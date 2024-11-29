ليالي ديسمبر في "باراماونت ميدتاون":سحر واحتفالات فاخرة

حوّلوا يوم عيد الميلاد إلى مغامرة سينمائية في "ساينسكوب" (CineScope)! انغمسوا في تجربة فريدة مع تشكيلة من المشويات الاحتفالية، قادمة من عالم من السحر والخيال.استمتعوا بيوم حافل ببهجة العطلة، وتذوقوا أشهى المشويات مع باقة مختارة من المشروبات الفوارة، والنبيذ الفاخر، والكوكتيلات اللذيذة المستوحاة من إبداعات ونكا! أمّا بالنسبة للأطفال الصغار، فينتظرهم عالم من السحر في مطعم "باباراتزي توسكان"، مع فيلم من باراماونت وبوفيه مليء بالحلويات المستوحاة من "ونكا لاند" (Wonkaland). في هذا العيد، دعوا السحر ينساب في كلّ لحظة مع وليمة من المرح والأجواء الاحتفالية لتتحول عطلتكم إلى قصة خيالية.