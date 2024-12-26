"مريم دي رزوان": الأصالة والإبداع سر النجاح في عالم الموضة

"إن الجمع بين الإبداع الشخصي والاتجاهات السوقية يعد أمراً صعباً. من الضروري أن نفهم السوق دون التضحية برؤيتنا الشخصية. ما أتصوره وما أنشئه غالباً ما يختلفان، لكنني أشعر بالامتنان لأنني أستطيع أن أعمل في كلا الاتجاهين. لو ركزت فقط على أهدافي الشخصية، لما تمكنت من الحفاظ على استدامة العمل. وإذا تفرغت تماماً للطلبات التجارية، لضاعت إبداعاتي. أعتقد أنه عندما نفهم متطلبات السوق بشكل جيد، يمكننا إدخال عناصر تتماشى مع الاتجاهات السائدة بينما نحتفظ بجوهر إبداعنا. من خلال إضافة لمسة عصرية أو تجربة الأساليب الشائعة، يمكننا أن نظل مواكبين للموضة دون التفريط في أصالتنا.