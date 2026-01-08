ما وراء "أمراض النساء".. فجوة الأبحاث وتحديات التشخيص

تُعد صحة المرأة مجالاً لم يحظَ بالدراسة الكافية، ولا يزال يُفهم بشكل سيئ في جوانب عديدة. وحتى مصطلح "صحة المرأة" غالباً ما يُستخدم كمرادف لأمراض النساء والتوليد، رغم أن سنوات الإنجاب لدى المرأة تنتهي في منتصف العمر، ولا تشكل أعضاؤها التناسلية سوى جزء بسيط من جسدها.
وبسبب محدودية الأبحاث، لا تعرف الكثير من النساء — وحتى الكثير من الأطباء — دائماً كيف تظهر الأعراض في الحالات الشائعة (مثل انقطاع التنفس أثناء النوم)، أو كيفية التعرف على الأمراض التي تصيب النساء بشكل غير متناسب وعلاجها (مثل أمراض المناعة الذاتية). كما تدور أساطير حول ما هو آمن أثناء الحمل وما هو طبيعي خلال مرحلة انقطاع الطمث. ولا تزال قضايا تؤثر على ملايين النساء، مثل أمراض القلب، تُعتبر على نطاق واسع "مشكلات ذكورية".
لقد طلبنا من الأطباء والباحثين مشاركة المفاهيم الخاطئة التي كانوا أكثر حرصاً على توضيحها:
الخرافة 1: أعراض النوبة القلبية واضحة وجلية
تعد أمراض القلب القاتل الأول للنساء في الولايات المتحدة، لكن النساء غالباً ما يستبعدن احتمال الإصابة بنوبة قلبية. وربما لا يكون هذا مفاجئاً، نظراً لأن حملات التوعية والفهم الشائع للأعراض مالا إلى التركيز على الرجال، بينما تختلف تجارب النساء غالباً.
قالت الدكتورة بسمة صفدر، طبيبة الطوارئ ومديرة أبحاث صحة المرأة في جامعة ييل، إنها لا تسأل النساء عن "آلام الصدر" في غرفة الطوارئ، بل تسأل عن "عدم ارتياح في الصدر"، لأن المزيد من النساء يجبن بنعم على ذلك. وأضافت أن النساء يملن أيضاً إلى ظهور أعراض متعددة — مثل عدم الارتياح، وضيق التنفس، والغثيان، والتعب، بينما قد يعاني الرجال من الألم وحده.
كما يمكن أن تختلف أسباب النوبات القلبية لدى النساء؛ فالرجال عادة ما يعانون من انسداد في شريان رئيسي، ويمكن أن يحدث ذلك للنساء أيضاً، ولكن العديد منهن — بما في ذلك بعض الشابات الرشيقات — يعانين بدلاً من ذلك من انسداد في وعاء دموي صغير، أو مشكلة في بطانة الشريان، أو تشنج في الشرايين، بحسب الدكتورة صفدر.
الخرافة 2: أجهزة المناعة لدى الرجال والنساء متماثلة
قالت كارولين جيفريز، المديرة العلمية لمركز أبحاث علوم صحة المرأة في "سيدارز-سيناي"، إن الجهاز المناعي لدى النساء يميل إلى الاستجابة بقوة أكبر للتهديدات الفيروسية، مما ينتج عنه التهاب أكبر.
وهذا الأمر مفيد أثناء الأمراض الحادة، حيث يساعد الجسم على التخلص من العدوى بكفاءة أكبر. لكنه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى مشاكل مزمنة. وتظهر هذه "العصا ذات الطرفين" بوضوح في إحصائيات كوفيد على سبيل المثال: فالنساء أقل عرضة للوفاة بسبب كوفيد، كما قالت الدكتورة صفدر، ولكنهن أكثر عرضة للإصابة بـ "كوفيد طويل الأمد"، الذي ربطه الباحثون بالالتهاب المستمر، من بين عوامل أخرى.
كما تسجل النساء معدلات أعلى للإصابة بأمراض المناعة الذاتية. ففي حالات مثل "الذئبة" و"متلازمة شوغرن"، قالت الدكتورة جيفريز: "يبدو الأمر كما لو أن جهازهن المناعي المضاد للفيروسات قد تم تنشيطه بشكل مفرط".
الخرافة 3: انقطاع الدورة الشهرية أمر طبيعي
تتجاهل العديد من النساء غياب الدورة الشهرية إذا لم يشتبهن في وجود حمل ولم يشعرن بالمرض. وقالت الدكتورة كريساندرا شوفيلت، أستاذة الطب الباطني العام في "مايو كلينك" بفلوريدا، إن هذا خطأ.
وقالت الدكتورة شوفيلت: "مجتمعنا يرى الشابات الرشيقات والرياضيات على أنهن يتمتعن بصحة جيدة، ولكن إذا كنتِ امرأة رشيقة ولا تأتيكِ الدورة الشهرية، فهذا ليس وضعاً صحياً".
إن الدورة غير المنتظمة أو الغائبة دون سبب واضح مثل بعض أنواع حبوب منع الحمل — يمكن أن تشير إلى حالات مثل خلل في الغدة الدرقية، أو ورم في الغدة النخامية، أو اضطراب هرموني يسمى متلازمة تكيس المبايض. كما يمكن أن يحدث بسبب قلة الأكل، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، أو التوتر الشديد. ويرتبط هذا النوع من خلل الدورة الشهرية بانخفاض هرمون الإستروجين وارتفاع الكورتيزول، مما قد يؤدي بدوره إلى آثار تشبه آثار انقطاع الطمث مثل فقدان العظام، وربما أمراض الشرايين التاجية.
وقالت الدكتورة شوفيلت، التي تجري دراسة حول هذا الموضوع، إن هذه الحالة لا تزال غير مفهومة جيداً.
الخرافة 4: النزيف العرضي بعد انقطاع الطمث أمر طبيعي
يمكن أن تكون الرحلة نحو انقطاع الطمث طويلة جداً، مع اختفاء الدورة الشهرية وعودتها، لدرجة أن النساء لا يتأكدن دائماً من وصولهن إلى هذه المرحلة. وقالت الدكتورة كارين لو، كبيرة الأطباء في مركز "موفيت" للسرطان في فلوريدا ورئيسة جمعية أورام النساء، إن ذلك يدفع بعض النساء بعد انقطاع الطمث إلى افتراض أن النزيف أمر طبيعي، وهو ليس كذلك.
فالنزيف غير الطبيعي، بما في ذلك بعد انقطاع الطمث، يمكن أن يشير إلى سرطان بطانة الرحم. وأوضحت الدكتورة لو أن هذا النوع من السرطان يسبب أعراضاً في مراحله المبكرة، مما يجعل تشخيصه سهلاً إذا عرفت النساء ما يجب البحث عنه.
وأضافت أن أي شخص غير متأكد مما إذا كان النزيف طبيعياً — خاصة في الخمسينيات من العمر، حيث أن متوسط سن انقطاع الطمث في الولايات المتحدة هو 51 عاماً — يجب أن يراجع الطبيب.
الخرافة 5: جميع الأدوية خطيرة أثناء الحمل
يمكن أن تضر العديد من الأدوية بالأجنة، ولكن هناك أدوية أخرى يمكن تناولها بأمان أثناء الحمل. وبالنسبة للأدوية التي تكون الأدلة حولها غير حاسمة أو توجد فيها فرصة ضئيلة للضرر، فمن المهم موازنة تلك المخاطر مقابل مخاطر عدم تناول الدواء، لأن الحالات الصحية غير المعالجة يمكن أن تضر أيضاً بالنساء والأجنة.
هذه مناقشات يجب إجراؤها مع مقدم الرعاية الطبية. لكن الدكتورة سيندو سرينيفاس، أستاذة التوليد وأمراض النساء في جامعة بنسلفانيا، قالت إنها رأت مريضات يتوقفن عن تناول أدوية الصرع وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب دون استشارة أحد.
وقالت الدكتورة سرينيفاس، وهي أيضاً رئيسة جمعية طب الأم والجنين: "ليست كل الأدوية سيئة، هناك توازن بين المخاطر والفوائد للأدوية أثناء الحمل".
الخرافة 6: مشاكل الحمل تنتهي بانتهاء الحمل
تزول عادةً مضاعفات مثل سكري الحمل، وارتفاع ضغط الدم الحملي، وتسمم الحمل بعد الولادة. لكن هذا لا يعني أنه يمكنكِ نسيانها.
قالت الدكتورة تالا الطليب، المديرة الطبية لعيادة "جونز هوبكنز غرين سبرينغ ستيشن" للقلب والأوعية الدموية: "ما يحدث أثناء الحمل لديه عادة سيئة في الظهور مرة أخرى لاحقاً في الحياة".
ولأن الحمل يجهد الجسم، فقد يكشف عن استعدادات لمشاكل لم تكن لتظهر لولا ذلك إلا في وقت لاحق. فأمراض الشرايين التاجية، والنوبات القلبية، وفشل القلب، والسكتات الدماغية هي أكثر شيوعاً لدى النساء اللواتي عانين من اضطراب فرط ضغط الدم أثناء الحمل، كما أن النوع الثاني من السكري أكثر شيوعاً لدى النساء اللواتي عانين من سكري الحمل.
وقالت الدكتورة الطليب إن أي امرأة تعاني من مثل هذه المضاعفات يجب أن تراجع اختصاصياً بعد الولادة لإدارة مخاطرها الصحية على المدى الطويل.
الخرافة 7: سلس البول غير شائع
تشير بعض التقديرات إلى أن نصف النساء أو أكثر يعانين من سلس البول ولو أحياناً. ويمكن أن ينجم ذلك عن انقطاع الطمث أو الولادة أو أسباب أخرى.
ومع ذلك، تميل النساء إلى الاعتقاد بأنه أمر نادر، كما قالت الدكتورة أليسون هوانغ، أستاذة الطب والمسالك البولية والوبائيات في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو.
يمكن أن يكون سلس البول طفيفاً (تسرب بسيط عند السعال أو العطس) أو أكثر حدة (مثل شعور ملح ومفاجئ لدرجة عدم التمكن من الوصول إلى الحمام). والعديد من الحالات قابلة للعلاج من خلال تغييرات في نمط الحياة أو تمارين بسيطة، ولكن قد يكون من الصعب على الأطباء إيصال ذلك عندما تشعر النساء بالحرج من الاعتراف بأنهن يعانين من هذه المشكلة.
الخرافة 8: تمت دراسة الأمراض والأدوية بشكل جيد لدى النساء
في منتصف القرن العشرين، وُلد آلاف الأطفال — معظمهم في الخارج — بعيوب خلقية حادة بسبب عقار "ثاليدومايد"، وهو دواء كان يُعطى لعلاج غثيان الصباح والأرق. بعد ذلك، حثت إدارة الغذاء والدواء الباحثين على استبعاد النساء في سن الإنجاب من التجارب السريرية المبكرة.
ولم يتم تشجيع الباحثين على إشراك النساء في تلك التجارب حتى الثمانينيات، ولم يُطلب منهم القيام بذلك في التجارب الممولة اتحادياً حتى عام 1993. ونتيجة لذلك، لم تُدرس العديد من الأمراض والعلاجات لدى النساء، لأنه على الرغم من زيادة الاهتمام والتمويل، فإن العديد من التجارب التي أجريت قبل عام 1993 لم تُكرر. وقالت الدكتورة جيفريز إن المبادئ التوجيهية لموعد استخدام أدوية ضغط الدم استندت إلى حد كبير على بيانات من الرجال. وحتى الصورة الشائعة لأعراض النوبة القلبية؟ مستمدة من الرجال أيضاً.
وتظهر المشكلة بطرق غير متوقعة؛ فالأطباء يدركون الآن أن النساء المصابات بانقطاع التنفس أثناء النوم قد لا يصدرن شخيراً أو يلهثن طلباً للهواء، كما قالت الدكتورة هوانغ، لكنهم لا يعرفون تماماً ما هي الأعراض المميزة لهذه الحالة لدى النساء.
الخرافة 9: الطبيب يعرف الأفضل دائماً
الأطباء مورد أساسي، ولكن من الشائع أيضاً أن يتجاهل مقدمو الرعاية أعراض النساء.
غالبًا ما تُخبر النساء المصابات بالصداع النصفي أو حالات مثل "بطانة الرحم المهاجرة" بأنه يجب عليهن التعايش مع الألم. كما يستغرق الأمر سنوات للعديد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة للحصول على تشخيص. وهذا صحيح بغض النظر عن الجنس، ولكن العديد من الحالات المزمنة أكثر شيوعاً لدى النساء، والنساء أكثر عرضة لأن يُقال لهن إن أعراضهن "نفسية" أو "لا شيء".
نصح الخبراء النساء بالدفاع عن أنفسهن بحزم والسعي للحصول على آراء طبية ثانية. وقالت الدكتورة لو: "اعرفي جسدكِ، واعرفي ما هو طبيعي بالنسبة لكِ، وثقي بغرائزكِ إذا شعرتِ أن هناك شيئاً ليس على ما يرام".
نُشر هذا المقال في الأصل في صحيفة نيويورك تايمز.