متحف دبي للفنون يزيّن مياه دبي بتصميم أيقوني مستوحى من اللؤلؤ والبحر

يعكس «دوما» طموح دبي في أن تُعترف بها كعاصمة عالمية للثقافة والإبداع والابتكار. فهو يُجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدبي كوجهة يلتقي فيها الفنانون والمصممون والمبدعون من مختلف أنحاء العالم للتعاون وصياغة مستقبل الاقتصاد الإبداعي. وسيسهم المتحف في إثراء المشهد الفني في دبي، وتنويع عروضها الثقافية، وتعزيز مكانتها على خريطة الفن الحديث العالمية.