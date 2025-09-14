لافانغ دبي: تجربة طعام فاخر تجمع بين التراث والابتكار

الأسواق مختلفة جدًا. الكويت أكثر تقليدية، بينما تقدم دبي التوازن المثالي بين الشرق والغرب. عشت في الكويت حتى أكملت المدرسة الثانوية، ثم قضيت 11 عامًا في كندا. شعرت أن دبي المكان المناسب لمزج هذه الخبرات. بالطبع، المنافسة هنا شديدة، خاصة مع وجود العديد من المطاعم الهندية والهندية الاندماجية. لكنني لم أقلق أبدًا بشأن "ميزة فريدة في التسويق". ثقتي تأتي من جودة طعامنا وطهاتنا – العديد منهم عمل مع والدي لمدة 15-20 عامًا. الثبات هو قوتنا؛ بينما تتراجع جودة العديد من المطاعم مع الوقت، أضمن ألا تنخفض جودة مطعمنا.