لا مجال للمجاملات: الذكاء الاصطناعي يدير مقابلات العمل بدبي

قبل حوالي سبعة أشهر، تلقى براسانا فيرابندي بريدًا إلكترونيًا يُعلمه بحصوله على مقابلة عمل براتب مرتفع كمطور بايثون كلاسيكي في دبي. كان يقيم آنذاك في سنغافورة ويأمل في الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة، لذا كانت هذه الرسالة بمثابة تطور مُرحب به.

"لقد أوضح لي أنه بإمكاني جدولة المقابلة في الوقت الذي أفضله قبل أسبوع أو أسبوعين، وكان هناك تعليمات أخرى أيضًا - مثل وجود قواعد رسمية للزي أثناء المقابلة، ويجب ألا يكون هناك أي ضوضاء في الخلفية، وكان الاتصال الجيد بالإنترنت أمرًا ضروريًا أثناء المكالمة،" كما يوضح فيراباندي، الذي يعيش الآن في أبو ظبي.

في يوم المقابلة، نقر فيرابندي على رابط ودخل إلى تطبيق ويب يُشبه إلى حد كبير تطبيق زووم أو جوجل ميت، حيث لم يُرحّب به أحد. لم تكن هناك رؤوس بشرية على الشاشة ليتبادل معها المجاملات.

بدلاً من ذلك، قُسِّمت الشاشة إلى نصفين. يقول: "كان نصف الشاشة مخصصًا لنص المقابلة، والنصف الآخر لفيديوي". تَدَرَّجت الأسئلة على الشاشة، وبينما كان فيراباندي يُجيب عليها، شاهد صوته يتحوّل إلى نص مكتوب على الشاشة.

عندها أدرك أن العملية برمتها، بدءًا من تلك الرسالة الإلكترونية، كانت تُدار بواسطة الذكاء الاصطناعي (ولاحقًا، منصة التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي فيتيو). لم يتلقَّ فيراباندي أي اتصال، لكن التجربة كانت سريالية ومثيرة بما يكفي لمشاركتها مع أصدقائه في سنغافورة. يقول: "لقد انبهروا".

إن الموظفين والمُقابلين الافتراضيين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي ليسوا المستقبل - بل هم جزء كبير من الحاضر حيث بدأت الشركات في جميع أنحاء العالم في دمج الذكاء الاصطناعي في المهام الخاصة بالموارد البشرية، بما في ذلك المقابلات، والتي كان الكثيرون، حتى وقت قريب، يعتقدون أنها مقدسة للغاية بحيث لا يمكن المساس بها بواسطة الذكاء الاصطناعي.