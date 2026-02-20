مربية اسبانية تبتكر "عائلة خشبية" تعكس وجه الإمارات

بصفتها مربية مونتيسوري للسنوات المبكرة، غالبًا ما تجد كريستينا غاراتش سانشيز ييبرا نفسها تفكر في طرق إبداعية لإبقاء الأطفال الصغار منخرطين من خلال أنشطة ممتعة وجذابة للانتباه مثل الفنون والحرف اليدوية، والرسم على الزجاج، والنحت بصلصال اللعب (بلاي دوه). قبل بضع سنوات، عملت المقيمة في أبوظبي مع عائلة لديها طفلان صغيران، وذات مرة، صنعت ببراعة تمثالًا صغيرًا بحجم الإبهام يشبه امرأة إماراتية من الطين. تفاجأت غاراتش بسرور عندما بدأ الأشقاء يتشاجرون عليه. “قالوا، ‘هذه تشبه أمي! الآن اصنعي بابا’”، تتذكر وهي تبتسم. “لقد أحبوه حقًا”. أدركت غاراتش أن الأطفال كانوا متحمسين لرؤية لعبة تعكس وجوهًا مألوفة لهم، وتمثل ثقافتهم. “لدى الأطفال الكثير من الألعاب، لكن ليس لديهم شيء خاص بهم يمكنهم الارتباط به”، كما تلاحظ.
بتشجيع من رد فعل جمهورها الصغير، بدأت غاراتش في التجريب، وعلى مدار ثلاثة أشهر، قامت برسم وتصميم حوالي 200 دمية خشبية بسيطة لتمثل عائلة إماراتية نموذجية. الدمى، التي يتراوح قياسها بين 3 سم و 7 سم، مصحوبة أيضًا بعناصر ثقافية أخرى، مثل السجاد الفارسي المصغر وأشجار النخيل.
غاراتش، وهي مواطنة إسبانية، عاشت وعملت في أيرلندا وإسبانيا لأكثر من عقد من الزمان كمدرسة مونتيسوري ومربية. في عام 2020، عندما كان العالم في خضم الوباء، عرضت عليها وكالة وظيفة مربية لدى عائلة ملكية في أبو ظبي. ومنذ ذلك الحين، عملت مع أربع عائلات وأطفالهم في الإمارات العربية المتحدة. “تضمن العائلات الإماراتية أن ينشأ أطفالها وهم يعرفون ثقافتهم وتقاليدهم وتراثهم،” كما تقول. “غالبًا ما يطلبون مني تصميم أنشطة وألعاب تتمحور حول رمضان والعيد واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وما إلى ذلك.” ولكن مثل معظم الأطفال في جميع أنحاء العالم، غالبًا ما تفيض غرف ألعابهم بالألعاب المنتجة بكميات كبيرة المستوحاة من الرسوم المتحركة والأفلام الغربية. خلال رحلاتها إلى الخارج مع العائلات، لاحظت غاراتش دمى ذات عيون واسعة بزي تقليدي، متوفرة في السوق، لكن الأطفال لم يستمتعوا حقًا باللعب بها.
يمنحها عملها فرصة فريدة لتجربة ومراقبة الثقافة الإماراتية عن كثب. “كنت أعرف دائمًا كيف يرتدي الإماراتيون ملابسهم حيث كان عليّ أن ألبس الأطفال الكندورة والجلابيات،” تشرح. “ولكن عندما بدأت في صنع هذه الدمى، بدأت أولي اهتمامًا أكبر للتفاصيل الصغيرة مثل العقد في أوشحتهم، وأنماط وألوان ملابسهم، في كل مرة أخرج فيها. لا أريد أن أخلط الألوان التي لا يستخدمونها.” ينعكس هذا في الدمى، التي يتم طلاؤها أو تزيينها بعناية بألوان مثل الأحمر والأزرق والعنابي، ودرجات أفتح مثل الكريمي.
خلال محادثتنا عبر Google Meet، تدير غاراتش الكاميرا وتركزها على الدمى. توضع إحدى ‘العائلات’ على سجادة فارسية، والبقية مرتبة بدقة بالقرب من أشجار النخيل الصغيرة والمنازل المصنوعة من الورق المقوى. نلقي نظرة أيضًا على ‘عربة عملها’، المليئة بفرش الرسم ولفائف القماش. “في الوقت الحالي، أنا بين وظيفتين، لذا أصنع هذه الدمى عندما يكون لدي بعض وقت الفراغ أو أثناء مشاهدة التلفزيون،” كما تقول.
ترفع غاراش إحداها — صبي إماراتي ملائكي ‘صبي’ — لنتفحصها عن كثب. “أشتري دمى خشبية بسيطة وأرسم عليها تفاصيل مثل الأزرار باستخدام أعواد الأسنان،” تشرح. “ثم أرسم عيونهم وشعرهم. الفتيات لديهن تسريحات شعرهن الخاصة — يمكن أن يكون شعرهن طويلاً منسدلاً، أو في ذيل حصان مثبت على الجانبين. يعتمد الأمر على ذلك، لأن الإماراتيين يحبون تصفيف شعرهم جيدًا جدًا.” حتى لون الشعر مدروس جيدًا. “عادة ما يكون شعر الجميع هنا بنيًا أو أسود. لكنني’ قمت ببعض الاستثناءات،” تبتسم، وهي ترينا دمية متوجة بشعر بلون أصفر زبدي. تقول: “لدي أيضًا دمية بشعر أحمر — كل دمية مختلفة.”
يرتدي ‘الرجال’ شوارب ولحى، وترتدي ‘النساء’ العبايات والحجابات، وكلها مصممة بشكل مختلف. “في البداية، صنعتها من ورق المناديل، لكنها كانت تتكسر بسهولة. لذلك ذهبت إلى المحلات التي تبيع العبايات والحجابات واشتريتها،” تشرح. “ثم، قمت بتقطيعها إلى مربعات صغيرة ولصقتها على الدمى الخشبية.”
بدأت بتقديم هذه الدمى كهدايا للعائلات في نهاية فترة عملها. “لقد أحبوها كثيرًا. أعتقد أنها تظهر الجهد والمودة،” تقول. عندما شجعها الأصدقاء وأفراد العائلة على بيع هذه الدمى، قامت بتحميل منشور عنها، مع صور، على فيسبوك لـ “جس النبض”. “كان هناك الكثير من الاهتمام حيث تواصل معي العديد من الأشخاص، قائلين إنها تبدو لطيفة وأنهم يحبونها كثيرًا.” عندما نتحدث، تقول إنها تعمل على الحصول على التراخيص المناسبة قبل بيع الدمى.
“ستكون مصنوعة حسب الطلب ومخصصة. وستكون متاحة قريبًا، خاصة مع اقتراب العيد، حيث يمكن أن تكون هدية جيدة،” تقول.
“أعتقد أن ما يحبه الأطفال في هذه الدمى الخشبية هو أنها تأتي كمجموعة، كوحدة عائلية تقليدية،” تبتسم. “عندما يرونها، يقولون ‘هذا أنا’، أو ‘هذا أخي’.”