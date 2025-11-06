مدرج مطار دبي ساحة لركوب الدراجات

قام مطار دبي الدولي (DXB) مؤخرًا بتحويل مدرجه إلى ساحة لركوب الدراجات كجزء من تحدي دبي للياقة (DFC). الحدث، الذي نُظم بالتعاون مع استوديو اللياقة البدنية الفاخر Crank، قدم تمرينًا فريدًا على خلفية الطائرات المغادرة.
عاد حدث DXB Runway Ride في عامه الثاني، حيث تضمن خمس جلسات لركوب الدراجات على الإيقاع لمحبي ركوب الدراجات وموظفي مطارات دبي ومجتمع مطار oneDXB. استمتع المشاركون بتمرين Crank المميز عالي الطاقة مع الموسيقى والحركة، مما خلق تجربة غامرة تجمع بين اللياقة وبيئة المطار.
قالت ميشيل لي، نائب رئيس العلامة التجارية والاتصالات في مطارات دبي: “يعكس حدث Crank Runway Ride التزامنا بدعم طموح دبي في بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاطًا. كما يعكس التزامنا بتقديم تجارب DXB فريدة تربط الناس، وتخلق لحظات لا تُنسى، وتساهم في ثقافة المدينة للصحة والحيوية."
من خلال تحويل مدرجه إلى منصة للياقة البدنية، يواصل مطار DXB دعم مبادرات العافية وتعزيز المشاركة المجتمعية، مما يضع المطار كمركز لتجارب لا تُنسى تركز على الصحة.
يشكل حدث DXB Runway Ride جزءًا من جهود مطارات دبي على مدار العام لتعزيز الرفاهية عبر مجتمع المطار ودعم برامج اللياقة البدنية على مستوى المدينة.