ليلة رأس السنة في "ريكسوس المعيريض": حفل استوائي فاخر وعروض آسرة

استهل عامك الجديد محاطاً بدفء أحبائك، واحتفل بهذه المناسبة في مطعم "تركواز" (Turquoise) يوم الأول من يناير 2025. يرحب المطعم بضيوفه الكرام لتناول وجبة غداء شهية من الساعة 12 ظهراً حتى 4 مساءً، حيث تقدّم لهم أطباقاً متنوعة ترضي جميع الأذواق، وتضم محطة شواء خاصة ومحطات طهي حية، بالإضافة إلى تشكيلة مميزة من المشروبات المستوحاة من أجواء العطلة. لا شك أن هذه هي الطريقة الأمثل لبدء عام 2025، بعيد يجسد روح الموسم في أجواء تقليدية ساحرة.