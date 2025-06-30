مركز جمعة الماجد يعيد ترميم تراث الشارقة صفحة صفحة

ويقع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في منطقة ديرة، ويعمل بشكل أساسي على ترميم المخطوطات والوثائق التاريخية وإعادتها إلى شكلها الأصلي، على أمل منحها "حياة جديدة" لمدة 200 أو 300 عام أخرى، بحسب داغستاني.

كيف يتم ترميم المخطوطات؟

أوضح داغستاني أن الوثائق والكتب والمخطوطات الأخرى تخضع لعملية ترميم دقيقة. تبدأ العملية بتعقيم الوثيقة للتخلص من البكتيريا والحشرات وأي بقايا أخرى. يستخدم المتخصصون مواد صديقة للبيئة لا تضر بالإنسان أو النبات أو الحيوان أو المخطوطة نفسها. بعد التعقيم، يقوم المتخصصون بتنظيف المخطوطة تنظيفًا جافًا ورطبًا.

يأتي بعد ذلك الجزء الممتع، وهو الترميم اليدوي للمخطوطة. باستخدام مواد طبيعية مشابهة للوثيقة الأصلية، يجمعها المتخصص بعناية.

وأخيرًا، بعد الترميم، تُجرى عملية تُسمى الصب، وهي تُحافظ على تماسك الوثيقة بأكملها، وتُساعدها على العودة إلى نفس الأسلوب المُستخدم سابقًا. يقول داغستاني: "يجب أن تكون خيوط الخياطة، وخيوط الحرير، والتطريز، والجلد، والقماش طبيعية. كل شيء كما كان مُستخدمًا في الماضي؛ نستخدمه الآن بنفس الأسلوب".

وأضاف: "بعد الانتهاء من الصب، أنقله إلى المستودع. التخزين هو الأهم. يجب أن تتوفر في المستودع ظروف منتظمة، من حفظ ودرجة حرارة ورطوبة وإضاءة ونظافة، واستخدام رفوف خاصة لتخزين لوازم الورق. هنا تُنجز جميع أعمال الحفظ والمعالجة والتخزين."

يختلف وقت ترميمها عمومًا باختلاف حالة المخطوطة التي عُثر عليها. صرّح داغستاني بأن الأمر قد يستغرق ستة أشهر إذا كانت حالة المخطوطة سيئة للغاية، بينما قد يستغرق ترميمها عشرة أيام إذا لم تكن كذلك.

للحفاظ على الكتب القديمة في مكتبتك المنزلية، تنصح داغستاني بتخزينها في درجة حرارة منتظمة، ليست شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة. "الأهم هو إبعادها عن أشعة الشمس.