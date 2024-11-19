"مارلينا دي كوستا": من محاربة التصلب المتعدد إلى تمكين ذوي الهمم في الإمارات

رغم أن تعليمها الرسمي كان في مجال القانون، إلا أن مارلينا وجدت دعواها الحقيقية خلال دراساتها العليا في مجال حقوق ذوي الإعاقة في أيرلندا، وقد حقق لها عملها المبكر مع مجتمعات ذوي الإعاقة في أوروبا الرضا والشعور بتحقيق إنجاز، وعندما انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة قبل 15 عاماً اكتشفت حاجة كبيرة للمناصرة. وتتذكر قائلة: "لم يكن هناك تعريف رسمي لـ"أصحاب الهمم" في الإمارات العربية المتحدة، ولا إطار تشريعي لحقوق ذوي الإعاقة". ومع ذلك، فقد ثابرت، وحصلت في النهاية على منحة في عام 2019 من هيئة المساهمات الاجتماعية في أبوظبي، وهي علامة فارقة في رحلتها نحو التأثير الاجتماعي المستدام.

تهدف مؤسستها الاجتماعية، التي أطلقت عليها اسم "الفراشة"، إلى خلق مجتمع يزدهر فيه أصحاب الهمم، ويرمز الاسم إلى التحول، ويعكس اعتقاد مارلينا بأن حتى التغييرات الصغيرة - مثل رفرفة أجنحة الفراشة - يمكن أن يكون لها تأثيرات عميقة. وتوضح: "الفكرة هي أن تغييراً صغيراً واحداً يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً ويخلق موجات من التغيير تنتشر على نطاق واسع".

منذ تأسيسها، ازدهرت منظمة الفراشة، حيث نمت من خدمة عدد قليل من الأسر إلى أكثر من 500 عائلة في جميع أنحاء أبوظبي ودبي والشارقة والعين. في عام 2021، وسعت مارلينا رؤيتها من خلال نظام التوظيف الشامل، أول شبكة في الإمارات العربية المتحدة تركز على ممارسات مكان العمل الشاملة. ومنذ ذلك الحين، نمت الشبكة، بدعم من شركات رائدة مثل بنك ستاندرد تشارترد وسيمنز إنيرجي، من ثلاثة أعضاء مؤسسين إلى 14.

تقول مارلينا: "يركز عملنا في مجال التوظيف الشامل على تدريب الشركات على تبني إدماج ذوي الإعاقة. لا يعني هذا أن الشركات لا تريد توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بل غالباً ما لا تعرف من أين تبدأ. ويتمثل دورنا في توجيههم، من الالتزام القيادي إلى ممارسات التوظيف".