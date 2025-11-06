متحف زايد الوطني يدمج الصوت والرائحة لسرد قصة الإمارات

عندما تفتح أبواب متحف زايد الوطني في 3 ديسمبر، لن يرى الزوار تاريخ الإمارات فحسب — بل سيسمعونه ويلمسونه بل ويشمون رائحته أيضاً.

صُمم المتحف ليكون أحد أوائل المتاحف الوطنية في العالم الذي يدمج الصوت والرائحة في تجربته الدائمة، ويعد هذا المعلم البارز في جزيرة السعديات برحلة تفاعلية ومتعددة الحواس عبر قصة الأمة، المتجذرة بعمق في قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال الدكتور بيتر ماغي، مدير المتحف: "متحف زايد الوطني يروي قصة الأمة وشعبها من الماضي القديم إلى يومنا الحاضر".

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

سرد القصص من خلال البصر والصوت والرائحة

منذ اللحظة التي يطأ فيها الزوار "حديقة المسار" — وهي معرض خارجي بطول 600 متر يربط بين المناظر الطبيعية للصحراء والواحات والمناطق الحضرية — يُدعى الزوار لتجربة بيئة الإمارات كما كان يفعل أسلافهم في السابق. في الداخل، تتتبع ست صالات عرض دائمة تاريخ البلاد من خلال أكثر من 1,500 قطعة أثرية، معززة بالتفاعل الرقمي والعروض الضوئية واسعة النطاق والمقاطع الصوتية السينمائية.

صُممت العديد من المعروضات لتكون عملية وتفاعلية، وتضم تقنية "الزجاج الذكي" التي تتيح للزوار فحص القطع الأثرية في دوران ثلاثي الأبعاد، مع محتوى قصصي يربطها ببعضها البعض وبقصص المنطقة الأوسع. وفي معرض "من خلال طبيعتنا"، يغمر بيئة غامرة ذات سبع شاشات الزوار بمشاهد وأصوات مناظر الإمارات الطبيعية — من رياح الصحراء إلى إيقاعات البحر. يمكن للأطفال أيضاً التفاعل مع شاشات شفافة لاستكشاف النباتات والحيوانات المحلية من خلال الاكتشاف العملي والمرح.

قال الدكتور ماغي: "هذه التجارب متعددة الحواس تستخدم الصوت والرائحة المستوحيين من التراث الغني والجمال الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. إنها تجعل متحف زايد الوطني أحد أوائل المتاحف الوطنية على مستوى العالم الذي يدمج العناصر متعددة الحواس ضمن تجربة الزوار الدائمة."