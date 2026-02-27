لمرضى السكري أم لإنقاص الوزن.. سبب الوصفة يحدد تغطية التأمين لحقن الرشاقة

شهد الطلب على أوزمبيك وويجوفي ومونجارو - وهي حقن تستخدم لعلاج السكري وإدارة الوزن - ارتفاعًا كبيرًا خلال العامين الماضيين. وقال الأطباء والصيادلة إن المزيد من المرضى يسعون للحصول على هذه الأدوية ليس فقط للتحكم في مرض السكري ولكن أيضًا لإدارة الوزن تحت إشراف طبي.

قال رافي شارما، كبير مسؤولي الصيدلة في برجيل القابضة: “لقد كان هناك ارتفاع ملحوظ في الطلب في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على العلاجات القائمة على GLP-1.” وأضاف: “في البداية، كانت هذه الأدوية تُصرف بشكل أساسي لمرض السكري. لكن الوعي حول إدارة الوزن تحت إشراف طبي قد نما بشكل كبير.”

كم تكلفتها؟

تعتبر هذه الأدوية علاجات باهظة الثمن، حيث تختلف التكاليف الشهرية حسب الجرعة والصيدلية ومقدم الرعاية الصحية.

قالت الدكتورة رانيا الخاني، مديرة الصيدلة في المستشفى الدولي الحديث بدبي، إن الإنفاق على هذه الأدوية يمكن أن يكون كبيرًا في المستشفيات الكبيرة ومراكز السكري.

قالت: “في المرافق ذات الأعداد الكبيرة من المرضى، يمكن أن يصل الإنفاق الشهري على هذه الأدوية إلى مئات الآلاف من الدراهم، وقد يتجاوز مليون درهم في بعض الحالات.”

تغطية التأمين تختلف

تختلف التكلفة لكل مريض حسب ما إذا كان لديه تغطية تأمينية.

تعتمد تغطية هذه الحقن بشكل أساسي على سبب وصفها. إذا وصفت لمرض السكري من النوع 2، فإن أوزمبيك ومونجارو غالبًا ما يتم تغطيتهما من قبل العديد من خطط التأمين في الإمارات، شريطة أن يستوفي المريض الإرشادات السريرية.

ومع ذلك، تختلف التغطية بشكل كبير عندما يكون الغرض هو إنقاص الوزن. قال شارما: “لإدارة الوزن، لا تزال التغطية محدودة في معظم الخطط.” وأضاف: “غالبًا ما يتم تصنيف علاج السمنة بشكل مختلف عن إدارة الأمراض المزمنة في وثائق التأمين.”

وأضافت الدكتورة الخاني أن ويجوفي، المعتمد خصيصًا لإدارة الوزن، لا يغطيه خطط التأمين القياسية. قد توفر بعض وثائق التأمين الممتازة تغطية إذا كانت السمنة مرتبطة بحالات طبية أخرى مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

ما هي العلامة التجارية الأكثر طلبًا؟

من بين الخيارات المتاحة، يُعد مونجارو حاليًا أحد أكثر الأدوية طلبًا ووصفًا في الإمارات، وفقًا للدكتورة الخاني.

وأوضحت أن هذا يرجع جزئيًا إلى النتائج السريرية القوية في التحكم بنسبة السكر في الدم وتقليل الوزن، بالإضافة إلى توفره المبكر عندما تم طرح الدواء لأول مرة في البلاد.

ويلاحظ الصيادلة أيضًا أن الوعي بالعلامة التجارية مرتفع، حيث يطلب بعض المرضى أسماء معينة رأوها عبر الإنترنت. ومع ذلك، قال الخبراء إن قرارات العلاج يجب أن يوجهها دائمًا الطبيب بناءً على الأهلية الطبية، وليس تفضيل المريض.

وضع الإمدادات مستقر الآن

مثل العديد من البلدان، شهدت الإمارات نقصًا مؤقتًا في الإمدادات في الماضي بسبب الارتفاع المفاجئ في الطلب العالمي وقيود التصنيع.

لكن الأطباء والصيادلة قالوا إن وضع الإمدادات الحالي في الإمارات مستقر.

“في الوقت الحاضر، تستطيع الصيدليات بشكل عام تلبية احتياجات المرضى،” قالت الدكتورة الخاني.

قال أخصائيو الرعاية الصحية إن سياسات التأمين قد تتطور تدريجياً مع تزايد الاعتراف بالسمنة كحالة أيضية مزمنة بدلاً من كونها مشكلة تجميلية.

“هناك وعي متزايد بين الجهات الداعمة بأن السمنة تحمل مخاطر صحية خطيرة،” قال شارما. “لكن سياسات التغطية لا تزال تختلف بشكل كبير اعتمادًا على المؤشر السريري.”