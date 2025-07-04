مركز دبي المالي العالمي: نموذج عالمي للحياد الكربوني والتمويل المستدام

من المهم لجميع أصحاب المصلحة معرفة إلى أين تتجه الوعود التي قطعتها الشركات الكبرى في مجال تقليل انبعاثات الكربون، وإلى أي اتجاه سيوجهون الكوكب. يقول إبراهيم: "يتطلب الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية الاتساق والشفافية والمسؤولية المشتركة، وهذا هو النهج الذي اتبعناه. نحن موقعون على التزام المجلس العالمي للأبنية الخضراء بإنشاء مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية الصفرية، والذي يضع إطاراً واضحاً". هذا يعني أنهم وافقوا على خطة واضحة لتقليل بصمتهم الكربونية في مجالين رئيسيين: الانبعاثات المباشرة من عملياتهم (المعروفة باسم النطاق 1) والانبعاثات الناتجة عن الطاقة التي يشترونها (النطاق 2).

لمعالجة هذه المشكلات، يقول إبراهيم، أن استراتيجيتهم هي: خفض الانبعاثات من المصدر. "نفعل ذلك من خلال تحسين كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المبنى، وتحديث الأنظمة عند الحاجة، والتحول إلى الطاقة المتجددة كلما أمكن ذلك. فقط إذا قصّرت هذه الإجراءات، سننظر في استخدام تعويضات الكربون، وحتى في هذه الحالة، فقط تلك التي تستوفي أعلى المعايير."

أما بالنسبة لانبعاثات النطاق 3 — تلك التي تأتي بشكل غير مباشر من خلال الأشخاص الذين يعملون معهم، مثل المستأجرين والموردين — فهم يعتقدون أن التغيير يحدث بشكل أفضل من خلال التعاون. يضيف إبراهيم: "لذلك، نعمل عن كثب مع الجميع في شبكتنا لتشجيع الإجراءات المتوافقة، بهدف تحقيق تأثير أكبر ومشترك."

حقيقة أن العديد من الشركات والمؤسسات التي تقدم وعوداً كبيرة تفشل في الوفاء بها لا تردع ICD Brookfield. يقول إبراهيم: "فرقنا الماهرة هي التي تدفع هذا التقدم، وتحول الخطط إلى نتائج قابلة للقياس."

نهج منظم وبيانات دقيقة: سر النجاح

لكن الناس يحتاجون إلى خطط عمل ثابتة، وهذا، كما يقول إبراهيم، جاء مع نهج منظم يتضمن خطوات دقيقة، تتطلب كل منها خبرة متخصصة. قال: "في كل خطوة من العملية، قمنا بإشراك مستشارين معترف بهم عالمياً لإجراء دراسات متعمقة، مما ساعدنا في تحديد المسار الأكثر فعالية وقابلية للتحقيق لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة". وأضاف: "كانت خبرتهم أساسية في تشكيل خرائط طريقنا التفصيلية نحو الحياد الكربوني الصفرية، والتي حددت خيارات مختلفة مدعومة بإجراءات محددة وجداول زمنية وميزانيات وتقييمات للمخاطر".

"بالإضافة إلى ذلك، ساعدونا في وضع أهداف مؤقتة تتوافق مع علوم المناخ، مما يوفر هيكلاً موثوقاً به لقياس تقدمنا نحو أهدافنا لعام 2030. كما لعب الخبراء التقنيون دوراً رئيسياً في تنفيذ أنظمة إدارة الكربون المعقدة التي تسمح لنا بمراقبة وتتبع والتحكم في الانبعاثات في الوقت الفعلي بدقة وشفافية."

من خلال تحقيق انخفاض بنسبة 16 في المائة في الطلب على التبريد وانخفاض بنسبة 7 في المائة في استهلاك الطاقة في عام 2024، لم يتفوق ICD Brookfield على الآخرين في تحقيق الهدف فحسب، بل ساعد أيضاً في تصميم إطار عمل ليتبعه الآخرون. يقول إبراهيم إنه منذ البداية، تم تركيب أدوات مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي مثل عدادات المرافق وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) عبر المساحات التي يديرها الملاك والمستأجرون.3 هذه متصلة بمنصة إدارة مركزية، وهي نظام رقمي مخصص يجمع البيانات من جميع أنحاء المبنى ويحولها إلى لوحات معلومات حية. لا تظهر لوحات المعلومات هذه استخدام الطاقة في الوقت الفعلي فحسب، بل تساعد أيضاً في اكتشاف الأعطال وتحليل كيفية عمل الأنظمة.

قام الفريق بتطوير نموذج مفصل للطاقة وأجرى عمليات تدقيق مكثفة. وقد منحهم هذا الأفكار اللازمة لتحديد أوجه القصور ودراسة كيفية أداء الأنظمة المختلفة في ظل ظروف الإشغال والطقس المتغيرة. واستناداً إلى هذه النتائج، تمت إعادة برمجة العديد من الأنظمة الرئيسية مثل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ومراوح تهوية مواقف السيارات، والمصاعد والسلالم المتحركة لتعمل فقط عند الضرورة وفي أوضاع موفرة للطاقة.

يقول إبراهيم إن مبنى ICD Brookfield "مصمم لدعم الاستدامة البيئية والاستدامة البشرية على حد سواء، مع التركيز على الرفاهية والثقافة والتجربة. يعكس كل جزء من التصميم نهجاً يتمحور حول الإنسان، حيث تتعلق الاستدامة بكيفية شعور الناس وتواصلهم وازدهارهم."

في قلب المبنى تقع "حديقة الصيف"، وهي رواق داخلي يرتفع خمسة طوابق، يغمره الضوء الطبيعي وتصطف على جانبيه أشجار طويلة. يحافظ المكان على مناخ مريح على مدار العام ويعمل كمركز اجتماعي رئيسي لكل من المستأجرين والمجتمع الأوسع. يتم رعاية الرفاهية الاجتماعية من خلال مناطق مخصصة مثل "نيتش" (Niche)، وهي مساحة ثقافية نابضة بالحياة تستضيف الفعاليات والتجمعات غير الرسمية وفرص التواصل.4 تشجع محطات العمل المرنة والساحات الخارجية المظللة على الحركة والشعور بالتوازن طوال اليوم.