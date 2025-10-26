متحف دبي للفنون يزيّن مياه دبي بتصميم أيقوني مستوحى من اللؤلؤ والبحر

تخيل متحفاً يبدو وكأنه يطفو على الماء، يلمع كحبة لؤلؤ. هذه هي الرؤية وراء «متحف دبي للفنون»، الذي كشف عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
فما هو «دوما» بالضبط، ولماذا يثير كل هذا الاهتمام؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن أحدث المعالم الثقافية في دبي.
يُعد متحف دبي للفنون أحدث أيقونة معمارية في المدينة. تم تطويره من قبل مجموعة الفطيم وتصميمه على يد المهندس المعماري الياباني العالمي تاداو آندو، وسيُقام المتحف على جزيرة في خور دبي.
يستمد تصميم المتحف إلهامه من البحر واللؤلؤة – رمزين خالدين لتراث دبي وروحها. يضم التصميم قوقعة منحنية تحتوي بداخلها على قاعة عرض دائرية تمثل الوحدة والاكتشاف والاستمرارية. في وسطها فتحة أسطوانية تسمح بمرور الضوء الطبيعي المتدفق إلى داخل البنية، فيحاكي بريق اللؤلؤة الناعمة.
يرتفع المتحف خمسة طوابق فوق سطح الماء، ويمزج بين الثقافة المحلية والحس المعماري الحديث، ليخرج بتصميم إنساني الملامح وذو رمزية عميقة في الوقت ذاته.
ماذا ينتظر الزائرين في الداخل؟
سيضم المتحف:
صالات العرض في الطابقين الأول والثاني
مطعم وصالة كبار الشخصيات في الطابق الثالث
طوابق أرضية وسفلية تضم مرافق دعم وتشغيل
وإلى جانب المعارض، سيستضيف «دوما» جلسات حوارية مع الفنانين، ومناقشات متخصصة، وبرامج تعليمية، ومعارض فنية. كما ستدعم المساحات المخصصة للفعاليات أجندة ثقافية تمتد طوال العام.
سيعرض «دوما» أعمال الفن الحديث والمعاصر التي تعكس تنوع دبي وحيويتها الإبداعية. ويهدف لأن يكون نقطة التقاء عالمية للفنانين لتبادل الأفكار والتعاون والاحتفاء بالإبداع، باستخدام الفن كوسيلة لتعزيز التعاطف والفضول والتحول الاجتماعي.
باختصار، يُجسد المتحف روح دبي: منفتحة على البحر والسماء، متجذّرة في التراث، وتتطلع دوماً نحو المستقبل.
يتولى تصميم المتحف المعماري العالمي تاداو آندو، أحد أبرز المعماريين في العالم والحاصل على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية عام 1995، والتي يُطلق عليها «نوبل الهندسة المعمارية». يشتهر آندو بتصاميمه الخرسانية البسيطة التي تنسجم مع العناصر الطبيعية من خلال الضوء والمساحة.
ومن أشهر أعماله:
متحف تشيتشو للفنون في اليابان
مبنى «بورس دو كوميرس» في باريس، فرنسا
متحف الفن الحديث في فورت وورث في تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية
تعتمد فلسفة آندو على الدمج العميق بين العمارة والبيئة، وهي الفلسفة التي ستكون جوهر تصميم متحف دبي للفنون.
يعكس «دوما» طموح دبي في أن تُعترف بها كعاصمة عالمية للثقافة والإبداع والابتكار. فهو يُجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدبي كوجهة يلتقي فيها الفنانون والمصممون والمبدعون من مختلف أنحاء العالم للتعاون وصياغة مستقبل الاقتصاد الإبداعي. وسيسهم المتحف في إثراء المشهد الفني في دبي، وتنويع عروضها الثقافية، وتعزيز مكانتها على خريطة الفن الحديث العالمية.