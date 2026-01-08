ما وراء "أمراض النساء".. فجوة الأبحاث وتحديات التشخيص

إن الدورة غير المنتظمة أو الغائبة دون سبب واضح مثل بعض أنواع حبوب منع الحمل — يمكن أن تشير إلى حالات مثل خلل في الغدة الدرقية، أو ورم في الغدة النخامية، أو اضطراب هرموني يسمى متلازمة تكيس المبايض. كما يمكن أن يحدث بسبب قلة الأكل، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، أو التوتر الشديد. ويرتبط هذا النوع من خلل الدورة الشهرية بانخفاض هرمون الإستروجين وارتفاع الكورتيزول، مما قد يؤدي بدوره إلى آثار تشبه آثار انقطاع الطمث مثل فقدان العظام، وربما أمراض الشرايين التاجية.