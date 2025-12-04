"متحدون في الإمارات": أصحاب الهمم يخطفون الأضواء بدبي

تجاوزوا الأحداث الضخمة حيث يسير المشاهير على السجادة الحمراء أو النجوم الذين يذهلون الجمهور بأدائهم المبهر. تنحى جانبًا العارضات اللواتي يتمايلن على أرقى المنصات في العالم. كل هذه الأمور تتضاءل أمام حدث نادر، 'متحدون في الإمارات'، الذي حدث يوم الأحد، 23 نوفمبر، في دبي. كان عرضًا سيجعل الحفلات الفاخرة تتنافس معه بنواياه وشموليته والبعد الإنساني المؤثر.
اجتمع ما يقرب من 60 شخصًا تتراوح أعمارهم بين سبعة و34 عامًا، جميعهم يعانون من مجموعة من الحالات التطورية، بما في ذلك متلازمة داون، وتأخر النمو العالمي، واضطراب طيف التوحد، ليمتلكوا المسرح بعرض لم يكن فقط مؤثرًا بشكل لا يصدق بل أيضًا مؤكدًا للحياة.
نظمته G3Enable، وهي مبادرة خدمة تطوعية أسسها الزوجان الهنديان جاياتري وشنكار سوبرامانيان لفتح الأبواب أمام العالم الديناميكي للفنون الإبداعية والأدائية، واليوغا، والخطابة والدراما للأفراد ذوي القدرات المختلفة، كان العرض إعلانًا عن العزيمة والجهد والموهبة.
لم يكن فقط حجم الحدث هو الذي كان مذهلاً، بل أيضًا القلب الذي صُب فيه من قبل المشاركين وأولياء أمورهم ومعلميهم ومدربيهم. بالنسبة للزوجين اللذين بدآ G3Enable كتوسعة عضوية لتلبية ودعم احتياجات النمو لابنتهما الكبرى المولودة باحتياجات خاصة، كان العرض حلمًا تحقق. بالنسبة لأولئك الذين شهدوه في الجمهور، لم يكن أقل من معجزة. كيف يمكن لشخص أن يفسر التزامن الذي أظهره 22 مشاركًا أدوا السوريات الناماسكار (تحيات الشمس) دون أي تعليمات على المسرح من مدربيهم؟
“استغرق الأمر منا 10 أشهر للوصول بهم إلى هنا، وتعليمهم كل وضعية، ببطء التواصل معهم من خلال تعبيرات الحب، والعناق، والإمساك بالأيدي”، تقول ماري ليو، المصرفية وممارسة اليوغا التي تعاونت مع مصرفي آخر ومدرس يوغا برييش أوثمان لإدخال الأطفال والشباب في ممارسة اليوغا المنتظمة في مقر G3Enable. موضحًا كيف كانت التجربة قيمة ومتواضعة بالنسبة له، يقول برييش: “في البداية، اعتقدت أنني هنا لأعلمهم شيئًا، لكن في النهاية، كنت أنا من تعلم منهم ومن آبائهم — صفات الصبر والمثابرة والحب غير المشروط.”
كانت حيوية الحب والطاقة التي emanated من الأطفال واضحة عندما زار هذا الكاتب مكان تدريبهم قبل يوم من الحدث. كان ذلك أيضًا شهادة على مدى موهبتهم الخاصة في العيش في اللحظة دون قلق بشأن المستقبل أو ندم على الماضي. "كل ما يعرفونه هو هذه اللحظة التي يستمتعون بها ويمرحون"، يقول شانكار سوبرامانيان الذي وقف بثبات في مهمة زوجته لتوفير منصة حيث يمكن لأي شخص من ذوي الهمم أن يحصل على فرصة لعرض موهبته.
كان قرارهم بدمج العلاج بالدماغ الأيمن الذي يركز على الفنون الإبداعية والرقص والموسيقى في حياة ابنتهم الكبرى تواريثا في طفولتها حاسمًا في رحلتهم كآباء خاصين. التحسينات التي رأوها في حركتها وكلامها وتطورها العام قادت الزوجين في النهاية إلى تأسيس G3Enable في دبي، حيث تم تعليم الأشخاص ذوي القدرات المختلفة وإشراكهم في تعلم أشكال مختلفة من الفن والحرف واليوغا والأنشطة الطهوية. كما أصبح مجموعة دعم للآباء الذين وجدوا فيه مكانًا آمنًا لأخذ أطفالهم لممارسة وتطوير اهتمامات مختلفة.
في مساء عندما رقصت مجموعة من الأطفال بإيقاع محدد على نغمة Savage Daughter دون خطأ، بدا وكأنهم يرددون كلمات الأغنية، لن أخفض صوتي. تقول أنسي ألكسندر، المتخصصة في العلاقات العامة بالمهنة والراقصة بالشغف، التي دربت الأطفال إن رقصهم لم يكن مجرد تقليد للخطوات والحركات؛ بل كانت حركات واعية تحققت من خلال الانضباط الصارم وتدريب الدماغ بالتكرار. "ليس الأمر سهلاً، لكنه ممكن بالتأكيد"، تقول أنسي، التي تم تشخيصها بالشلل الدماغي في طفولتها ووجدت في الرقص ملاذًا للتغلب على إعاقتها وادعاء مكانها الخاص في العالم.
أطفال G3Enable أيضًا الآن في طريقهم لإيجاد موطئ قدمهم الخاص في مجتمع حيث لا يزال الإدماج الكامل وغير المشروط وقبول الأشخاص ذوي القدرات المختلفة قيد التقدم. أن هؤلاء الأفراد موهوبون بشكل استثنائي تم إثباته من خلال عروضهم، أحدها كان الفرقة التي شملت عازف طبول نابض بالحياة، ومغنيين ذوي أصوات عذبة وقلوب دافئة، وعازفي لوحة المفاتيح، ومتخصص في الميلوديكا وآخرين. واحدة من أكثر اللحظات دفئًا كانت عندما قام فيجنش وأنانيا، اللذان كان زواجهما في الأخبار في عام 2023، برقصة ثنائية لطيفة على موسيقى شرقية. كان وجودهم دليلًا واضحًا على كيف يمكن للإدماج والقبول أن يغيرا حياة هؤلاء الأشخاص الاستثنائيين الذين يواجهون تحديات استثنائية لا يعترف بها العالم غالبًا ولا يرحب بها.
كمتطوعة تعمل لصالح G3Enable، تقول مصممة الديكور الداخلي أشيتا ميهتا، "لا يوجد شيء لا يمكن لهؤلاء الأطفال فعله. والحب الذي يمنحنا إياه هؤلاء الأطفال عندما نكون في وسطهم لا يصدق." إنه من أجل هذا الحب غير المشروط الذي يتلقونه والإشباع الذي يجلبه الارتباط بـ G3Enable أن مجموعة مخلصة من المتطوعين قد قدموا وقتهم وخدماتهم دون تحفظ.
“لم أكن لأتمكن من القيام بأي من هذا بدون فريقي الأساسي، وعائلة المتطوعين الممتدة والآباء الملتزمين”، تقول غاياتري التي جعلت الشمولية شعارًا وركيزة في حياتها.
منذ اللحظة التي غنى فيها أبهيشيك ناير البالغ من العمر 22 عامًا النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رائع في بداية العرض إلى عرض الأزياء حيث سار العارضون بملابس من 33 دولة إلى عرض الفرقة في النهاية، كان العرض بأكمله يثبت أن العزيمة لا تأتي بسهولة، ولكن عندما تأتي، تترك بصمة لا مثيل لها.