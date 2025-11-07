"لست وحيداً": مقيم بدبي يضع "خارطة طريق" للخروج من العزلة

في عمر 71 عاماً، كان بإمكان ستيف أشبي أن يبتعد عن الأضواء بسهولة. ولكنه بدلاً من ذلك، أطلق ثورة هادئة من مكتب منزلي صغير في "برشا هايتس" بدبي، تهدف إلى تغيير طريقة تجربة الرجال للوحدة والهروب منها.

يقول: "أدركت أنني لم أكن وحيداً فحسب، بل أصبحت غير مرئي."

لم يأتِ هذا الإدراك في لحظة درامية سينمائية، بل في العزلة الهادئة والساحقة للحياة اليومية. أمضى ستيف سنوات في بناء عمل تدريبي ناجح، لكن طبيعة عمله— العطاء والاستماع الدائمين — جعلت لديه القليل من الروابط الهادفة الخاصة به. اتسعت المسافة العاطفية عندما تم تشخيصه بسرطان البروستاتا العدواني في المرحلة الرابعة وبدأ يعاني من نوبات صرع مُنهكة.

يتذكر قائلاً: "بحثت عن المساعدة، لكن كل شيء بدا إما مُحرجاً أو علاجياً بشكل مفرط أو بعيد المنال مالياً. ثم جاءت 'اللحظة'. جلست هناك في مكتبي وحيداً، ومريضاً، ومعزولاً، وفكرت: إذا لم يكن الدعم الذي أحتاجه موجوداً، فسأبنيه بنفسي."

ولادة حركة

مثلت تلك اللحظة ولادة حركة " : وهي عبارة عن دورة مصغرة وحركة قائمة على علم الأعصاب، خالية من التكلف، وتساعد الرجال على اتخاذ خطوات صغيرة وعملية للعودة إلى الظهور، والمجتمع، والحيوية العاطفية.

الحقيقة غير المعلنة لوحدة الرجال

على الرغم من الوعي العالمي المتزايد بالصحة النفسية، تظل وحدة الرجال مخفية إلى حد كبير. وتكلف ظاهرة "الانهيار الهادئ" (Quiet Cracking) (وهو الانسحاب الخفي وغير الملحوظ للموظفين الكبار الذين "ينهارون" ببطء بسبب ضغوط مسؤوليات العمل) الاقتصاد العالمي ما يقرب من تريليون دولار سنوياً، ومعظم المؤسسات ليس لديها فكرة عن كيفية معالجتها.

يوضح ستيف: "لأن الرجال لا يُظهرون الوحدة. نحن ندفنها تحت المهن، والإنتاجية، والروتين الرياضي، أو النكات. لا نبكي علناً، بل نختفي بهدوء. وهذا الاختفاء هو الخطر الحقيقي."

ووفقاً لستيف، ما لم يزعج شيء هذا النمط، سيظل معظم الرجال في هذا الدوامة الصامتة لسنوات أو حتى عقود. وستخسر الشركات الابتكار، ومشاركة الموظفين، وأداءها الأساسي إذا لم تتعامل مع الأسباب الجذرية - وهي الوحدة والعزلة.

علم الأعصاب كحل: كسر نمط العزلة

إجابته هي "كسر نمط" متعمد. مفهوم (OCA) ليس برنامجاً علاجياً أو جلسة عناق جماعي. إنه تدخل تكتيكي، مدعوم بالعلم، ومُصمم ليكون غير مُهدد ومرتكزاً على الفعل. يقول: "نحن نستخدم علم الأعصاب لإيقاف الطريقة التي يُطبع بها الدماغ الوحدة، ثم نعيد بناء مسارات الاتصال خطوة صغيرة تلو الأخرى."

إحدى أقوى أدوات ستيف هي ما يسميه دوامة الوحدة (Loneliness Spiral)، وهو نزول من ست مراحل يشرح كيف يصبح الرجال منفصلين تدريجياً:

الخلع → فك الارتباط → نزع التمكين → الانفصال → فقدان الإحساس بالجسد → التفكك

تتراكم كل مرحلة بهدوء. يقول: "تستيقظ ذات يوم ولست وحيداً فحسب - بل مخدر عاطفياً ومُنعزل. ويكتشف ستيف أن هذا يتجلى في المكتب، حيث لا يسعى التنفيذيون الذين يعانون من الوحدة إلى تحقيق نتائج رائعة أو توفير الدافع والتوجيه للموظفين؛ إنهم ينجرفون وتنجرف المنظمة معهم.

من خلال رسم خرائط لهذه المراحل، يساعد (OCA) الرجال في تحديد مكانهم، والأهم من ذلك، من أين يبدأون الصعود مرة أخرى.