروا مكانة قوية دون الاعتماد على التأييدات."
التوسع خارج نطاق الملابس
"بدأنا في البداية بتركيز إقليمي، و هدفنا هو التوسع عالمياً. نرى إمكانات هائلة في الوصول إلى الأسواق الدولية وإنشاء حضور عالمي قوي. سيتم دفع هذا النمو من خلال منصة التجارة الإلكترونية المباشرة للمستهلك، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية مع متاجر التجزئة في عواصم الموضة الرئيسية في جميع أنحاء العالم. تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة فرصاً لا حصر لها لأولئك الذين لديهم الدافع للنجاح."
عن النجاح
"كل هذا مطمئن ويؤكد أنك تسير في الاتجاه الصحيح. عندما تتواصل معك شخصيات مرموقة لحضور حدث أو ظهور، فهذا دليل على سمعتك المتنامية. وعندما تطلب منك مجلة كبرى أن تصمم غلافاً لنجمة ما ويشيد بك صحفيو الموضة، فهذا أمر مبهج حقاً - فهذا يعني أن المجال يدرك قدراتك."
"عالم الموضة مليء بالتحديات، فأنت فقط تُقاس بآخر مجموعة قدمتها. لهذا السبب، أؤمن بشدة بمتابعة ما ينجح ومحاولة جعله أكثر جرأة، استناداً إلى تجربتك الشخصية و ماتعلمته. المزيج الذي تقدمه هو القيمة الحقيقية التي تقدمها، أو في حالتي، القيمة التي أضيفها إلى عالم الموضة."
صادق سليم كاتب مقيم في الإمارات العربية المتحدة ويمكن التواصل معه على حسابه على الانستغرام @sadiqidas.