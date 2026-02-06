مخاطر الجلوس المطول: صراع الدماغ والجسم مع الخمول

من الناحية الجسدية، يعتبر الجلوس لفترات طويلة مشكلة خاصة للأشخاص الذين يعانون من عرق النسا، وهي حالة ناتجة عن تهيج أو ضغط على العصب الوركي الذي يمتد من أسفل العمود الفقري إلى الساق. وأوضح الدكتور فرحان أن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يضغط على العصب الوركي إما على مستوى العمود الفقري - خاصة لدى الأشخاص المصابين بانزلاق غضروفي - أو أثناء مرور العصب تحت العضلات في الورك. وقال: "عندما تجلس، تكون الأوراك منثنية، وهذا الوضع يمكن أن يزيد الضغط على العصب. ولهذا السبب غالباً ما يزداد الألم أو التنميل أو الوخز في الساق كلما طالت مدة جلوس الشخص".