محمد بن راشد ينقذ حياة الطفلة يقين بدعم علاج نادر بـ7 ملايين درهم

عبّر أب سوري عن امتنانه العميق بعد تلقيه دعمًا غير متوقع لإنقاذ حياة ابنته يقين إبراهيم كناكَر، التي تعاني من ضمور العضلات الشوكي، وهو اضطراب وراثي نادر وخطير يؤثر على قوة العضلات وحركتها.
وكانت عائلة كناكَر، بدعم من الأصدقاء، قد أطلقت مناشدة مؤثرة عبر "الهيئة الدولية للأعمال الخيرية". وفي مقطع فيديو مؤثر، ناشد عم يقين سكان الإمارات وقادة العرب التبرع لإنقاذ الطفلة، مؤكدًا أن الوقت يداهمهم وأن العلاج عاجل.
وانتشرت المناشدة بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجاء في أحد المنشورات: "دعمكم مطلوب للمساهمة في تغطية المبلغ المتبقي لعلاج الطفلة يقين. نحن على قدر التحدي، يا أبناء زايد! أسأل الله أن يجزيكم ويجزيني خير الجزاء على دعمكم". وسرعان ما لاقت هذه الدعوات تفاعلًا واسعًا.
وخلال ساعات، حدث ما لم يكن في الحسبان؛ إذ استجاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمناشدة، وأعلن تكفله الكامل بتكاليف علاج يقين، ما بعث الأمل والارتياح الكبير في نفوس العائلة.
وأكد والد الطفلة، إبراهيم كناكَر، أن مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تواصل معه مباشرة وأبلغه بتحمل جميع تكاليف علاج يقين.
تعاني يقين من ضمور العضلات الشوكي (SMA)، وهو اضطراب وراثي نادر وخطير يؤثر على قوة العضلات وحركتها. حالتها تتطلب علاجًا عاجلًا بتكلفة باهظة تبلغ 7 ملايين درهم، وهو علاج متوفر في عدد محدود من المستشفيات حول العالم، من بينها مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي.
ضمور العضلات الشوكي هو مجموعة من الأمراض الجينية التي تؤدي إلى تلف وموت الخلايا العصبية الحركية، ما يسبب ضعفًا وضمورًا في العضلات. وتقع هذه الخلايا العصبية في الحبل الشوكي وجذع الدماغ، وتتحكم في حركة العضلات المختلفة.
يصيب هذا المرض جميع الأعمار، لكن أشد أنواعه تظهر غالبًا في مرحلة الطفولة المبكرة. لا يوجد علاج شافٍ للمرض، لكن التشخيص والعلاج المبكرين يمكن أن يؤثرا بشكل كبير على مسار المرض.
تم إدخال يقين إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي، حيث تخضع حاليًا لجميع الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية وفحوصات الأجسام المضادة.
يقوم فريق طبي متخصص بإجراء التقييمات اللازمة لوضع خطة علاجية تشمل العلاج الجيني ومراقبة حالتها عن كثب لضمان أفضل النتائج الممكنة.
هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لرعاية علاج منقذ للحياة؛ إذ تعكس مبادرات سموه التزامًا عميقًا بالقيم الإنسانية، وتنسجم مع مبادرة "عام المجتمع 2025" التي أطلقها صاحب السمورئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ففي مارس 2021، استجاب صاحب السمو الشيخ محمد لمناشدة مؤثرة من أم عراقية تبكي وتطلب المساعدة في تمويل علاج ابنتها البالغة من العمر 19 شهرًا، والذي بلغت تكلفته 8 ملايين درهم.
وقد تلقت الطفلة "لافين جبار الكوتياشي" العلاج الجيني لضمور العضلات الشوكي بنجاح في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، حيث خضعت للعلاج الأغلى في العالم "زولجينسما" (AVXS-101)، وهو علاج يُعطى مرة واحدة فقط.
كما تكفل سموه بكامل تكاليف علاج الطفلة فاطمة أحمد حسن، التي كانت تعاني من سرطان الساركوما، حتى تعافت تمامًا بعد أشهر من العلاج المكثف.
وقد حظيت تدخلات سموه في توفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة، خاصة للأطفال، بتقدير واسع.
وتلعب مؤسسة الجليلة، التي يدعمها صاحب السموالشيخ محمد بن راشد، دورًا مهمًا في تطوير البحث الطبي وتوفير العلاج لمختلف الحالات الصحية، خاصة للأطفال.