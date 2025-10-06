لا أسرار: "جدّة اليوغا" تكشف نهجها البسيط للشيخوخة الصحية.. والمفتاح يكمن في الحب والتواصل

في أمسية غائمة في منتصف سبتمبر، اتخذت شارلوت شوبان الوضعية التي حافظت عليها لأكثر من 40 عاماً.

مرتدية قميصاً وسروالاً قطنياً مخططين وفضفاضين، وبشعرها الأبيض القصير الذي بدا غير مصفف قليلاً، نادت شوبان طلابها للتركيز وبدأت في توجيههم خلال تمارين التمدد، مشجعة إياهم على اتباع قيادتها.

قد يُخطئ القادم الجديد في تقدير بنية شوبان الضئيلة وهدوئها، معتقداً أنها واهنة. لكنهم سيشاهدونها بعد ذلك وهي تؤدي سلسلة من "وضعيات المحارب" — قدماها مثبتتان بقوة على الأرض، وذراعاها مستقيمتان، وتنتقل حركتها بسهولة من وضعية إلى أخرى.

منذ عام 1982، تقوم شوبان، التي تبلغ الآن 102 عاماً، بتدريس اليوغا في "ليري"، وهي قرية فرنسية تقع في منطقة اللوار. يقع الاستوديو الخاص بها - غرفة صغيرة مربعة جدرانها مطلية باللون الخوخي، ويشغل مبنى كان في السابق مركزاً للشرطة. وكانت غرف تبديل الملابس فيه في يوم من الأيام زنازين سجن. لم يتجاوز عدد طلابها في تلك الليلة أربع نساء محليات، تتراوح أعمارهن بين 35 و 60 عاماً.

إحساس عالمي ونجاح غير متوقع

في السنوات الأخيرة، أصبحت شوبان نوعاً من المشاهير في فرنسا، بفضل ظهورها عام 2022 في برنامج "لدينا موهبة لا تصدق" الفرنسي. في سن الـ 99 عاماً، قدمت شوبان أكثر من اثنتي عشرة وضعية مثالية تقريباً على المسرح. وقالت للكاميرات بالفرنسية: "أشعر أنني بخير، مع كل هؤلاء الناس الذين يصفقون لي... إنه أمر غير متوقع."

على الرغم من أنها لم تصل إلى الجولة التالية من المنافسة، إلا أن ظهورها لفت انتباه وسائل الإعلام المحلية — وكذلك رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي. وفي العام الماضي، منحتها الهند وساماً مدنياً لكونها سفيرة بارزة لليوغا. ومنذ ذلك الحين، تلقت سيلاً متواصلاً من طلبات المقابلات والظهور. وقد أصبح أحد أبنائها الأربعة، كلود شوبان (69 عاماً)، وهو معالج فيزيائي سابق وممارس ماهر لليوغا، مدير أعمالها الفعلي.

شوبان لا تدّعي أنها خبيرة في العافية، ولا يبدو أنها تشعر برغبة ملحة للتبشير بنهجها في الحياة. لكن الناس يستمرون في السؤال عن أسرارها للشيخوخة الصحية.