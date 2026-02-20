مربية اسبانية تبتكر "عائلة خشبية" تعكس وجه الإمارات

بصفتها مربية مونتيسوري للسنوات المبكرة، غالبًا ما تجد كريستينا غاراتش سانشيز ييبرا نفسها تفكر في طرق إبداعية لإبقاء الأطفال الصغار منخرطين من خلال أنشطة ممتعة وجذابة للانتباه مثل الفنون والحرف اليدوية، والرسم على الزجاج، والنحت بصلصال اللعب (بلاي دوه). قبل بضع سنوات، عملت المقيمة في أبوظبي مع عائلة لديها طفلان صغيران، وذات مرة، صنعت ببراعة تمثالًا صغيرًا بحجم الإبهام يشبه امرأة إماراتية من الطين. تفاجأت غاراتش بسرور عندما بدأ الأشقاء يتشاجرون عليه. “قالوا، ‘هذه تشبه أمي! الآن اصنعي بابا’”، تتذكر وهي تبتسم. “لقد أحبوه حقًا”. أدركت غاراتش أن الأطفال كانوا متحمسين لرؤية لعبة تعكس وجوهًا مألوفة لهم، وتمثل ثقافتهم. “لدى الأطفال الكثير من الألعاب، لكن ليس لديهم شيء خاص بهم يمكنهم الارتباط به”، كما تلاحظ.

بتشجيع من رد فعل جمهورها الصغير، بدأت غاراتش في التجريب، وعلى مدار ثلاثة أشهر، قامت برسم وتصميم حوالي 200 دمية خشبية بسيطة لتمثل عائلة إماراتية نموذجية. الدمى، التي يتراوح قياسها بين 3 سم و 7 سم، مصحوبة أيضًا بعناصر ثقافية أخرى، مثل السجاد الفارسي المصغر وأشجار النخيل.

التقاط جوهر الثقافة الإماراتية

غاراتش، وهي مواطنة إسبانية، عاشت وعملت في أيرلندا وإسبانيا لأكثر من عقد من الزمان كمدرسة مونتيسوري ومربية. في عام 2020، عندما كان العالم في خضم الوباء، عرضت عليها وكالة وظيفة مربية لدى عائلة ملكية في أبو ظبي. ومنذ ذلك الحين، عملت مع أربع عائلات وأطفالهم في الإمارات العربية المتحدة. “تضمن العائلات الإماراتية أن ينشأ أطفالها وهم يعرفون ثقافتهم وتقاليدهم وتراثهم،” كما تقول. “غالبًا ما يطلبون مني تصميم أنشطة وألعاب تتمحور حول رمضان والعيد واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وما إلى ذلك.” ولكن مثل معظم الأطفال في جميع أنحاء العالم، غالبًا ما تفيض غرف ألعابهم بالألعاب المنتجة بكميات كبيرة المستوحاة من الرسوم المتحركة والأفلام الغربية. خلال رحلاتها إلى الخارج مع العائلات، لاحظت غاراتش دمى ذات عيون واسعة بزي تقليدي، متوفرة في السوق، لكن الأطفال لم يستمتعوا حقًا باللعب بها.