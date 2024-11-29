مؤتمر المناخ في باكو يجمع بين الفنون الإماراتية والاستدامة

وقالت "فيكتوريا ديسيات"، مؤسسة ورئيسة الجمعية السويسرية للمرأة وتمكين المرأة ومقرها جنيف: "يوفر الفن ملاذاً للتأمل. وهو مساحة للتوقف والاستيعاب والمشاركة، والأهم من ذلك، للتواصل مع ثقافات مختلفة". وتعتبر منظمتها من المنظمات الفريدة التي تعمل عند نقطة التقاء الثقافة بالمناخ. ومن خلال مبادراتها المتنوعة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون هذا العام، أكدت "ديسيات" أن الفن والثقافة وحتى التكنولوجيا قادرة على حشد الدعم الاجتماعي لقضية تغير المناخ، والمساهمة في تسليط الضوء على أهم أزمة في القرن الحادي والعشرين. وأوضحت "ديسيات"، التي نظمت معرض "17 وجهاً للعمل" في دبي العام الماضي، وهو معرض تصوير عالمي متنقل في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين احتفل بقوة 17 امرأة قيادية إماراتية: "للفن قوة لا تُضاهى. فهو يحرك مشاعرنا ويلهمنا لتصور مستقبل مستدام يشملنا جميعاً. ومن خلال الإبداع والتقاء الفن بالتكنولوجيا، نعمل على زيادة الوعي وخلق تجارب غامرة تبرز إلحاح أزمة المناخ. وبالاستفادة من الابتكار، نستطيع بناء عالم تتعاون فيه التكنولوجيا مع الفن لإعادة صياغة مستقبل يتناغم مع الطبيعة، ويُلهمنا جميعاً للعمل من أجل مستقبل مشترك ومستدام. إن تغير المناخ هو نداء للعمل ليس فقط لصناع السياسات وإنما لكل مبدع مبتكر".