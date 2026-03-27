لقهوة معلقة ونوايا طيبة".. منصة تنشر سحر "اللطف العابر" في مطاعم دبي

يحمل مشهد تناول الطعام في دبي لمسة جديدة تبعث على الشعور بالرضا: منصة على مستوى المدينة “ادفع للأمام” تتيح لك شراء هدايا مسبقًا لشخص قد لا تقابله أبدًا. يحول TreatOnUs.ae أعمال اللطف البسيطة إلى دعم مباشر للمطاعم المحلية، بينما يدعو الأماكن إلى مفاجأة الضيوف والجيران والمحتاجين بالقهوة والحلويات والأطباق المدفوعة مسبقًا.

ما هو 'Treat On Us'؟

هذه مبادرة مجتمعية جديدة أنشأها رائد الأعمال ألكسندر سيسويف، تدعو الناس في دبي لشراء وجبات ومشروبات مسبقًا لتقدمها المطاعم لاحقًا كبادرات اهتمام.

مستوحاة من تقليد القهوة المعلقة القديم، توفر طريقة بسيطة للمقيمين لدعم صناعة الضيافة خلال فترة صعبة مع إضافة لحظات من اللطف إلى تناول الطعام اليومي.

كما يقول سيسويف، “عندما يقدم مطعم هدية غير متوقعة، فإنه يخلق شعورًا حقيقيًا، وهذا الشعور بالرعاية والدفء والاهتمام هو بالضبط ما تهدف المنصة إلى توسيعه في جميع أنحاء المدينة.”