لشبونة... عراقة التاريخ تلتقي بسحر البحر وأشعة الشمس الدائمة

لشبونة، مدينةٌ يتجلى فيها التاريخ والأصالة في كل زاوية، حيث تلتقي العادات العريقة بالذوق المعاصر، وتختلط التقاليد بالحداثة بسلاسة، إنها مدينة أوروبية لا مثيل لها. تُعرف لشبونة، كما تُعرف بالبرتغالية، بملكة البحار نظراً لنجاحها البحري عبر القرون، وهي من أقدم مدن أوروبا الغربية. بفضل أشعة الشمس الوفيرة على مدار العام تقريباً، تجذب لشبونة بمعالمها الساحرة، وقربها من أجمل الشواطئ، وأجوائها الهادئة، الزوار من كل حدب وصوب. يجعل مناخ البحر الأبيض المتوسط اللطيف المدينة وجهةً سياحيةً رائعة، خاصةً خلال فصل الصيف، ورحلة إلى عاصمة البرتغال تُلبي جميع التوقعات.
إذا كنت من هواة التاريخ، فابدأ رحلتك في المدينة بزيارة برج بيليم الرائع، الذي يُعدّ بلا شك أحد أشهر معالم لشبونة. كان برج بيليم، كما يُطلق عليه أيضاً، رمزاً لسيطرة الأمة على البحار وموقعاً ذا أهمية استراتيجية. وسرعان ما أصبح هذا الحصن المدجج بالسلاح، البارز في البحر، رمزاً قوياً للهوية البرتغالية. يُعدّ البرج، المُصمم على طراز مانويلين المعماري الذي كان شائعاً في القرن السادس عشر، اليوم موقعاً مُدرجاً على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وأثناء وجودك هنا، لا تفوّت زيارة نصب الاكتشافات التذكاري المذهل الذي يبلغ ارتفاعه 170 قدماً، والذي يقع على الضفة الشمالية لنهر تاجوس. شُيّد هذا النصب التذكاري من الحجر الجيري تخليداً لذكرى مرور 500 عام على وفاة إنفانتي دوم هنريك (هنري الملاح). كما يضم تماثيل للعديد من المستكشفين البرتغاليين، ويُخلّد مساهمتهم في العصر الذهبي للبرتغال.
يُعد دير جيرونيموس، الذي يعود تاريخه إلى أوائل القرن السادس عشر، مثالاً كلاسيكياً آخر على الطراز المعماري المانويلي القوطي البرتغالي. شُيّد الدير على موقع كنيسة قديمة، وكان ملاذاً آمناً للبحارة قبل انطلاق رحلاتهم، ويضم مقابر أفراد من العائلة المالكة البرتغالية، وحتى فاسكو دو جاما. يعجّ هذا النصب التذكاري بأديرة مزخرفة، وأعمدة منحوتة بإتقان، وأعمدة محفورة، وزخارف بحرية منسقة بعناية، وهو انعكاس للحرفية العالية التي سادت في الماضي. تجدر الإشارة إلى أن كلا النصبين يجذبان حشوداً غفيرة يومياً، لذا يُنصح بالتخطيط لزيارتكم مسبقاً. يُعدّ الوصول قبل ازدحام الحشود، وشراء التذاكر عبر الإنترنت، واختيار خدمة "تخطي الطوابير" من الأفكار الجيدة.
من المهم الإشارة إلى أن لشبونة عانت من حادثة كارثية في يوم جميع القديسين (1 نوفمبر) عام 1755، تسببت في أضرار جسيمة للمدينة الساحلية. فقد ضربها زلزال هائل أعقبته حرائق مدمرة وتسونامي قوي حوّل المدينة إلى أنقاض وأودى بحياة آلاف الأشخاص. زوروا متحف الزلازل في لشبونة للاطلاع على تفاصيل هذه المأساة، والأهم من ذلك، كيف أعادت المدينة بناء نفسها. يوثق المتحف حقائق مهمة تتعلق بالزلازل، وكيفية حدوثها، وكيفية استعداد المدن لها. يقدم هذا المتحف التفاعلي للغاية منظوراً فريداً حول تطور لشبونة.
يُعد مركز قصص لشبونة فكرة رائعة أيضاً للتعرف على تطور لشبونة منذ العصر الروماني وحتى يومنا هذا. يأخذ الزوار في رحلة شيقة عبر الزمان والمكان، ويوثق مراحل صعود وهبوط المدينة، بما في ذلك آثار الزلزال وكيف تحولت المدينة من شوارع ضيقة إلى شوارع أوسع، وإلى مبانٍ جاهزة لتقليل آثار الكوارث الطبيعية المحتملة في المستقبل.
واجهات المباني بألوان الباستيل، وبلاط الأزوليجو الذي يُزيّن واجهات الكنائس والمنازل والمتاجر من الداخل والخارج، وعربات الترام الصفراء الأصيلة التي تشقّ طريقها عبر شوارع المدينة المتعرجة المرصوفة بالحصى، هي بعضٌ من السمات التي تُميّز لشبونة. زُوروا متحف البلاط، الكائن في دير يعود للقرن الخامس عشر، لتتعرّف على تاريخ بلاط الأزوليجو البرتغالي الأزرق، وهو جزءٌ لا يتجزأ من ثقافة البرتغال.
استقل الترام رقم 28 لتستمتع بأجواء المدينة الفريدة وهو يأخذك على طول بعض معالمها الأكثر شهرة. يُعد حي ألفاما أحد أقدم أحياء المدينة، وتمنحك جولة على طول الشوارع شعوراً بسحرها العتيق. يوفر حي بايكسا وشيادو الواقعان في قلب لشبونة مجموعة كبيرة من المعالم السياحية بما في ذلك ساحة روسيو النابضة بالحياة وساحة براسا دو كوميرسيو (الساحة التجارية) التاريخية المطلة على الميناء والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "بوابة" لشبونة. أعيد بناء الساحة التجارية بعد أن دمرها الزلزال، وهي اليوم مليئة بالمؤسسات التجارية والمكاتب الحكومية والمطاعم والمقاهي. مع وجود قوس روا أوغوستا كخلفية وتمثال الملك جوزيف الأول في المنتصف، يُعد أيضاً مكاناً لبعض الأحداث المهمة في المدينة. أثناء وجودك في المنطقة المجاورة، لا تنسَ التوقف عند مكتبة برتراند، وهي أقدم مكتبة كتب في العالم وتقع في شيادو.
بما أن لشبونة مبنية على سبعة تلال بارتفاع إجمالي يبلغ حوالي سبعة أقدام، فهناك العديد من المصاعد والقطارات الجبلية المائلة التي تتيح لك الاستمتاع بمناظر خلابة للمدينة. خصص وقتاً لزيارة مصعد سانتا جوستا للاستمتاع بالمناظر البانورامية، وكذلك لركوب قطار بيكا الجبلي المائل في ترام عتيق بتصميمه الخشبي وتجهيزاته النحاسية، والذي يمنحك إطلالات خلابة على مصب نهر تاجة. تُعد قلعة ساو خورخي، التي تعود إلى القرن الحادي عشر، معلماً بارزاً، وتضم تحصينات تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد. يضم مجمع القلعة أيضاً متحفاً، ويوفر إطلالة بانورامية شاملة على المدينة ونهر تاجة.
لا تكتمل زيارة لشبونة دون تجربة أجوائها المفعمة بالحيوية والنشاط. توجه إلى مصنع LX، الذي كان في السابق قلب صناعة النسيج. أما اليوم، فهو حيّ عصريّ وإبداعيّ يعجّ بمتاجر وبوتيكات متخصصة ومطاعم عصرية، ما يجعله وجهةً شهيرةً لقضاء الوقت لدى السياح والسكان المحليين على حدٍ سواء.
علاوة على ذلك، يُعدّ هذا الشارع وجهةً رائعةً لمشاهدة فنون الشارع النابضة بالحياة وغير التقليدية. إذا كنت ترغب في تجربة الحياة الليلية النابضة بالحياة في المدينة، فتوجه إلى شارع بينك الشهير. وقبل مغادرتك، لا تنسَ تذوق أشهر أطباق المدينة، "باستيل دي ناتا"، وهي معجنات محشوة بالكاسترد ومتوفرة في معظم المقاهي والمطاعم، واشترِ بعض الخزفيات والسردين كتذكارات!
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