"مركز زايد" ينجح في أول علاج جيني عالمي لمرض نادر

وقد تحقق وجود مركز زايد للأبحاث بفضل شراكة بين مستشفى جريت أورموند ستريت، وكلية جامعة لندن، وجمعية مستشفى جريت أورموند ستريت الخيرية، وذلك من خلال هدية مالية بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من الشيخة فاطمة بنت مبارك.

هذا الإنجاز يفتح آفاقاً جديدة أمام علاج الأمراض النادرة ويعزز مكانة الإمارات في مجال البحث الطبي الجيني على المستوى العالمي.