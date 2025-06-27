"ما زلت صامدة": "رامونا سميث".. من رماد الإخفاق إلى قمة الخطابة العالمية

هل تتذكر لحظةً حاولت فيها الحياة أن تُسقطك؟ من كان أقوى خصمٍ واجهته؟

عندما طرحت "رامونا جيه سميث" هذه الأسئلة الجسيمة بصوتها القوي وثباتها في بطولة العالم للخطابة العامة لعام 2018، لم تكن تدري أن تتويجاً هادئاً ينتظرها في الطرف الآخر. أخذت الجمهور في جولة في حياتها الحافلة بالإخفاقات وخيبات الأمل، لتنهض من رمادها وتتصدر المشهد العالمي بخطابٍ غيّر حياتها بعنوان "ما زلت صامدة". أصبحت هذه العبارة رمزاً دائماً للصمود في حياة "سميث"، خطاباً لم يحدد هويتها فحسب، بل جلب لها مجداً لم تتخيله يوماً.

وبعد سبع سنوات، أصبحت عبارة "ما زلتُ صامدة" أكثر من مجرد شجاعةٍ وانطلاقٍ من الحضيض. فهي تعني الآن، على حد تعبير "سميث" نفسه، "الامتنان لاستمراري في الحديث، ولاستمرار احتفائي ببطلٍ عالمي".

وفي حديثها على هامش مؤتمر "توستماسترز" السنوي لمنطقة "توستماسترز" (DTAC 2025) في دبي، قالت إنها لم تنضم إلى المنظمة بهدف التغلب على رهبة المسرح. لم تكن يوماً ممن يترددون على خشبة المسرح، لكنها تذكرت اللحظة التي شعرت فيها برغبة لا تُقاوم في العثور على صوتها وإطلاقه للعالم ليتردد صداه. ولم يكن ذلك أمراً خارجياً.

"عندما أصبحتُ أماً، أدركتُ حينها أن عليّ الدفاع عن نفسي، لأنني سأضطر للدفاع عن ابني. أدركتُ أنني سأضطر إلى القيام بدور القائد، لأن لديّ طفلاً صغيراً يراقب كل حركة أقوم بها، وأردت أن أكون أفضل نسخة من نفسي من أجل ابني.

وبصفتها أماً غير متزوجة، وتختلف عن الأم العزباء في الصعوبات التي تواجهها، لم يكن من السهل على "سميث" الخروج من كواليس الفشل والإحباط. ومع ذلك، فهي تُبرز بفخر حقيقة أن ابنها كان يعتمد على والده في سنوات نموه، وهذا منحها الفرصة والحرية للانطلاق بمفردها من مسرح ماضيها. شكّل هذا طريقة ظهورها على المسرح كقائدة هدفها حمل رسالة إيجاد الذات في عالم مليء بالمشتتات من جميع الأنواع. منحها هذا مساحةً لتفرد جناحيها وهي مطمئنة بأن ابنها يكبر بأمان وقوة مع والده الرائع.