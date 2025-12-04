متحف قطر..معارض واسعة النطاق وأنشطة ثقافية

ما هي العمارة الإسلامية - كيف تعرفها وما هو جوهرها؟ كان هذا السؤال يشغل بال آي. إم. بي في غروب حياته العظيمة. المهندس المعماري الصيني الأمريكي، الذي أعادت تصميماته الجريئة ونقاءه الهندسي تشكيل الأفق من هونغ كونغ إلى واشنطن، بدأ سلسلة من الرحلات الواسعة من منطقة الخليج إلى شمال إفريقيا، بهدف صريح هو فك الأسرار المقدسة وراء جمال العمارة الإسلامية. وأخيراً، انتهى بحثه في القاهرة، حيث وقع تحت سحر مسجد ابن طولون من القرن التاسع. أقدم مسجد في مصر، وخاصة نافورة الوضوء الخاصة به، ألهم تصميم بي الحائز على جائزة بريتزكر لأحد أكثر المباني شهرة في قطر وبدون شك، جوهرة تاج الدوحة - متحف الفن الإسلامي.
منذ افتتاحه في عام 2008، نافس هذا المتحف على كورنيش الدوحة المشمس أروع روائع بي المنتشرة في جميع أنحاء العالم، مثل متحف سوتشو في الصين، وهرم متحف اللوفر في باريس، والمبنى الشرقي لمعرض الفن الوطني في واشنطن. بدأ مشروع متحف الفن الإسلامي - والذي سيصبح ما أطلق عليه مجلة Dezeen “أول متحف ضخم في الخليج” - بمسابقة في عام 1997. ولكن عندما لم تؤت ثمارها، اقترح حاكم قطر حمد بن خليفة آل ثاني، أو كما يُعرف بمحبة، الأمير الوالد، اسم بي. خلال عملية البحث والبناء الأولية التي بدأت بجدية في حوالي العقد الأول من الألفية، قرأ بي النصوص الإسلامية والعمارة. عمل عن كثب مع الأمير وبتوجيه من رؤية قطر الطموحة وكرم ضيافتها الشهير، طور علاقة وثيقة مع العائلة المالكة في قطر. كل هذه اللقاءات غيرت حياة بي، مما أثبت أنه كان أصعب تكليف في مسيرته ولكنه في النهاية الأكثر مكافأة حيث أصبح متحف الفن الإسلامي أكثر من مجرد متحف، بل أصبح نافذته إلى واحدة من أعظم الديانات والثقافات في العالم.
ليس من المستغرب أن بيي قطع كعكة مصممة لتشبه متحف الفن الإسلامي في عيد ميلاده المئة المهم. عندما سئل عن السبب، أجاب أن العمل على متحف الفن الإسلامي كشف له عن "عالم جديد تمامًا" لم يكن يعرف عنه الكثير. بعد فترة وجيزة، توفي بيي في عام 2019 (عن عمر يناهز 102 عامًا)، تاركًا وراءه مجموعة أعمال رؤيوية. الآن، يتم الاحتفال بكل هذه الحكايات الرائعة وراء المتحف، إلى جانب إرثه الحداثي الغني، عبر عرضين استثنائيين في الدوحة. بالتعاون مع M+ هونغ كونغ، الأول هو معرض متنقل بعنوان I. M. Pei: الحياة هي العمارة في ALRIWAQ، الذي يجمع أكثر من 400 عمل (بما في ذلك الرسومات الأصلية، النماذج المعمارية، الصور الفوتوغرافية، الأفلام، والوثائق الأرشيفية) تمتد عبر ستة أقسام موضوعية، ترسم صورة لمهندس معماري ظلت أعماله خالدة وعالمية. من ناحية أخرى، من المناسب أن يقام المعرض الثاني، بعنوان I.M. Pei وصنع متحف الفن الإسلامي، داخل قاعات متحف الفن الإسلامي الذي ساعد في تصميمه. من خلال الرسومات الأصلية النادرة، النماذج، الصور الفوتوغرافية المبكرة والوثائق الأرشيفية، يتتبع الرحلة الإبداعية والمفاهيمية وراء واحدة من أعظم العجائب المعمارية في القرن الحادي والعشرين.
منظم بشكل مشترك من قبل متحف الفن الإسلامي، متحف مطحنة الفن القادم وALRIWAQ ومنسق من قبل أوريلين ليمونييه وزهرة خان من متحف مطحنة الفن، بالتعاون الوثيق مع نائب مدير الشؤون التنظيمية في متحف الفن الإسلامي الدكتورة مونيا شيخاب أبودايا، يركز هذا العرض الشامل بشكل رئيسي على الألعاب النارية الإبداعية لبيي لمتحف الفن الإسلامي. على الرغم من تردده في البداية، خرج المهندس المعماري المولود في قوانغتشو من التقاعد لتصميم متحف الفن الإسلامي. هناك شعور بالبساطة والجمال في الهندسة الإسلامية وكان هذه العناصر بالضبط، إلى جانب السياق المحلي لمناظر قطر الصحراوية، التي سعى بيي لتخليدها في نهجه التصميمي. على ما يبدو، طلب من الأمير الأب جزيرة مبنية خصيصًا في الخليج حتى يتمكن من توجيه ضوء الشمس الساطع في الدوحة وضمان عدم حجب المباني المستقبلية الشمس الصحراوية عن التألق على إبداعه الأكثر عزيزًا. "كان يفكر بشكل متقدم جدًا. في الواقع، عندما تنظر إلى الصور الفوتوغرافية لأحد الإلهامات التصميمية الرئيسية لمتحف الفن الإسلامي — السبيل لابن طولون — يقف داخل فناء كبير وفارغ،" تقول المنسقة المشاركة زهرة خان لـ wknd. "اعتقد بيي أن جوهر العمارة الإسلامية يظهر من خلال الهندسة والزوايا الحادة، الشمس الصحراوية والماء، وهي الزخارف التي أدرجها في تصميم متحف الفن الإسلامي،" تضيف خان. اختار بيي الحجر الجيري ذو اللون الكريمي من فرنسا مع الجرانيت النفاث من الولايات المتحدة، مما جعل متحف الفن الإسلامي مجمعًا متحفًا صارمًا ولكنه رائع يضم اليوم واحدة من أكثر مجموعات الفن الإسلامي شمولاً في العالم.
نجاح متحف الفن الإسلامي يخبرنا أيضًا بشيء عن صعود قطر الثقافي - كلاهما تطور جنبًا إلى جنب، حيث يعمل المتحف كمصدر للأمل والإلهام لهذه الأمة. وبينما ازدهرت قطر على مر العقود، فإنه من الجدير بالثناء أنها سعت إلى استثمار ثرواتها النفطية في البنية التحتية الثقافية. هذا الالتزام بالفن والعمارة واضح في أماكن أخرى أيضًا. تحتاج فقط إلى النظر إلى المعرض المدروس جيدًا، الريف: مكان للعيش، وليس للرحيل في المدرسة التحضيرية القطرية والمتحف الوطني لقطر (كلاهما معروض حتى منتصف العام المقبل) وستدرك أن قطر تعتبر الفن والعمارة القوة الناعمة النهائية التي يمكن تسخيرها لبناء المجتمعات، وخلق الوحدة في التنوع وإلهام التغيير الاجتماعي. هذا المشروع هو فكرة مكتب العمارة الحضرية المعروف باسم OMA، وهي شركة معمارية عالمية ومركز أبحاثها AMO، وقد تم تنسيق هذا المشروع من قبل المهندس المعماري الهولندي الأسطوري ريم كولهاس مع سمير بنتال.
بناءً على نسخة تم الكشف عنها لأول مرة في متحف غوغنهايم نيويورك في عام 2020، يواجه معرض الريف: مكان للعيش، وليس للرحيل أضرار الحياة الحديثة مقابل الإيقاعات الديناميكية لطرق العيش الريفية. يجادل بأن التحضر العالمي، وزيادة الاتصال الرقمي والتحديث السريع يجب أن تجعلنا نتوقف ونعيد النظر في بديل، خاصة في عصر ما بعد كوفيد - ماذا لو كانت الحياة القروية والريفية يمكن أن تكمل النماذج الحضرية في المستقبل، مما يسد الفجوة بين الابتكارات الريفية والتقنيات الحضرية وبين الحكمة التقليدية والمعرفة العلمية الحديثة؟ كجزء من الجهاز المفاهيمي للمعرض، رسم كولهاس وبنتال قوسًا كهربائيًا يمتد عبر الجغرافيا من الشرق الأوسط، إفريقيا، آسيا الوسطى إلى المناطق غير المأهولة في الصين - هذه الطرق كانت تاريخيًا موحدة بطريق الحرير - ليظهر لنا أن العمل الحقيقي قد يكون، ربما، في الريف. في أراضي المدرسة التحضيرية القطرية، يمكن للزوار ملاحظة مجموعة من النماذج الأولية والتجارب المختلفة، حيث تتلاقى التقنيات الجديدة في الري والزراعة المستدامة، وتصميم البيوت الزجاجية، مما يعكس كيف يتم تحقيق التقدم المستدام من خلال حلول محلية التكيف في هذه الأيام. على سبيل المثال، قامت مجموعة فولكس فاجن بتركيب جرار كهربائي في موقع المعرض الخارجي. تم عرضه لأول مرة كنموذج مفاهيمي خلال النسخة الأولى من معرض الريف في متحف غوغنهايم، وهو اليوم يعمل بفخر في ظل ظروف العالم الحقيقي في رواندا. يعمل الجرار الكهربائي الذي يعمل بالطاقة الشمسية كدليل ملموس على تحويل الابتكار إلى واقع.
من متحف الفن الإسلامي ومدرسة قطر الإعدادية في الستينيات (التي تخرج منها حمد بن خليفة آل ثاني نفسه) إلى المتحف الوطني الشعري لقطر (الذي صممه جان نوفيل ليحاكي أشكال وردة الصحراء)، هذه هي موسم الفن الرفيع في الدوحة مع تجارب ثقافية يمكن العثور عليها في كل مكان تقريبًا - عبر المتاحف والمعارض وحتى الحدائق العامة. حرفيًا، وسط الجنة الخضراء لحديقة متحف الفن الإسلامي، قدم الفنان التايلاندي المعاصر ريركريت تيرافانيجا للجمهور طعمًا لوجبة مشتركة في شكل عمل فني حي. تمت دعوة الجميع لكسر الخبز مع غريب. وأخيرًا وليس آخرًا، يحتفل متحف: المتحف العربي للفن الحديث الآن في عامه الخامس عشر بذكرى تأسيسه من خلال استضافة عرضين رائعين. تقدم "قرارات: الاحتفال بـ 15 عامًا من متحف" منظورًا جديدًا على المجموعة الدائمة الشهيرة للمتحف، حيث ترسم تطور الحداثة العربية من خلال لحظات رئيسية في تاريخ المؤسسة. افتتح متحف في عام 2010 لتلبية الحاجة إلى تمثيل عالمي للفن الحديث والمعاصر من العالم العربي والمناطق المحيطة. اليوم، تعكس كلا المعرضين السرد المتطور للمتحف وكذلك سمعته كواحد من أكثر الأماكن أصالة في قطر التي تواصل دعم الأصوات العربية.
تدفق من التغيرات الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية قد حول الدوحة في العقود الأخيرة. يقود الكثير منها متاحف قطر ورئيستها الكاريزمية، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني. منذ تأسيسها في عام 2005، ساعدت متاحف قطر والشيخة المياسة قطر في توجيه مسار مختلف ومميز في المشهد العالمي - لقد قادت أمتها إلى ما يمكن أن يسمى "الحداثة الثقافية". في خطابها لـ "أمة التطور" مؤخرًا، الذي تزامن أيضًا مع الذكرى الخمسين للمتحف الوطني لقطر والذكرى العشرين لمتاحف قطر، قالت لجمعية مكتظة، "نحن نصنع رواياتنا الخاصة - طبقة بعد طبقة، ومع كل مشروع ومنصة، نضخم أصوات المواهب في منطقتنا." ما برز، مع ذلك، هو أنها بدأت خطابها الرئيسي بتوجيه التحية للضيوف كـ "مبدعين، أصدقاء وحالمين". الحالمون - هذا هو الدافع الفعال و"الحلم الكبير" قد يكون السبب في أن قطر برزت كواحدة من القوى الثقافية الرائدة في القرن الحادي والعشرين.
wknd@khaleejtimes.com