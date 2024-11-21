"مارين إسلوس": تحويل مشهد الطب الرقمي في الإمارات

في السادسة عشرة من عمرها، انقلبت حياة "مارين كوتي إسلوس" رأساً على عقب بعد حادث سيارة أليم، والذي خلّف لها ندوباً جسدية دائمة وعرّفها على عالم الألم المزمن. وبعد سنوات من المعاناة والبحث عن حلول في نظام طبي عاجز في كثير من الأحيان عن مواجهة هذا النوع من الألم، قررت "كوتي إسلوس" أن تأخذ زمام المبادرة. انطلاقاً من خبرتها في علم الأعصاب وعلم النفس، شرعت في ابتكار حلول تكنولوجية تستغل الترددات البصرية والسمعية لتعديل النشاط العصبي وتخفيف الألم دون الحاجة إلى الأدوية.