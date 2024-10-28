محمية وادي الوريعة تستقبل "قادة التغيير" لحماية البيئة

تتاح الفرصة لسكان الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف محمية وادي الوريعة الوطني، أول منطقة جبلية محمية في البلاد، والمساعدة في جهود الحفاظ على البيئة.

وتقع المحمية في الفجيرة، ويُعترف بها دولياً كمحمية للحفاظ على المحيط الحيوي من قبل اليونسكو، وتظل مغلقة مؤقتاً أمام الجمهور، ولا يُسمح إلا للوفود الرسمية والعلماء بالدخول.