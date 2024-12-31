ليلة غامضة في "ذا سبانييل": احتفال رأس السنة بأسلوب "أجاثا كريستي"

في 31 ديسمبر 2024، سيكتسب المطعم البريطاني مظهراً جديداً ويعيد إحياء المشاهد الشهيرة من روايات مثل "موعد مع الموت" و "لغز الأوجه السبعة". ويمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء الليلة الخاصة من خلال مجموعة مختارة من الدعائم التي تتيح لهم التحول إلى محققين أو أشرار، مما يضيف لمسة من الغموض والإثارة على الاحتفال.

وأعرب "ميرزو حافيزوف"، مؤسس مطعم "ذا سبانييل"، عن حماسه لاستضافة هذه الليلة ذات الطابع الخاص، قائلاً: "يقدم مطعم "ذا سبانييل" بريطانيا على طبق من ذهب. وتستمد "ليلة سبانييل الغامضة" إلهامها من أعمال أجاثا كريستي، وتسلط الضوء على عالم الطهي في رواياتها، والذي يعد عنصراً أساسياً في حبكات القصة. وستقوم القائمة بإعادة ابتكار بعض الأطباق الشهيرة التي وردت في الروايات مع الحفاظ على الطابع البريطاني الكلاسيكي. ونهدف إلى تقديم تجربة لا تُنسى في ليلة رأس السنة الجديدة لضيوفنا. وسيتبنى المطعم مظهراً جديداً لتسليط الضوء على هذا الطابع، ويمكن لضيوفنا الاستمتاع بجولة تذوق طعام مثيرة خلال فترة إقامتهم هنا، تليها عروض الألعاب النارية في منتصف الليل بالقرب من عين دبي".

وقام الشيف الرئيسي "ويل ستانير" بإعداد قائمة تذوق فريدة من ستة أطباق، تعكس جوهر المطبخ البريطاني وتقدم تجربة طعام لا تُنسى. تتميز القائمة بتشكيلة من الأطباق الشهية التي تلبي أذواقاً متنوعة، بدءاً من المأكولات البحرية الطازجة، مروراً باللحوم اللذيذة، وصولاً إلى الحلويات الرائعة. كل طبق يمثل إشارة إلى التقاليد البريطانية ويحتفل بها بأسلوب مبتكر.