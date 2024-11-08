افتتاح متحف اللوفر أبوظبي. الصورة: وام
افتتاح متحف اللوفر أبوظبي. الصورة: وام
نمط الحياة

"لوفر أبوظبي": جسر بين الحضارات وملتقى للثقافة والفن

أحد أهمّ الإنجازات التي تساهم في تحقيق طموحات الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة للسلام والتسامح ودعم التعليم والثقافة
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انطلقت الألعاب النارية مُزيّنة سماء الليل، لتنعكس أضواؤها المتراقصة على مياه الخليج العربي، احتفالًا بافتتاح متحف اللوفر أبوظبي في الثامن من نوفمبر عام 2017.

وتحت قبة المتحف الفضية، المُزخرفة بأنماط عربية فنية، يتسلل الضوء كرذاذ ناعم، ليُنير صالات العرض البيضاء بلمسة ساحرة.

وفي ظلّ هذه القبة المهيبة، ينتقل الزائر إلى عالم آخر، وكأنه يحتمي في واحة هادئة، تذكرنا بتلك الواحات التي كانت تشكل ملاذاً للبدو بين أشجار النخيل.

الصورة: ملف WAM
الصورة: ملف WAM

لقد نجح التصميم الفريد الذي ابتكره المهندس المعماري "جان نوفيل" في جعل متحف اللوفر أبوظبي معلماً بارزاً في العالم العربي، وقطعة فنية بحدّ ذاتها.

وفي تصريح له لصحيفة "خليج تايمز"، قال المهندس المعماري الفرنسي الحائز على جائزة "بريتزكر": "إنّ ما يُميز متحف اللوفر أبوظبي عن غيره من المتاحف حول العالم هو كونه تحفة فنية قائمة بحدّ ذاتها، وهو يُجسد التعاون الوثيق الذي يُمكن أن يجمع بين الدول".

ويُعتبر هذا المتحف الرائع أحد أهمّ الإنجازات التي تساهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى "تعزيز مكانتها كوجهة للسلام والتسامح، ودعم التعليم والثقافة، وبناء الجسور بين الحضارات."

كان هذا التركيب الإسلامي، الذي يُعتقد أنه يعود إلى العاصمة السورية دمشق خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر، جزءاً من 130 عملاً فنياً عُرض في أول عرض واسع النطاق للمجموعة الدائمة للمتحف. الصورة: وكالة فرانس برس
كان هذا التركيب الإسلامي، الذي يُعتقد أنه يعود إلى العاصمة السورية دمشق خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر، جزءاً من 130 عملاً فنياً عُرض في أول عرض واسع النطاق للمجموعة الدائمة للمتحف. الصورة: وكالة فرانس برس

أثناء بناء متحف اللوفر أبوظبي، عبّر "جان نوفيل" عن رؤيته قائلاً: "لقد تصوّرتُ هالة عربية، رمزاً للمدينة المُنورة، موطن الروحانية." وأضاف: "لم يكن الأمر يتعلق بتصميم مبنى فحسب، بل بإنشاء حي كامل."

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي كان آنذاك ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن متحف اللوفر أبوظبي، الكائن في جزيرة السعديات، "يضم أيقونات فنية فريدة تجسّد عبقرية البشرية جمعاء."

زوار يشاهدون المعروضات خلال افتتاح متحف اللوفر أبوظبي بعد فتحه للجمهور. الصورة: وكالة فرانس برس
زوار يشاهدون المعروضات خلال افتتاح متحف اللوفر أبوظبي بعد فتحه للجمهور. الصورة: وكالة فرانس برس

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "إنها نقطة التقاء لمحبي الفن والثقافة والجمال في جميع أنحاء العالم".

وانضم إلى القائدين الإماراتيين الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والملك المغربي محمد السادس خلال الافتتاح الكبير. ووصف "ماكرون" المتحف بأنه "نقطة تحول حاسمة" في العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، التي قال أنها مهمة للاستقرار في الشرق الأوسط".

(من اليسار) الملك المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت والمخرج سيف سعيد غباش ينظرون إلى قطعة فنية أثناء زيارتهم لمتحف اللوفر أبوظبي خلال افتتاحه.
(من اليسار) الملك المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت والمخرج سيف سعيد غباش ينظرون إلى قطعة فنية أثناء زيارتهم لمتحف اللوفر أبوظبي خلال افتتاحه.

وأشار "جان لوك مارتينيز"، رئيس متحف اللوفر في باريس آنذاك، إلى أن "المتحف الجديد صُمم ليكون منارةً للتواصل والانفتاح على الآخرين، وفهم التنوع في عالم متعدد الثقافات."

على الرغم من أن الافتتاح الرسمي للمتحف كان في الثامن من نوفمبر عام 2017، إلا أنّه فتح أبوابه للجمهور في الحادي عشر من الشهر نفسه. وعلى مدار أربعة أيام، احتفى متحف اللوفر أبوظبي بافتتاحه بعرض ضوئي ساحر، مُزدانٍ بعبق الثقافة العربية، وتخللته عروض فنية مبهرة قدمها فنانون محليون وعالميون.

وفي تصريح له، توقع محمد المبارك، رئيس هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة آنذاك، استقبال أكثر من 5 آلاف زائر في الأسبوع الأول من افتتاح المتحف.

وأضاف: "بصفته متحفاً عالمياً، نتوقع استقبال زوار من شتى أنحاء العالم، فكلٌّ منهم سيجد فيه ما يلامس تاريخه وثقافته، سواءً أكان من الصين أو الهند أو أيّ بلد آخر."

عمال منشغلون في موقع بناء متحف اللوفر أبوظبي، حيث يعملون بنشاط على تشكيل مستقبل المتحف الشهير، 29 مايو 2013. الصورة: وكالة فرانس برس
عمال منشغلون في موقع بناء متحف اللوفر أبوظبي، حيث يعملون بنشاط على تشكيل مستقبل المتحف الشهير، 29 مايو 2013. الصورة: وكالة فرانس برس
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