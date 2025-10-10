لحظات خالدة: كيف تُعيد صور الزفاف سرد قصة الحب في 2025

الطابع العفوي في التصوير

كون الأصالة هي الاتجاه الأبرز لحفلات الزفاف 2025، تركز الصور على المرح الخام والعفوي. لا تزال اللقطات التقليدية موجودة، لكن التفاصيل غير المتوقعة هي التي تأسر الأنظار. تقول ميلون بيريز، مؤسسة استوديوهات MelRish: "هناك الآن تحرر من الفلاتر وزيادة في التحرير النظيف، مع ميل إلى ظلال الحركة لإبراز الحركات. يفضل الأزواج أن تعكس الصور شخصياتهم بدلاً من تقليد صيحات محددة". باختصار، الهدف اليوم هو التقاط الشعور في اللحظة، وليس إعادة خلقه لاحقاً. قد لا يكون ترتيب التاج أو باقة الزهور مثالياً، لكن من يبحث عن الكمال؟ اللحظات العفوية، المضحكة، وغير المتوقعة — التي تثير الابتسامة فور التفكير فيها — هي الأغلى على الإطلاق وأجدر بالتوثيق.

حفلات زفاف سينمائية

صور تبدو كما لو أنك على موقع تصوير لفيلم من أفلام كاران جوهر؟ نعم، من بين الاتجاهات الأولى في تقرير اتجاهات الزفاف السنوي على "بينترست" هو أسلوب تصوير الأفلام حيث تُصور العروس كبطلة فيلم رومانسي، والعريس بطابع نجم الشاشة السير. نتحدث عن ألوان غنية، إضاءة درامية، مناظر طبيعية غامرة وتحرير بأسلوب سينمائي. تقول ميلون بيريز إن العام الماضي شهد اتجاه تصوير فلاش عالي التباين مع انتشار الإضاءة غير المباشرة. وتضيف: "الإضاءة غير المباشرة لا تبلى أبداً، إنها سينمائية وأبدية ولن تخرج عن الموضة أبداً." إنها مثالية لحفل زفاف على غرار أفلام هوليوود.