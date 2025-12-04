متحف قطر..معارض واسعة النطاق وأنشطة ثقافية

منظم بشكل مشترك من قبل متحف الفن الإسلامي، متحف مطحنة الفن القادم وALRIWAQ ومنسق من قبل أوريلين ليمونييه وزهرة خان من متحف مطحنة الفن، بالتعاون الوثيق مع نائب مدير الشؤون التنظيمية في متحف الفن الإسلامي الدكتورة مونيا شيخاب أبودايا، يركز هذا العرض الشامل بشكل رئيسي على الألعاب النارية الإبداعية لبيي لمتحف الفن الإسلامي. على الرغم من تردده في البداية، خرج المهندس المعماري المولود في قوانغتشو من التقاعد لتصميم متحف الفن الإسلامي. هناك شعور بالبساطة والجمال في الهندسة الإسلامية وكان هذه العناصر بالضبط، إلى جانب السياق المحلي لمناظر قطر الصحراوية، التي سعى بيي لتخليدها في نهجه التصميمي. على ما يبدو، طلب من الأمير الأب جزيرة مبنية خصيصًا في الخليج حتى يتمكن من توجيه ضوء الشمس الساطع في الدوحة وضمان عدم حجب المباني المستقبلية الشمس الصحراوية عن التألق على إبداعه الأكثر عزيزًا. "كان يفكر بشكل متقدم جدًا. في الواقع، عندما تنظر إلى الصور الفوتوغرافية لأحد الإلهامات التصميمية الرئيسية لمتحف الفن الإسلامي — السبيل لابن طولون — يقف داخل فناء كبير وفارغ،" تقول المنسقة المشاركة زهرة خان لـ wknd. "اعتقد بيي أن جوهر العمارة الإسلامية يظهر من خلال الهندسة والزوايا الحادة، الشمس الصحراوية والماء، وهي الزخارف التي أدرجها في تصميم متحف الفن الإسلامي،" تضيف خان. اختار بيي الحجر الجيري ذو اللون الكريمي من فرنسا مع الجرانيت النفاث من الولايات المتحدة، مما جعل متحف الفن الإسلامي مجمعًا متحفًا صارمًا ولكنه رائع يضم اليوم واحدة من أكثر مجموعات الفن الإسلامي شمولاً في العالم.