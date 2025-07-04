مركز دبي المالي العالمي: نموذج عالمي للحياد الكربوني والتمويل المستدام

في قلب دبي، يقف مركز دبي المالي العالمي (ICD Brookfield Place) شاهداً على التزام الإمارة بالاستدامة والابتكار. بصفته أطول وأكبر مبنى حاصل على شهادة LEED البلاتينية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لا يمثل هذا الصرح مجرد تحفة معمارية، بل نموذجاً رائداً للعقارات التجارية التي تسعى لتحقيق أهداف طموحة في مجال الحياد الكربوني. فكيف تمكن هذا المبنى من تحقيق هذا الإنجاز، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تجربته؟
كيف يمكن للمباني الضخمة أن تصبح صديقة للكوكب؟ ما الذي يتطلبه الأمر لجعل المبنى "يتنفس" بشكل أخف؛ ليصبح وكأنه لمسة خفيفة في أفق مليء بالخرسانة والصلب؟
في ICD Brookfield Place، وهو عنوان رائد لنمط الحياة والأعمال في دبي، وأطول وأكبر مبنى حاصل على شهادة LEED البلاتينية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يتطلب الأمر نية مدعومة بالبيانات، وتصميماً مدعوماً بالابتكار، ورؤية تمتد إلى ما وراء واجهته الزجاجية المتلألئة التي تبرز كمنارة في مركز دبي المالي العالمي.2 هذا يعني إعادة معايرة كيفية تدفق الطاقة، وكيف يتفاعل المستأجرون مع مساحاتهم، وكيف يتم اختيار المواد، وإعادة استخدامها، أو التخلص منها.
من تقليل اعتماده على تبريد المناطق والكهرباء إلى تبني توأم رقمي ذكي لتحليل الطاقة، يعمل ICD Brookfield Place على تقليل الفائض، وتحسين العمليات، وتخفيف حمولته الكربونية بشكل مطرد. يصبح كل مستشعر، وتدقيق، وتعديل في تدفق الهواء مساهمة صامتة في التزام مناخي أكبر لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية تشغيلية بحلول عام 2030 وصافي انبعاثات كربونية صفرية طوال العمر الافتراضي بحلول عام 2050.
لكن جعل المبنى "يتنفس" بشكل أخف لا يتعلق فقط بخفض الانبعاثات. إنه يتعلق بالقيادة بالقدوة في منطقة مهيأة للتحول. إنه يتعلق بإظهار أن العقارات التجارية يمكن أن تكون طموحة ومسؤولة دون أن تفقد ميزتها المعمارية أو التجارية. وفي خضم هذه المُثُل والأهداف البيئية السامية، أصدر ICD Brookfield Place تقريره الأول عن مسار صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية ليعلن بوضوح عن جهود الاستدامة الخاصة به ويظهر المساءلة عن تأثيره المناخي.
في شرحه للجهود التي بُذلت في العقار الذي تبلغ مساحته أربعة أفدنة في قلب المنطقة التجارية في دبي والتزامه الجاد بتحقيق أهدافه، قال هيثم إبراهيم، رئيس قسم الاستدامة، إن التقرير يهدف إلى توفير رؤية أوضح لأهدافهم، وإجراءاتهم، وأدائهم. وإدراكاً للطبيعة المتطورة للإفصاح عن المناخ في المنطقة، قال إنهم أدركوا الحاجة إلى وضع معيار يستند إلى البيانات والتقدم القابل للقياس.
من المهم لجميع أصحاب المصلحة معرفة إلى أين تتجه الوعود التي قطعتها الشركات الكبرى في مجال تقليل انبعاثات الكربون، وإلى أي اتجاه سيوجهون الكوكب. يقول إبراهيم: "يتطلب الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية الاتساق والشفافية والمسؤولية المشتركة، وهذا هو النهج الذي اتبعناه. نحن موقعون على التزام المجلس العالمي للأبنية الخضراء بإنشاء مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية الصفرية، والذي يضع إطاراً واضحاً". هذا يعني أنهم وافقوا على خطة واضحة لتقليل بصمتهم الكربونية في مجالين رئيسيين: الانبعاثات المباشرة من عملياتهم (المعروفة باسم النطاق 1) والانبعاثات الناتجة عن الطاقة التي يشترونها (النطاق 2).
لمعالجة هذه المشكلات، يقول إبراهيم، أن استراتيجيتهم هي: خفض الانبعاثات من المصدر. "نفعل ذلك من خلال تحسين كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المبنى، وتحديث الأنظمة عند الحاجة، والتحول إلى الطاقة المتجددة كلما أمكن ذلك. فقط إذا قصّرت هذه الإجراءات، سننظر في استخدام تعويضات الكربون، وحتى في هذه الحالة، فقط تلك التي تستوفي أعلى المعايير."
أما بالنسبة لانبعاثات النطاق 3 — تلك التي تأتي بشكل غير مباشر من خلال الأشخاص الذين يعملون معهم، مثل المستأجرين والموردين — فهم يعتقدون أن التغيير يحدث بشكل أفضل من خلال التعاون. يضيف إبراهيم: "لذلك، نعمل عن كثب مع الجميع في شبكتنا لتشجيع الإجراءات المتوافقة، بهدف تحقيق تأثير أكبر ومشترك."
حقيقة أن العديد من الشركات والمؤسسات التي تقدم وعوداً كبيرة تفشل في الوفاء بها لا تردع ICD Brookfield. يقول إبراهيم: "فرقنا الماهرة هي التي تدفع هذا التقدم، وتحول الخطط إلى نتائج قابلة للقياس."
لكن الناس يحتاجون إلى خطط عمل ثابتة، وهذا، كما يقول إبراهيم، جاء مع نهج منظم يتضمن خطوات دقيقة، تتطلب كل منها خبرة متخصصة. قال: "في كل خطوة من العملية، قمنا بإشراك مستشارين معترف بهم عالمياً لإجراء دراسات متعمقة، مما ساعدنا في تحديد المسار الأكثر فعالية وقابلية للتحقيق لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة". وأضاف: "كانت خبرتهم أساسية في تشكيل خرائط طريقنا التفصيلية نحو الحياد الكربوني الصفرية، والتي حددت خيارات مختلفة مدعومة بإجراءات محددة وجداول زمنية وميزانيات وتقييمات للمخاطر".
"بالإضافة إلى ذلك، ساعدونا في وضع أهداف مؤقتة تتوافق مع علوم المناخ، مما يوفر هيكلاً موثوقاً به لقياس تقدمنا نحو أهدافنا لعام 2030. كما لعب الخبراء التقنيون دوراً رئيسياً في تنفيذ أنظمة إدارة الكربون المعقدة التي تسمح لنا بمراقبة وتتبع والتحكم في الانبعاثات في الوقت الفعلي بدقة وشفافية."
من خلال تحقيق انخفاض بنسبة 16 في المائة في الطلب على التبريد وانخفاض بنسبة 7 في المائة في استهلاك الطاقة في عام 2024، لم يتفوق ICD Brookfield على الآخرين في تحقيق الهدف فحسب، بل ساعد أيضاً في تصميم إطار عمل ليتبعه الآخرون. يقول إبراهيم إنه منذ البداية، تم تركيب أدوات مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي مثل عدادات المرافق وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) عبر المساحات التي يديرها الملاك والمستأجرون.3 هذه متصلة بمنصة إدارة مركزية، وهي نظام رقمي مخصص يجمع البيانات من جميع أنحاء المبنى ويحولها إلى لوحات معلومات حية. لا تظهر لوحات المعلومات هذه استخدام الطاقة في الوقت الفعلي فحسب، بل تساعد أيضاً في اكتشاف الأعطال وتحليل كيفية عمل الأنظمة.
قام الفريق بتطوير نموذج مفصل للطاقة وأجرى عمليات تدقيق مكثفة. وقد منحهم هذا الأفكار اللازمة لتحديد أوجه القصور ودراسة كيفية أداء الأنظمة المختلفة في ظل ظروف الإشغال والطقس المتغيرة. واستناداً إلى هذه النتائج، تمت إعادة برمجة العديد من الأنظمة الرئيسية مثل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ومراوح تهوية مواقف السيارات، والمصاعد والسلالم المتحركة لتعمل فقط عند الضرورة وفي أوضاع موفرة للطاقة.
يقول إبراهيم إن مبنى ICD Brookfield "مصمم لدعم الاستدامة البيئية والاستدامة البشرية على حد سواء، مع التركيز على الرفاهية والثقافة والتجربة. يعكس كل جزء من التصميم نهجاً يتمحور حول الإنسان، حيث تتعلق الاستدامة بكيفية شعور الناس وتواصلهم وازدهارهم."
في قلب المبنى تقع "حديقة الصيف"، وهي رواق داخلي يرتفع خمسة طوابق، يغمره الضوء الطبيعي وتصطف على جانبيه أشجار طويلة. يحافظ المكان على مناخ مريح على مدار العام ويعمل كمركز اجتماعي رئيسي لكل من المستأجرين والمجتمع الأوسع. يتم رعاية الرفاهية الاجتماعية من خلال مناطق مخصصة مثل "نيتش" (Niche)، وهي مساحة ثقافية نابضة بالحياة تستضيف الفعاليات والتجمعات غير الرسمية وفرص التواصل.4 تشجع محطات العمل المرنة والساحات الخارجية المظللة على الحركة والشعور بالتوازن طوال اليوم.
لإشراك المستأجرين في أهداف الاستدامة الخاصة به، أطلق ICD Brookfield Place برنامجاً مرحلياً لإشراك المستأجرين. ومع سعي ما يقرب من نصف مستأجريه بالفعل لتحقيق أهداف ESG أو صافي الانبعاثات الصفرية، تدعم المبادرة التقدم المشترك.
يعزز البرنامج أيضاً المجتمع من خلال مبادرات مثل "روتد" (Rooted)، سوق الاستدامة السنوي الذي يوحد المستأجرين والمبتكرين وصناع التغيير في الاحتفال بالعمل الجماعي.
إن إطلاق مبادرات عالمية طموحة كهذه والحفاظ على النجاح في كل خطوة دون انتكاسات ليس بالأمر السهل. لكنه يمكن أن يكون مجزياً للغاية، كما يقول إبراهيم. "فرصة الانخراط مع الناس، بما في ذلك المستأجرين والزملاء وشركاء الصناعة، حول قضية مهمة أمر مجزٍ للغاية. تفتح الاستدامة الباب أمام محادثات ذات مغزى وهدف مشترك وطرق جديدة للعمل معاً. رؤية هذا الشعور بالتوافق ينمو كانت تذكيراً قوياً بأن التغيير الحقيقي يبدأ بزخم جماعي."
من توقيع التزام المجلس العالمي للمباني الخضراء بمباني خالية من الكربون الصفرية إلى نشر أول تقرير شامل عن مسار الحياد الكربوني في المنطقة، قاد ICD Brookfield Place برؤية ومساءلة. إنه يرعى نموذجاً لما يمكن وما يجب أن يكون عليه مستقبل المدن - مرناً ومسؤولاً وثورياً بهدوء.
ما هي الدروس الرئيسية التي يمكن للمباني الأخرى، خاصة في المناطق الحارة، أن تستلهمها من تجربة ICD Brookfield Place لتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية؟