ليلة غامضة في "ذا سبانييل": احتفال رأس السنة بأسلوب "أجاثا كريستي"
ابدأ عام 2025 بطريقة غامضة: سيعيد أحدث مطعم بريطاني في دبي، "ذا سبانييل"، الحياة إلى أعمال كاتبة الغموض الشهيرة أجاثا كريستي من خلال حفلة رأس السنة الجديدة المثيرة. تحت عنوان "ليلة الغموض في ذا سبانييل"، يمكن للزوار توقع قائمة تذوق مكونة من ستة أطباق تعيد ابتكار بعض الأحداث الطهوية في روايات أجاثا كريستي، بينما يستمتعون بإطلالات خلابة على "عين دبي" وعرض الألعاب النارية المذهل في منتصف الليل. يقع "ذا سبانييل" في جزيرة بلو ووترز، حيث يرحب بعشاق الطعام ومحبي أجاثا كريستي لتجربة هذه الرواية الفريدة للثقافة البريطانية من خلال الطعام والخيال.
في 31 ديسمبر 2024، سيكتسب المطعم البريطاني مظهراً جديداً ويعيد إحياء المشاهد الشهيرة من روايات مثل "موعد مع الموت" و "لغز الأوجه السبعة". ويمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء الليلة الخاصة من خلال مجموعة مختارة من الدعائم التي تتيح لهم التحول إلى محققين أو أشرار، مما يضيف لمسة من الغموض والإثارة على الاحتفال.
وأعرب "ميرزو حافيزوف"، مؤسس مطعم "ذا سبانييل"، عن حماسه لاستضافة هذه الليلة ذات الطابع الخاص، قائلاً: "يقدم مطعم "ذا سبانييل" بريطانيا على طبق من ذهب. وتستمد "ليلة سبانييل الغامضة" إلهامها من أعمال أجاثا كريستي، وتسلط الضوء على عالم الطهي في رواياتها، والذي يعد عنصراً أساسياً في حبكات القصة. وستقوم القائمة بإعادة ابتكار بعض الأطباق الشهيرة التي وردت في الروايات مع الحفاظ على الطابع البريطاني الكلاسيكي. ونهدف إلى تقديم تجربة لا تُنسى في ليلة رأس السنة الجديدة لضيوفنا. وسيتبنى المطعم مظهراً جديداً لتسليط الضوء على هذا الطابع، ويمكن لضيوفنا الاستمتاع بجولة تذوق طعام مثيرة خلال فترة إقامتهم هنا، تليها عروض الألعاب النارية في منتصف الليل بالقرب من عين دبي".
وقام الشيف الرئيسي "ويل ستانير" بإعداد قائمة تذوق فريدة من ستة أطباق، تعكس جوهر المطبخ البريطاني وتقدم تجربة طعام لا تُنسى. تتميز القائمة بتشكيلة من الأطباق الشهية التي تلبي أذواقاً متنوعة، بدءاً من المأكولات البحرية الطازجة، مروراً باللحوم اللذيذة، وصولاً إلى الحلويات الرائعة. كل طبق يمثل إشارة إلى التقاليد البريطانية ويحتفل بها بأسلوب مبتكر.
تتضمن القائمة نبيذ (ديبا بي إن 3) Dibba Bay N.3 الإنجليزي الفوار مع كافيار أوسيترا Osetra، وهو إعادة تصور فريدة لمحار الشمبانيا من كتاب (السيانيد الفوار) Sparkling Cyanide لأجاثا كريستي. كما يقدم شاي لحم البقر والبورسيني مع لفائف السجق، ليشكل كوباً مثالياً من الشاي المستوحى من "الإصبع المتحرك". سيستمتع رواد المطعم أيضاً بتجربة كوكتيل المأكولات البحرية من (ذا سافوي) The Savoy في "موعد مع الموت"، بالإضافة إلى كوكتيل جراد البحر الغريب. كما يمكنهم اختيار فيليه سمك القد الأطلسي بالبيرة، المستوحى من طبق السمك والبطاطا في "نادي الأوجه السبعة"، أو فيليه لحم البقر (أم بي 5+) مع مارميت وزبدة الفلفل، وهي إعادة ابتكار رائعة لشريحة لحم البقر المشوية في (الجزيرة الذهبية ) من لغز الكاريبي.
بالنسبة للحلويات، تتضمن القائمة بودينج اللبن الرائب مع شربات الليمون، وهو طبق مستوحى من شربات الليمون البافاري في "مسافر إلى فرانكفورت". وأخيراً، يقدم مطعم ذا سبانييل طبق خبز ألاسكا المكمل بآيس كريم اللوز المملح، وهو محاولة رائعة لتقديم طعم ميلبا الخوخ للرواد كما ورد في "العدو السري".
ويتمتع الشيف ويل، وهو مواطن بريطاني وتلميذ "جوردون رامزي"، بمهارة فائقة في إعداد الأطعمة الشهية. تمتد مسيرته المهنية الممتازة على مدار 17 عاماً، حيث شغل مناصب رئيس الطهاة في مطاعم جوردون رامزي في لندن، بالإضافة إلى خبرته في مؤسسات حاصلة على نجمة ميشلان في الدول الاسكندنافية. كما حاز على جوائز مرموقة في مجال الطهي في دبي.
لقد علمته خبرته ومعرفته الواسعة أهمية اختيار المكونات التي تتمتع بأعلى معايير الجودة. وقال: "إن المنتجات عالية الجودة هي العنصر الأساسي لإبراز النكهات في الطعام. في مطعم ذا سبانييل، نحن دقيقون في إعداد الطعام، دون أي تنازلات في الذوق أو المكونات. وبصفتنا مطعماً يقدم للرواد تجربة حقيقية للطعام البريطاني، يستلهم مطبخ ذا سبانييل من الكلاسيكيات البريطانية ويرتقي بها إلى مستوى عالٍ."
"تستمد قائمة الطعام لدينا إلهامها من أعمال أجاثا كريستي، حيث تعكس الأطباق التي تم ذكرها في رواياتها. تم تطوير هذه القائمة بعد جلسات عصف ذهني مكثفة، بهدف اختيار الأطباق التي تتناسب بصرياً وذوقياً مع الأوصاف الواردة في الكتب. بالإضافة إلى ذلك، تحتفل القائمة بروح العام الجديد من خلال تقديم عناصر احتفالية للضيوف."
تبدأ "ليلة الغموض في ذا سبانييل" من الساعة 8 مساءً وتستمر حتى وقت متأخر من الليل. يبلغ سعر قائمة التذوق 595 درهماً إماراتياً، مع حد أدنى للإنفاق قدره 1000 درهم إماراتي للشخص الواحد، ويشمل ذلك المشروبات. يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المشروبات، بما في ذلك العصائر المنعشة، المشروبات الغازية، والكوكتيلات.
بالإضافة إلى ذلك، ستكتمل الأجواء الاحتفالية بالموسيقى الحية ودي جي، ويمكن للضيوف الانضمام إلى العد التنازلي عند منتصف الليل في ذا سبانييل. كما توفر أكشاك الصور ذات الطابع الخاص المكان المثالي لالتقاط اللحظات المميزة بالكاميرا.
تضفي "ليلة ذا سبانييل الغامضة" لمسة فريدة على احتفالات نهاية العام، حيث تجذب رواد المطاعم الذين يرغبون في استقبال عام 2025 في جو من الود والمرح وأجواء ساحرة وطعام لذيذ. ضع علامة على تقويمك وانضم إلينا لإنشاء ذكريات لا تُنسى في "ليلة ذا سبانييل الغامضة".