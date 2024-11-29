ليالي ديسمبر في "باراماونت ميدتاون":سحر واحتفالات فاخرة
استعدوا لسحر هوليوودي يفوق الخيال! فقد أعلن فندق "باراماونت ميدتاون" بدبي عن باقة من الفعاليات الاستثنائية لشهر ديسمبر.
انطلقوا في رحلة خيالية ساحرة هذا الموسم في فندق باراماونت ميدتاون، حيث تلتقي الاحتفالات بلمسة من سحر ونكا في قلب دبي النابض بالحياة.
منذ اللحظة الأولى، ستجد نفسك على مسرح أخّاذ لتجربة لاتُنسى، حيث يتناغم السحر مع التألق، والدهشة مع الذكريات الخالدة، لتسافر بك إلى عالم ونكا الساحر. فلتحضر قبعتك وعصاك، فموسم الأعياد هذا ليس كسابقيه، بل هو موسم سيُحفر في الذاكرة إلى الأبد!
ليلة ساحرة تعلن بدء الاحتفالات!
ماذا: حفل استثنائي لإضاءة شجرة عيد الميلاد
متى: الجمعة 6 ديسمبر، من الساعة 6:30 مساءً إلى الساعة 8 مساءً.
انطلقوا على السجادة الحمراء نحو عالم من العجائب في حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد الساحر بفندق باراماونت ميدتاون. تضفي لمسة ويلي ونكا المزيد من البهجة مع تشكيلة شهية من المقبّلات، والشوكولاتة الساخنة، والمشروبات اللذيذة.
كل ضوء متلألئ وكل ترنيمة تردّدها أجواؤنا الاحتفالية ستأخذكم في رحلة ساحرة إلى عالم من العجائب، حيث تتراقص المفاجآت في كل زاوية.
انضموا إلينا في أمسية ساحرة تُحيي بهجة العطلة!
للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر الواتساب: +971 58 826 5729
سحر منقطع النظير في ليلة عيد الميلاد!
ماذا: باقة استثنائية من قوائم الطعام في أروع مطاعم الفندق.
متى: من 14 إلى 29 ديسمبر، من الساعة 7 مساءً إلى 11 مساءً.
الأسعار: تبدأ من 199 درهماً إماراتياً لقائمة طعام مكونة من 4 أطباق و299 درهماً إماراتياً لقائمة طعام مكونة من 4 أطباق مع زجاجة من المشروبات الغازية.
الموقع: مطعم "باباراتزي توسكان" (Paparazzi Tuscan)
ماذا: تجربة فاخرة مع باقة مميّزة من قوائم الطعام في أرقى مطاعم الفندق.
متى: 24 ديسمبر، من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 11 مساءً.
الأسعار: تبدأ من 550 درهماً إماراتياً لقائمة طعام مكونة من 6 أطباق مع مشروبات غازية، و650 درهماً إماراتياً لقائمة طعام مكونة من 6 أطباق مع زجاجة من مشروب العنب، و795 درهماً إماراتياً لقائمة طعام مكونة من 6 أطباق مع زجاجة من المشروبات الغازية.
الموقع: "ماليبو سكاي لاونج"
لمَ الانتظار حتى حلول موسم الأعياد؟ فمن 14 إلى 29 ديسمبر، يضفي فندق باراماونت ميدتاون سحراً احتفالياً على لياليكم. تذوّقوا أشهى الأطباق الإيطالية في مطعم "باباراتزي توسكان"، أو احتفلوا بموسم الأعياد تحت ضوء النجوم في "ماليبو سكاي لاونج"، مع إطلالات بانورامية على أفق المدينة الأخّاذ. انغمسوا في أجواء مستوحاة من فيلم "ويلي ونكا"، حيث تزيّن زينة الأعياد كل ركن من أركان الفندق. واستمتعوا بأوقات ممتعة مع أحبّائكم، ودعونا نهتمّ بكافة التفاصيل.
للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر الواتساب: +971 58 826 5729
وليمة عيد ميلاد شهيّة!
ماذا: تشكيلة مغرية من المشويات الاحتفالية للاحتفال بعيد الميلاد
متى: الأربعاء 25 ديسمبر، من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً.
الأسعار: 249 درهماً إماراتياً لباقة المشروبات المعلبة، و349 درهماً إماراتياً لباقة المشروبات الطبيعية، و549 درهماً إماراتياً للمشروبات الفوارة، و149 درهماً إماراتياً للأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً.
حوّلوا يوم عيد الميلاد إلى مغامرة سينمائية في "ساينسكوب" (CineScope)! انغمسوا في تجربة فريدة مع تشكيلة من المشويات الاحتفالية، قادمة من عالم من السحر والخيال.استمتعوا بيوم حافل ببهجة العطلة، وتذوقوا أشهى المشويات مع باقة مختارة من المشروبات الفوارة، والنبيذ الفاخر، والكوكتيلات اللذيذة المستوحاة من إبداعات ونكا! أمّا بالنسبة للأطفال الصغار، فينتظرهم عالم من السحر في مطعم "باباراتزي توسكان"، مع فيلم من باراماونت وبوفيه مليء بالحلويات المستوحاة من "ونكا لاند" (Wonkaland). في هذا العيد، دعوا السحر ينساب في كلّ لحظة مع وليمة من المرح والأجواء الاحتفالية لتتحول عطلتكم إلى قصة خيالية.
للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر الواتساب: +971 58 826 5729
احتفال برأس السنة الجديدة يجمع بين التألق والخيال.
ماذا: ليلة ساحرة تودع العام وتستقبل الجديد في "ماليبو سكاي لاونج"
متى: الثلاثاء 31 ديسمبر، من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 12:30 صباحاً
استعدوا لليلة استثنائية تسطّر فصلاً جديداً في قصّتكم مع احتفالات رأس السنة في "ماليبو سكاي لاونج"! انغمسوا في تجربة طهوية فاخرة، مع تشكيلة من أشهى الأطباق والحلويات، بالإضافة إلى محطات الطهي الحيّة، وعروض دي جي مميّزة، وترفيه حي يُضفي على الأجواء المزيد من الحماس.
مع اقتراب منتصف الليل، انضموا إلينا لنحتفل ببدايات جديدة تحت سماء مرصّعة بالنجوم، حيث تُضيء الألعاب النارية المبهرة من برج خليفة سماء الليل. لتروا الجنّة، ما عليكم سوى النظر حولكم، حيث تصبحون نجوم قصّتكم الخاصة، محاطين بعروض حيّة فاخرة، وبريق المدينة المحتفلة.
استقبلوا العام الجديد مع عرض ساحر على شواطئ دبي!
باقة مناظر ساحلية في دبي
السعر: باقة المشروبات العادية 1350 درهماً إماراتياً، وباقة المشروبات الطبيعية 1550 درهماً إماراتياً وباقة الشمبانيا (نصف زجاجة شمبانيا) 1950 درهماً إماراتياً
باقة إطلالة برج خليفة
السعر: 1550 درهماً إماراتياً لباقة المشروبات العادية، و1750 درهماً إماراتياً لباقة المشروبات الطبيعية، و2250 درهماً إماراتياً لباقة الشمبانيا (نصف زجاجة شمبانيا)
باقة جزيرة حمام السباحة لما يصل إلى 8 ضيوف لكل جزيرة
السعر: 14,850 درهماً إماراتياً، بما في ذلك طبق المقبلات و4 زجاجات من الشمبانيا أو أي زجاجة مشروبات مميزة من قائمة وايت آيلاند الخاصة.
للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر الواتساب: +971 58 826 5729
عشاء ليلة رأس السنة
ماذا: عالم من المأكولات الشهية من الطهاة العالميين
متى: الثلاثاء 31 ديسمبر، من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 صباحاً
السعر: باقة المشروبات العادية 495 درهماً إماراتياً، وباقة المشروبات الطبيعية 695 درهماً إماراتياً، وباقة المشروبات الغازية 795 درهماً إماراتياً، وباقة الأطفال من سن 6 إلى 12 عاماً 225 درهماً إماراتياً
انطلقوا في رحلة تذوقية مثيرة، حيث تفاجئكم كل محطة طهي حيّة بنكهات أصيلة من جميع أنحاء العالم، في تجربة لا تنسى تبهج الحواس. استمتعوا بأمسية ساحرة تشعلها الموسيقى الحيّة، وتغمرها النكهات العالمية، في رحلة طهوية لا تُفوّت!
للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر الواتساب: +971 58 826 5729
حفل كانابيه لليلة رأس السنة
ماذا: قائمة مقبلات شهية مع لمسة ساحرة
متى: الثلاثاء 31 ديسمبر، من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 10 مساءً
الأسعار: 155 درهماً إماراتياً لباقة المشروبات العادية، و275 درهماً إماراتياً لباقة المشروبات الطبيعية، و325 درهماً إماراتياً لباقة المشروبات الغازية
الموقع: مطعم "باباراتزي توسكان" و"ميلروز بار اند لاونج" (Paparazzi Tuscan & Melrose Bar And Lounge)
مع حلول العام الجديد، انطلقوا في رحلة ساحرة إلى عالم من النكهات اللذيذة مع حفل كانابيه استثنائي! تذوّقوا أشهى المأكولات المبتكرة، الممزوجة بلمسة من سحر ويلي ونكا مع نكهة إيطالية أصيلة.
للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر الواتساب: +971 58 826 5729
احتفال لا متناهي مع "جوبستوبر"
ماذا: تحية استثنائية للبدايات الجديدة
متى: الثلاثاء 31 ديسمبر من الساعة 11:30 مساءً إلى 2 صباحاً
السعر: 1050 درهماً إماراتياً شاملاً المشروبات غير المحدودة
الموقع: "ماليبو سكاي لاونج"
فقاعات تحيط بكم من كلّ جانب، ولكن ليس للشرب، بل للاحتفال! ارفعوا كأسكم مُهنّئين ببدايات جديدة، مع مشروبات لا تنضب، ومناظر ساحرة، وأجواء آسرة.
للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر الواتساب: +971 58 826 5729
استمتعوا بالتألق الذهبي للاسترخاء في منتجع بوز سبا
بعد رحلتكم الساحرة في نهر الشوكولاتة مع ونكا، لم تفوزوا فقط بتذكرة ذهبية، بل فزتم أيضاً بلحظات من سحر العطلة! انطلقوا في رحلة خيالية تأخذكم إلى عالم من الاسترخاء، حيث تدلّلكم علاجات السبا الساحرة بلمسة احتفالية دافئة. أنتم تستحقّون هذه اللحظات، والآن حان وقتها!
ماذا: طقوس سبا الشوكولاتة الطينية (انغمسوا في تجربة منعشة تُضفي على بشرتكم توهّجاً ساحراً.)
السعر: 749 درهماً إماراتياً، علاجات لمدة ساعتين و15 دقيقة، تتضمن تقشير الجسم بالشوكولاتة لمدة 30 دقيقة، ولف الجسم بالشوكولاتة لمدة 30 دقيقة، وتدليك لمدة 75 دقيقة بالحجارة البركانية الدافئة
ماذا: توقفوا واسترخوا (انغمسوا في ملاذ هادئ بعيداً عن صخب الحياة، مع علاج مميّز يليق بالمشاهير).
السعر: 695 درهماً إماراتياً شاملاً العلاجات لمدة ساعتين وتدليك الأنسجة العميقة لمدة 90 دقيقة وعلاج الوجه المخملي لمدة 30 دقيقة
للحجز والاستفسار، تفضلوا بزيارة منتجع "بوز سبا شاتو بيرجر" الواقع في الطابق الثالث عشر
أو اتصلوا على +971 58 826 5831
الموقع الإلكتروني: فنادق فاخرة في دبي | الموقع الرسمي لفندق باراماونت ميدتاون