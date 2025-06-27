لشبونة... عراقة التاريخ تلتقي بسحر البحر وأشعة الشمس الدائمة

إذا كنت من هواة التاريخ، فابدأ رحلتك في المدينة بزيارة برج بيليم الرائع، الذي يُعدّ بلا شك أحد أشهر معالم لشبونة. كان برج بيليم، كما يُطلق عليه أيضاً، رمزاً لسيطرة الأمة على البحار وموقعاً ذا أهمية استراتيجية. وسرعان ما أصبح هذا الحصن المدجج بالسلاح، البارز في البحر، رمزاً قوياً للهوية البرتغالية. يُعدّ البرج، المُصمم على طراز مانويلين المعماري الذي كان شائعاً في القرن السادس عشر، اليوم موقعاً مُدرجاً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وأثناء وجودك هنا، لا تفوّت زيارة نصب الاكتشافات التذكاري المذهل الذي يبلغ ارتفاعه 170 قدماً، والذي يقع على الضفة الشمالية لنهر تاجوس. شُيّد هذا النصب التذكاري من الحجر الجيري تخليداً لذكرى مرور 500 عام على وفاة إنفانتي دوم هنريك (هنري الملاح). كما يضم تماثيل للعديد من المستكشفين البرتغاليين، ويُخلّد مساهمتهم في العصر الذهبي للبرتغال.