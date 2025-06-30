مركز جمعة الماجد يعيد ترميم تراث الشارقة صفحة صفحة

في ركنٍ مُظلمٍ من متحف الشارقة للآثار، يعمل رجلٌ على قطعٍ مُمزقةٍ من الورق. هذه الصفحات المُمزقة عمرها مئات السنين على الأقل، وقد حصل عليها مركز جمعة ماجد للثقافة والتراث.
ويعمل الفني الذي جاء إلى الشارقة ضمن فريق جمعة ماجد، على المخطوطة بمهارة ودقة متناهية، فيحافظ على كل قطعة من الورق ويعيدها إلى الصفحة الأصلية.
وأقدم مخطوطة داخل المركز تعود إلى القرن الرابع الهجري، تحمل توقيع العلامة الإسلامي البارز الإمام مالك.
قال بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، لصحيفة "خليج تايمز ": "للمخطوطات والوثائق التاريخية تاريخ عريق، يمتد لمئات السنين، قد يصل إلى ألف أو ألف ومائتي عام. وخلال هذا التاريخ الطويل، تتعرض هذه المخطوطات للإصابات والأضرار، سواءً كانت بيولوجية أو كيميائية".
ويقع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في منطقة ديرة، ويعمل بشكل أساسي على ترميم المخطوطات والوثائق التاريخية وإعادتها إلى شكلها الأصلي، على أمل منحها "حياة جديدة" لمدة 200 أو 300 عام أخرى، بحسب داغستاني.
أوضح داغستاني أن الوثائق والكتب والمخطوطات الأخرى تخضع لعملية ترميم دقيقة. تبدأ العملية بتعقيم الوثيقة للتخلص من البكتيريا والحشرات وأي بقايا أخرى. يستخدم المتخصصون مواد صديقة للبيئة لا تضر بالإنسان أو النبات أو الحيوان أو المخطوطة نفسها. بعد التعقيم، يقوم المتخصصون بتنظيف المخطوطة تنظيفًا جافًا ورطبًا.
يأتي بعد ذلك الجزء الممتع، وهو الترميم اليدوي للمخطوطة. باستخدام مواد طبيعية مشابهة للوثيقة الأصلية، يجمعها المتخصص بعناية.
وأخيرًا، بعد الترميم، تُجرى عملية تُسمى الصب، وهي تُحافظ على تماسك الوثيقة بأكملها، وتُساعدها على العودة إلى نفس الأسلوب المُستخدم سابقًا. يقول داغستاني: "يجب أن تكون خيوط الخياطة، وخيوط الحرير، والتطريز، والجلد، والقماش طبيعية. كل شيء كما كان مُستخدمًا في الماضي؛ نستخدمه الآن بنفس الأسلوب".
وأضاف: "بعد الانتهاء من الصب، أنقله إلى المستودع. التخزين هو الأهم. يجب أن تتوفر في المستودع ظروف منتظمة، من حفظ ودرجة حرارة ورطوبة وإضاءة ونظافة، واستخدام رفوف خاصة لتخزين لوازم الورق. هنا تُنجز جميع أعمال الحفظ والمعالجة والتخزين."
يختلف وقت ترميمها عمومًا باختلاف حالة المخطوطة التي عُثر عليها. صرّح داغستاني بأن الأمر قد يستغرق ستة أشهر إذا كانت حالة المخطوطة سيئة للغاية، بينما قد يستغرق ترميمها عشرة أيام إذا لم تكن كذلك.
للحفاظ على الكتب القديمة في مكتبتك المنزلية، تنصح داغستاني بتخزينها في درجة حرارة منتظمة، ليست شديدة الحرارة ولا شديدة البرودة. "الأهم هو إبعادها عن أشعة الشمس.
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