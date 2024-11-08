"لوفر أبوظبي": جسر بين الحضارات وملتقى للثقافة والفن

كان هذا التركيب الإسلامي، الذي يُعتقد أنه يعود إلى العاصمة السورية دمشق خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر، جزءاً من 130 عملاً فنياً عُرض في أول عرض واسع النطاق للمجموعة الدائمة للمتحف. الصورة: وكالة فرانس برس