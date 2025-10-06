لا أسرار: "جدّة اليوغا" تكشف نهجها البسيط للشيخوخة الصحية.. والمفتاح يكمن في الحب والتواصل

في أمسية غائمة في منتصف سبتمبر، اتخذت شارلوت شوبان الوضعية التي حافظت عليها لأكثر من 40 عاماً.
مرتدية قميصاً وسروالاً قطنياً مخططين وفضفاضين، وبشعرها الأبيض القصير الذي بدا غير مصفف قليلاً، نادت شوبان طلابها للتركيز وبدأت في توجيههم خلال تمارين التمدد، مشجعة إياهم على اتباع قيادتها.
قد يُخطئ القادم الجديد في تقدير بنية شوبان الضئيلة وهدوئها، معتقداً أنها واهنة. لكنهم سيشاهدونها بعد ذلك وهي تؤدي سلسلة من "وضعيات المحارب" — قدماها مثبتتان بقوة على الأرض، وذراعاها مستقيمتان، وتنتقل حركتها بسهولة من وضعية إلى أخرى.
منذ عام 1982، تقوم شوبان، التي تبلغ الآن 102 عاماً، بتدريس اليوغا في "ليري"، وهي قرية فرنسية تقع في منطقة اللوار. يقع الاستوديو الخاص بها - غرفة صغيرة مربعة جدرانها مطلية باللون الخوخي، ويشغل مبنى كان في السابق مركزاً للشرطة. وكانت غرف تبديل الملابس فيه في يوم من الأيام زنازين سجن. لم يتجاوز عدد طلابها في تلك الليلة أربع نساء محليات، تتراوح أعمارهن بين 35 و 60 عاماً.
في السنوات الأخيرة، أصبحت شوبان نوعاً من المشاهير في فرنسا، بفضل ظهورها عام 2022 في برنامج "لدينا موهبة لا تصدق" الفرنسي. في سن الـ 99 عاماً، قدمت شوبان أكثر من اثنتي عشرة وضعية مثالية تقريباً على المسرح. وقالت للكاميرات بالفرنسية: "أشعر أنني بخير، مع كل هؤلاء الناس الذين يصفقون لي... إنه أمر غير متوقع."
على الرغم من أنها لم تصل إلى الجولة التالية من المنافسة، إلا أن ظهورها لفت انتباه وسائل الإعلام المحلية — وكذلك رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي. وفي العام الماضي، منحتها الهند وساماً مدنياً لكونها سفيرة بارزة لليوغا. ومنذ ذلك الحين، تلقت سيلاً متواصلاً من طلبات المقابلات والظهور. وقد أصبح أحد أبنائها الأربعة، كلود شوبان (69 عاماً)، وهو معالج فيزيائي سابق وممارس ماهر لليوغا، مدير أعمالها الفعلي.
شوبان لا تدّعي أنها خبيرة في العافية، ولا يبدو أنها تشعر برغبة ملحة للتبشير بنهجها في الحياة. لكن الناس يستمرون في السؤال عن أسرارها للشيخوخة الصحية.
التقت شوبان باليوغا في سن الخمسين، بتشجيع من صديق، لتكون استراحة لها من الأعمال المنزلية. وبدأت التدريس بعد عقد من الزمان، لتتجنب الملل عندما انتقلت إلى بلدتها الصغيرة.
عندما سُئلت عما قدمته لها اليوغا، أجابت ببساطة: "السكينة".
هذا هو أقصى ما يمكن أن تتفلسف به شوبان بشأن ممارستها — أو عمرها المديد غير العادي. وتُرجع الأخير إلى الحظ الجيد. قالت لي: "ليس لدي الكثير من المشاكل. لدي نشاط أحبه."
كما أنه نشاط لا يمكنها تخيل العيش بدونه. قبل عامين ونصف، بعد وقت قصير من بلوغ شوبان 100 عام، أغمي عليها أثناء قيادتها السيارة في طريق العودة من فصل اليوغا. تحطمت سيارتها وكسرت عظم القص. وبعد ثلاثة أشهر، لم تكن خلف عجلة القيادة فحسب، بل عادت لتدريس اليوغا مرة أخرى.
عندما سُئلت عما إذا كانت تشعر وكأنها في 102 عاماً، ضحكت بعمق، ثم أجابت بحذر: في الصباح فقط. ولكن بعد وجبة فطورها المعتادة من القهوة والخبز المحمص مع الزبدة والعسل أو المربى، "أعود إلى المسار الصحيح — أشعر أنني بخير."
لكن الشيء الذي دعمها أكثر من غيره، سواء في ممارسة اليوغا أو في حياتها، هو طلابها، والدعم الاجتماعي الذي يقدمونه، كما قالت.
لقد تباطأت شوبان مع تقدمها في سن المائة. فبينما كانت تمارس اليوغا يومياً، فإنها تتدرب الآن فقط خلال الفصول الثلاثة التي تدرسها كل أسبوع. لم يعد بإمكانها القيام بكل الوضعيات أيضاً — فقد استبعدت الوقوف على اليدين قبل بضع سنوات. لكنها لا تزال قادرة على لمس أصابع قدميها، وتتحرك بثبات شخص أصغر منها بعقود.
عندما سُئلت عما إذا كانت فصولها قد تطورت على مر السنين، لم تستطع أن تفهم سبب تطورها. قالت: "أقدم فصولي دائماً بنفس الطريقة". الوضعيات هي الوضعيات.