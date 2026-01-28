لا محفظة ولا شريك.. شباب الإمارات يحول "عشاء الوحدة" إلى طاقة قوة

مع حلول شهر فبراير، نرى الورود بالعشرات، والطاولات لشخصين، وسردًا تسويقيًا يوحي بأن القيمة تُقاس على أفضل وجه في الأزواج. لعقود من الزمن، كان “الآكل المنفرد” شخصية مثيرة للشفقة في الثقافة الشعبية — بطل مشهد حزين، مختبئًا في زاوية مع كتاب ليحمي نفسه من الحكم المتصور للغرفة.
ومع ذلك، فإن ما كان يُنظر إليه في السابق على أنه نقص في الخيارات، يتم إعادة تسويقه من قبل جيل جديد كخيار متعمد وذو قيمة عالية.
مع اقتراب عيد الحب، يتحدى صعود “المواعيد الفردية” وتناول الطعام بمفردك الوصمة القديمة للعزلة العامة. بالنسبة للكثيرين، وخاصة ضمن الفئة العمرية للجيل Z، لم يعد الجلوس بمفرده في مطعم عملاً من أعمال العزلة، بل هو لحظة “الشخصية الرئيسية” — طريقة لاستعادة القوة والحرية في عالم مشغول جدًا بتمجيد الرومانسية.
غالبًا ما يبدأ الانتقال من تناول الطعام الاجتماعي إلى تناول الطعام بمفردك بعتبة من عدم الارتياح. بالنسبة لزينب أديجوموكي جيموه، المقيمة النيجيرية البالغة من العمر 26 عامًا، تم تجاوز ذلك في عيد ميلاد مهم. تتذكر جيموه: “أول مرة أكلت فيها بالخارج بمفردي كانت في عيد ميلادي الرابع والعشرين.”
“ذهبت إلى جوهان في وسط مدينة دبي بمفردي. كانت هذه أول مرة أفعل شيئًا كهذا ولم أصدق أنني كنت أفعله. ليس بطريقة حزينة، بل بطريقة ‘واو، يمكنني حقًا أن أكون موجودة لنفسي’. لقد جعلني أدرك أنني أستطيع فعل الكثير من الأشياء بمفردي والاستمتاع بها بالكامل،" تضيف.
تتردد هذه المشاعر لدى نور العين، البالغة من العمر 26 عامًا من باكستان، التي حولت نزهاتها الفردية إلى طقس أسبوعي لإعادة التوازن الذهني. تقول: “أحرص على الخروج لتناول القهوة بمفردي كل يوم اثنين. إنه ‘وقتي الخاص’ لأعود إلى المسار الصحيح للأسبوع.”
بالتفكير في الوقت الذي بدأت فيه هذا التقليد، تضيف العين: “كانت المرة الأولى لي في الجامعة. كنت معتادة جدًا على تناول الطعام مع العائلة أو الأصدقاء لدرجة أن الأمر بدا وكأنه مفهوم غريب في البداية. ولكن بمجرد أن جلست، شعرت بالتحرر، مثل ‘طاقة الشخصية الرئيسية’. لا ينبغي أن يكون فعل الأشياء بمفردك مخيفًا، بل يجب تشجيعه كوسيلة للتعرف على نفسك بشكل أفضل.”
بالنسبة لجيموه، أدت التجربة أيضًا إلى شعور كبير بالاعتماد على الذات. “الخروج بمفردي يجعلني أشعر بالثقة والاتزان والسعادة الحقيقية. أقضي الكثير من الوقت في القيام بأشياء للعمل، للعملاء، أو لأشخاص آخرين. عندما أكون بالخارج بمفردي، أفعل الأشياء بطريقتي، أشعر بالحرية،” تضيف. “تناول الطعام بمفردي لا يتعلق بالوحدة على الإطلاق. بالنسبة لي، إنه يتعلق بالحضور.”
على الرغم من تزايد شعبية هذه “المواعيد الفردية”، لا يزال الحاجز النفسي مرتفعًا لدى الكثيرين. تشرح إيرا نعيم، أخصائية علم النفس السريري ومؤسسة عيادة مير للطب النفسي، أن عدم الارتياح لتناول الطعام بمفردك متجذر في حاجتنا التطورية للانتماء. “من وجهة نظر سريرية، أوقات الوجبات محملة بالمعاني حول الانتماء والأسرة، لذلك غالبًا ما يصف العملاء شعورهم بأنهم ‘معروضون’ عندما يتناولون الطعام بمفردهم."
في المنزل لا يوجد جمهور، لذلك يشعر المرء بالراحة، بينما في الأماكن العامة تثير عيون الغرباء المتخيلة الوعي الذاتي والقلق من أنهم يبدون بلا أصدقاء. “تؤكد التجارب أن الأشخاص الجالسين بين المجموعات يتوقعون الوحدة ويخشون الحكم السلبي، مما يجعلهم أقل عرضة للخروج."
تلاحظ نعيم أيضًا أن هذه الممارسة بالنسبة للجيل Z هي عملية معقدة للتنقل في الاستقلال الحديث. “أسمع الشباب يقولون إن ‘المواعيد الذاتية’ تساعدهم على إعادة شحن طاقتهم. ومع ذلك، يتحدثون عن الاستقلال كقيمة بينما يتصفحون الدردشات الجماعية على هواتفهم،” تقول.
وفقًا لنعيم، يبدو تناول الطعام بمفردك بالنسبة للجيل Z بمثابة "استراتيجية للتكيف" و"إعادة تعريف للرفقة" نحو علاقات أكثر مرونة وفردية. “على الرغم من وجود تحول نحو الصداقات المرنة بين السكان الأصليين الرقميين، إلا أن العديد من هؤلاء العملاء يبلغون أيضًا عن شعورهم بالوحدة والقلق. إنهم يريدون التواصل بدون تسميات صارمة”.
مع تحول عقلية المستهلك، تضطر صناعة الضيافة إلى التكيف. لم يعد رواد المطاعم الفرديون مجرد فكرة لاحقة يتم إقصاؤهم إلى أسوأ مقعد في المكان.
صممت صوفيا فيصل، مؤسسة Paus، وهو مقهى يركز على العافية و“مساحة ثالثة” في دبي، مكانها لاستيعاب أولئك الذين يبحثون عن رفقتهم الخاصة. “الزيارات الفردية شائعة بشكل لا يصدق في Paus. يأتي الناس بمفردهم، ليس فقط لتناول القهوة، ولكن لقضاء الوقت مع أنفسهم بالفعل،” تقول فيصل.
“قد يكون ذلك تدوينًا يوميًا، أو تفكيرًا، أو قراءة، أو عملًا، أو مجرد الاستمتاع بوجبة هادئة دون أي عجلة. لقد صممنا المساحة مع وضع ذلك في الاعتبار، لذلك لا تشعر أبدًا بالحرج من أن تكون بمفردك هنا،" تضيف.
يجادل فيصل بأن المقاهي أصبحت مساحات آمنة عاطفياً، تسد الفجوة بين عزلة المنزل والشكليات الصارمة للمطاعم التقليدية. “غالباً ما تأتي المطاعم الرسمية بقواعد غير مرئية. يُتوقع منك أن تطلب بطريقة معينة، وتبقى لفترة معينة من الوقت، وتتصرف بطريقة معينة،” تشرح. “ما أنشأناه هو مساحة بين الاثنين. يمكن للناس أن يأتوا كما هم تماماً. لا يوجد زي رسمي، ولا ضغط للأداء، ولا شعور بالحاجة إلى الإسراع في الدخول والخروج.”
بينما تعد المقاهي نقطة دخول طبيعية، يتسلل تناول الطعام الفردي أيضاً إلى المطاعم الراقية ذات الخدمة الكاملة. شهد ساهيل أناند، وهو صاحب مطعم انتقل إلى دبي عام 2005، تغيراً واضحاً في ملف الضيف الوحيد على مدى العقدين الماضيين.
“بدأت ألاحظ ذلك بوضوح أكبر خلال السنتين إلى الثلاث سنوات الماضية،” يقول أناند. “قبل ذلك، كان رواد المطاعم الفرديون عادةً مسافرين بغرض العمل أو أشخاصاً ينتظرون شخصاً ما. الآن يبدو الأمر متعمداً جداً. يأتي الناس بمفردهم، يطلبون الطعام بشكل صحيح، يبقون طوال المساء، ويستمتعون به.”
مقارنة ببضع سنوات مضت، أصبح تناول الطعام الفردي أكثر شيوعاً واسترخاءً، كما يقول أناند، الذي يتناول الطعام بمفرده بشكل متكرر. ووفقاً له، فإن التواجد بمفردك في مطعم يسمح أيضاً باتصال أعمق بالبيئة. “لقد استغرق الأمر بعض الوقت للاعتياد عليه، حيث أننا مشروطون بالتفكير في المطاعم كمساحات اجتماعية فقط. ولكن بمجرد تجاوز التردد، يصبح تناول الطعام الفردي تجربة أساسية جداً،” يضيف.
بالنسبة لأناند، أصبح تناول الطعام الفردي وقتاً للتفكير والملاحظة وإعادة الضبط. “تلاحظ التفاصيل أكثر. تتحدث إلى الفريق، وأحياناً إلى الشخص الذي بجانبك. أنت بمفردك، لكنك لا تزال جزءاً من الغرفة.”
يصل الضغط لكونك “جزءاً من زوج” إلى ذروته في 14 فبراير. بالنسبة لأولئك الذين يختارون قضاء اليوم بمفردهم، غالباً ما يكون ذلك جهداً واعياً لتفكيك النسخة التجارية للرومانسية.
“يمكن أن يبدو عيد الحب وكأنه عدسة مكبرة على حالة علاقتنا،” تقول نعيم. “لقد جلست مع عملاء يصفون شعورهم بالخفاء في العمل عندما يتلقى الزملاء الورود أو الشوكولاتة... في العلاج، نعيد تأطير اليوم كفرصة للاحتفال بالصداقات أو حب الذات، ووضع حدود مع وسائل التواصل الاجتماعي وممارسة التعاطف مع الذات.”
عندما يركز الناس على العلاقات التي تغذيهم، يقل وخز عيد الحب، تنصح نعيم. “حينها، يصبح العيد أقل عن الحكم وأكثر عن الاختيار.”
في باوس، ترى فيصل هذه النية مباشرة. “لقد لاحظنا أن الناس أصبحوا أكثر وعياً بكيفية قضائهم عيد الحب الآن. الأمر أقل عن ما يفترض بك فعله، وأكثر عن مقابلة نفسك تماماً حيث أنت،” تقول.
لتلبية هذا، يوفر المكان ‘طاولات مشتركة’ وورش عمل مثل كينتسوجي، مع التركيز على الشفاء والرعاية الذاتية بدلاً من الشراكة الرومانسية.
إذن، في عيد الحب هذا، هل ستظل تنتظر طاولة لشخصين تطل على النوافير، أم أن مقعدًا واحدًا في مقهى هو ما يناديك بدلاً من ذلك؟