"متحدون في الإمارات": أصحاب الهمم يخطفون الأضواء بدبي

أطفال G3Enable أيضًا الآن في طريقهم لإيجاد موطئ قدمهم الخاص في مجتمع حيث لا يزال الإدماج الكامل وغير المشروط وقبول الأشخاص ذوي القدرات المختلفة قيد التقدم. أن هؤلاء الأفراد موهوبون بشكل استثنائي تم إثباته من خلال عروضهم، أحدها كان الفرقة التي شملت عازف طبول نابض بالحياة، ومغنيين ذوي أصوات عذبة وقلوب دافئة، وعازفي لوحة المفاتيح، ومتخصص في الميلوديكا وآخرين. واحدة من أكثر اللحظات دفئًا كانت عندما قام فيجنش وأنانيا، اللذان كان زواجهما في الأخبار في عام 2023، برقصة ثنائية لطيفة على موسيقى شرقية. كان وجودهم دليلًا واضحًا على كيف يمكن للإدماج والقبول أن يغيرا حياة هؤلاء الأشخاص الاستثنائيين الذين يواجهون تحديات استثنائية لا يعترف بها العالم غالبًا ولا يرحب بها.