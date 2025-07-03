محمد بن راشد ينقذ حياة الطفلة يقين بدعم علاج نادر بـ7 ملايين درهم

عبّر أب سوري عن امتنانه العميق بعد تلقيه دعمًا غير متوقع لإنقاذ حياة ابنته يقين إبراهيم كناكَر، التي تعاني من ضمور العضلات الشوكي، وهو اضطراب وراثي نادر وخطير يؤثر على قوة العضلات وحركتها.

وكانت عائلة كناكَر، بدعم من الأصدقاء، قد أطلقت مناشدة مؤثرة عبر "الهيئة الدولية للأعمال الخيرية". وفي مقطع فيديو مؤثر، ناشد عم يقين سكان الإمارات وقادة العرب التبرع لإنقاذ الطفلة، مؤكدًا أن الوقت يداهمهم وأن العلاج عاجل.

وانتشرت المناشدة بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجاء في أحد المنشورات: "دعمكم مطلوب للمساهمة في تغطية المبلغ المتبقي لعلاج الطفلة يقين. نحن على قدر التحدي، يا أبناء زايد! أسأل الله أن يجزيكم ويجزيني خير الجزاء على دعمكم". وسرعان ما لاقت هذه الدعوات تفاعلًا واسعًا.

وخلال ساعات، حدث ما لم يكن في الحسبان؛ إذ استجاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمناشدة، وأعلن تكفله الكامل بتكاليف علاج يقين، ما بعث الأمل والارتياح الكبير في نفوس العائلة.

وأكد والد الطفلة، إبراهيم كناكَر، أن مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تواصل معه مباشرة وأبلغه بتحمل جميع تكاليف علاج يقين.