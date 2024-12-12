ليلة رأس السنة في "ريكسوس المعيريض": حفل استوائي فاخر وعروض آسرة
أهلاً بالعام الجديد من قلب منتجع "ريكسوس المعيريض" رأس الخيمة، درّة الساحل الشمالي وأحدث لآلئه الشاطئية. انطلق في رحلة استثنائية من الاستجمام والرفاهية، واحتفل بليلة رأس السنة في أجواء ساحرة تغمرك بالبهجة. ستقام الاحتفالات على مساحات شاسعة، حيث ستكون بانتظارك أمسية استوائية خلابة تودع بها عامك بأبهى صورة. ولا تفوّت وليمة برنش رأس السنة الفاخرة، حيث تزيّن محطات الطهي الحيّة مائدتك، وتُضفي عليها رونقاً خاصاً، لتبدأ عامك الجديد بتجربة لا تُضاهى.
يُعتبر الفندق ملاذاً شاطئياً يُرضي جميع الأذواق، فهو الوجهة الأمثل للعائلات والأزواج والسياح على حدّ سواء. يوفر الفندق لضيوفه تجربة فريدة، ويعدهم بعطلة استثنائية. سيكتشف الضيوف الباحثون عن ملاذ مثالي لقضاء نهاية العام 466 وحدة سكنية فاخرة تلبي جميع الاحتياجات، بدءاً من الأجنحة الفسيحة المكوّنة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، مروراً بالأجنحة العائلية المريحة، وصولاً إلى الجناح الملكي الفخم. ندعو ضيوفنا الكرام إلى الانغماس في أجواء ترفيهية موسمية نابضة بالحياة، واحتفالات بهيجة تضفي على إقامتهم رونقاً خاصاً، ليختتموا عامهم في هذا الملاذ الساحلي الهادئ بتجربة خيالية.
ليلة رأس السنة الجديدة - حفل عشاء استوائي:
يحظى ضيوف الفندق بدعوة تلقائية لحفل عشاء "تروبيكال جالا" (Tropical Gala) الاستوائي الحصري بمجرّد حجز إقامتهم. يُعدّ هذا الحدث المنتظر بشغف احتفال الفندق الأروع لهذا العام، حيث يُتيح للضيوف فرصة استثنائية لاستقبال عام 2025 بأسلوب راق وفريد. يرحب الفندق بضيوفه الذين حجزوا إقامتهم ليشاركوا هذه الأمسية المميّزة، مُرتدين أبهى حُللهم، ليستمتعوا بليلة زاخرة بالترفيه المبهر والعروض الآسرة، ويتوّجوا الاحتفال بعرض ألعاب نارية يخطف الأنفاس مع دقات الساعة الثانية عشرة. وما أن تعلن عقارب الساعة حلول العام الجديد، حتى يبدأ الحفل النابض بالحياة، مع نخبة من منسّقي الأغاني والراقصين المحترفين، ليُضفوا على الأجواء المزيد من البهجة والاحتفال.
أما ضيوفنا الصغار، فلهم نصيب من المتعة والبهجة في حفل خاص بهم، مليء بالألعاب المُسلّية والأنشطة الشيّقة، بما في ذلك الألعاب الهوائية، والموسيقى، وألعاب تشكيل البالونات، وحفل ديسكو مخصّص للأطفال، وغيرها الكثير. ولن يُفوّتوا فرصة المشاركة في العدّ التنازلي الخاص بهم لاستقبال العام الجديد بفرحة وحماس.
السعر: تبدأ الأسعار من 2960 درهماً إماراتياً للغرفة في الليلة الواحدة.
غداء رأس السنة الجديدة:
استهل عامك الجديد محاطاً بدفء أحبائك، واحتفل بهذه المناسبة في مطعم "تركواز" (Turquoise) يوم الأول من يناير 2025. يرحب المطعم بضيوفه الكرام لتناول وجبة غداء شهية من الساعة 12 ظهراً حتى 4 مساءً، حيث تقدّم لهم أطباقاً متنوعة ترضي جميع الأذواق، وتضم محطة شواء خاصة ومحطات طهي حية، بالإضافة إلى تشكيلة مميزة من المشروبات المستوحاة من أجواء العطلة. لا شك أن هذه هي الطريقة الأمثل لبدء عام 2025، بعيد يجسد روح الموسم في أجواء تقليدية ساحرة.
الحجوزات: تُقدّم الحجوزات تلقائياً للضيوف المقيمين في الفندق عند حجز غرفهم.