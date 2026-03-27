لقهوة معلقة ونوايا طيبة".. منصة تنشر سحر "اللطف العابر" في مطاعم دبي

يحمل مشهد تناول الطعام في دبي لمسة جديدة تبعث على الشعور بالرضا: منصة على مستوى المدينة “ادفع للأمام” تتيح لك شراء هدايا مسبقًا لشخص قد لا تقابله أبدًا. يحول TreatOnUs.ae أعمال اللطف البسيطة إلى دعم مباشر للمطاعم المحلية، بينما يدعو الأماكن إلى مفاجأة الضيوف والجيران والمحتاجين بالقهوة والحلويات والأطباق المدفوعة مسبقًا.
هذه مبادرة مجتمعية جديدة أنشأها رائد الأعمال ألكسندر سيسويف، تدعو الناس في دبي لشراء وجبات ومشروبات مسبقًا لتقدمها المطاعم لاحقًا كبادرات اهتمام.
مستوحاة من تقليد القهوة المعلقة القديم، توفر طريقة بسيطة للمقيمين لدعم صناعة الضيافة خلال فترة صعبة مع إضافة لحظات من اللطف إلى تناول الطعام اليومي.
كما يقول سيسويف، “عندما يقدم مطعم هدية غير متوقعة، فإنه يخلق شعورًا حقيقيًا، وهذا الشعور بالرعاية والدفء والاهتمام هو بالضبط ما تهدف المنصة إلى توسيعه في جميع أنحاء المدينة.”
تختار الأماكن المشاركة طبقًا أو ثلاثة أطباق أو مشروبات، وتحدد سعرًا لكل منها، وتشارك رابط دفع يتيح لأي شخص شراء تلك العناصر مسبقًا.
في غضون الـ 24 ساعة الأولى من الإطلاق، سجلت المنصة 182 عملية شراء، مما يشير إلى رغبة قوية في هذه الطريقة الجديدة لدعم الأماكن المحلية. الطموح طويل الأمد هو جمع 100-150 مكانًا والوصول إلى 200-300 عنصر تم شراؤه يوميًا، وهو ما يمكن أن يترجم إلى حوالي 10,000 “بادرة صغيرة ولكن مؤثرة” كل شهر.
“تذهب جميع المدفوعات مباشرة إلى المطعم من خلال رابط الدفع الخاص به. لا يقوم TreatOnUs.ae بجمع أو توزيع الأموال،” يوضح سيسويف. للحفاظ على شفافية العملية، يُطلب من الأماكن أيضًا مشاركة تحديثات أسبوعية حول عدد الضيوف الذين تم تقديم الخدمة لهم حتى يتمكن الفريق من تتبع عدد الأشخاص الذين تلقوا هذه البادرات.
يعتمد نموذج سيسويف’ على الثقة في مجتمع الضيافة بدلاً من معايير الأهلية الصارمة. “نحن نعمل فقط مع الأماكن المعروفة بالفعل في السوق والتي لديها قاعدة ضيوف راسخة، ونتحقق دائمًا من أن الطلب قد تم تقديمه من قبل المكان نفسه،” كما يقول، مضيفًا أنه في سنوات عديدة من العمل مع المطاعم لم يكن لديه “أبدًا سبب لعدم الثقة في صناعة المطاعم.” بالنسبة له، المنطق هو، “إذا اختار مطعم الانضمام بمفرده، فإنه يرغب حقًا في دعم المبادرة.”
علاوة على ذلك، لم يتم تصميم المنصة كبرنامج خيري تقليدي بملفات تعريف محددة للمستفيدين. “'Treat On Us' ليس نموذجًا خيريًا تقليديًا بمعايير صارمة للمستفيدين. إنها لفتة مدينة، مستوحاة من مفهوم القهوة المعلقة،” يوضح سيسويف.
يقرر كل مكان كيفية تقديمها “بطريقة مدروسة، لشخص من الحي، أو شخص قريب، أو ببساطة ضيف يرغبون في معاملته في ذلك اليوم.” تتيح هذه المرونة للمطاعم الاستجابة لمزاج المكان ومجتمعها الخاص، سواء كان ذلك يعني قهوة لاتيه غير متوقعة لعميل منتظم أو وجبة ساخنة لشخص يحتاجها أكثر في ذلك اليوم.
على الرغم من الإمكانات الواضحة لظهور العلامة التجارية، تم إطلاق 'Treat On Us' عمدًا بدون نموذج تحقيق الدخل، كما يقول المؤسس. “في هذه المرحلة، نحن مبادرة غير تجارية،” يقول سيسويف عندما سئل عن خطط العمل.
“نحن لا نأخذ عمولة، ولا نشارك في تدفق الدفع، ولا نفرض على الأماكن أي رسوم للمشاركة. الشيء الوحيد الذي نطلبه هو أن يقوم كل مكان بإنشاء عرض واضح وملء نموذج الطلب بشكل صحيح. لا توجد متطلبات أخرى،" يضيف.
بصفته مؤسس ByChefs، أول تصنيف للمطاعم ومشاريع إعلامية ولدت في الإمارات العربية المتحدة مثل دليل المطاعم GreatList، شارك سيسويف أيضًا في بناء مكانة دبي’s في مجال الطهي عالميًا. يوسع 'Treat On Us' هذه المهمة من خلال توجيه النوايا الحسنة مباشرة إلى خزائن المطاعم مع تمكين الأماكن من تحويل هذا الدعم إلى لحظات إنسانية على طاولة الطعام.
يعتقد سيسويف أن المبادرة تلقى صدى قويًا في دبي لأنها تستفيد من القيم المتأصلة بالفعل في المدينة. “لأن لفتات كهذه يمكن أن تصبح جزءًا من الثقافة اليومية،” كما يقول.
“في إيطاليا، لطالما كانت القهوة المعلقة تقليدًا ثقافيًا. في الإمارات العربية المتحدة، اللطف والكرم جزء عميق بالفعل من الحياة اليومية، لذلك أعتقد أن 'Treat On Us' يمكن أن ينمو ليصبح رمزًا دائمًا للفتات الخيرية البسيطة في جميع أنحاء المدينة،" يضيف سيسويف.
مع مرور الوقت، يأمل أيضًا أن يضيف ذلك إلى جاذبية دبي “كمدينة تقدم فيها العديد من الأماكن هدايا معلقة، تعبيرًا صغيرًا ولكنه لا يُنسى عن الكرم.”
بعيدًا عن كونه مشروعًا جانبيًا للضيافة، يرى المنصة تعبيرًا أصيلًا عنها. “كضيف، أقدر دائمًا عندما يقدم المطعم هدية غير متوقعة أو مجاملة صغيرة، فهذا يخلق شعورًا حقيقيًا. وهذا بالضبط ما تمثله الضيافة أيضًا... شعور بالاهتمام والدفء والاهتمام بالتفاصيل."
حتى في أيامه الأولى، اجتذبت مبادرة 'Treat On Us' شريحة واسعة من مشهد المطاعم في دبي. حتى الآن، أكملت خمسة أماكن نموذج الطلب، “من المقاهي المحلية في وسط المدينة، مثل Paus Clubhouse، إلى مطاعم مثل Chaikhana في دبي مارينا، و Sakhakin في J1، و Chez Wam في St Regis Garden." ويضيف سيسويف أن حوالي 25 مكانًا آخر في طور التقديم، بما في ذلك Piehouse و 21 Grams.
على القائمة الأوسع، هناك العديد من الأسماء المعروفة مثل بيت مريم، وشيز وام، وجونز، من بين أوائل المنضمين إلى هذه الحركة. سيتم نشر الأماكن فور ورود الطلبات، وعادة ما تستغرق عملية المراجعة ما لا يزيد عن ساعة — وهي عملية سريعة مصممة للحفاظ على الزخم وتسهيل انضمام المطاعم.
كما يلخصها سيسويف، تدور المبادرة حول تحويل السؤال البسيط “كيف يمكنني المساعدة؟” إلى شيء ملموس يمكنك القيام به في استراحة قهوتك القادمة.