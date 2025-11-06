مدرج مطار دبي ساحة لركوب الدراجات

قام مطار دبي الدولي (DXB) مؤخرًا بتحويل مدرجه إلى ساحة لركوب الدراجات كجزء من تحدي دبي للياقة (DFC). الحدث، الذي نُظم بالتعاون مع استوديو اللياقة البدنية الفاخر Crank، قدم تمرينًا فريدًا على خلفية الطائرات المغادرة.