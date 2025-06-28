"لابوبو" يغزو الإمارات: دمى غريبة تروي ظمأ جيل للهدوء

في مشهد أنماط الحياة المتطورة اليوم، ترسخت ظاهرة غريبة: صعود المقتنيات والمنمنمات. ومن بينها، أصبحت لابوبو - شخصية غريبة ذات عيون كبيرة وابتسامة ماكرة - إحساسًا غير متوقع. من الألعاب إلى الكعك، يتواجد لابوبو في كل مكان، آسرًا الجيل Z وجيل الألفية على حد سواء.

تكشف الأبحاث عن أن منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك أثرت بشكل كبير على هذا الاتجاه. يؤدي التعرض المستمر للعناصر الشائعة إلى خلق رغبة قوية لدى الجيل Z وجيل الألفية لامتلاكها، مع لعب مفهوم الخوف من الفوات (FOMO) دورًا كبيرًا.

قال الدكتور أمير فيروزجاهي، ممارس الطب الصيني في مركز "ويلث" الطبي بدبي: "لقد نشأ الجيل Z في عالم سريع التغير، رقمي، وغير متوقع، مما قد يخلق مشاعر عدم اليقين وعدم الاستقرار على مستوى العالم. قد يشعرون بأنهم لا يسيطرون على ما يحدث في العالم، أو حتى في حياتهم الخاصة. إن عملية جمع هذه العناصر وتنظيمها توفر إحساسًا بالسيطرة في عالم يمكن إدارته والتنبؤ به، مما يمكن أن يكون مريحًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تثير هذه الأشياء مشاعر إيجابية، وترتبط بذكريات الطفولة وتوفر راحة عاطفية تشتد الحاجة إليها".

في الإمارات، يتزايد الطلب على المنمنمات والمقتنيات باطراد، سواء كهدايا تذكارية أو في أشكال إبداعية مثل الحلويات. أصبحت الكعك المصغر، على وجه الخصوص، خيارًا شائعًا لتقديم الهدايا والاحتفالات. بينما تواصل البلاد احتضان هذه (الثورة) المصغرة، من الواضح أن أصغر الأشياء يمكن أن تحدث أحيانًا أكبر تأثير. على الرغم من ارتفاع أسعار بعض العناصر، يستمر الناس في الاستثمار فيها، سواء كهدايا تذكارية أثناء السفر، أو كعك عيد ميلاد فريد، أو ببساطة كهواية.

مجتمع شغوف من هواة الجمع

قال حسن التميمي، الرئيس التنفيذي لـ "ذا ليتل ثينغز"، إن الإثارة المحيطة بـ "لابوبو" تجاوزت الديموغرافية المعتادة لهواة الجمع، مما جذب جمهورًا أكثر تنوعًا إلى مواقع البيع بالتجزئة والقنوات الرقمية. هذا الاهتمام المتزايد عزز بشكل كبير قطاع المقتنيات بأكمله وركز الجهود لدعم مجتمع هواة الجمع الشغوفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. قال: "غالبًا ما تكون المقتنيات المصغرة باهظة الثمن، ومع ذلك لا يزال الناس على استعداد لشرائها. مزيج الحنين إلى الماضي والمجموعات الجديدة، إلى جانب إثارة الجمع، يواصل تغذية مشهد المقتنيات النابض بالحياة والمتطور في المنطقة".

شارك أوتكارش شيفرانج، جامع تحف مقيم في دبي، رحلته إلى عالم الألعاب المصممة والمنمنمات: "عندما كنت طفلاً، كنت معجبًا بالشخصيات في الرسوم المتحركة والأفلام لتصميماتها الفريدة. نما هذا الانبهار إلى شغف بالجمع. ما بدأ كشراء قطعة واحدة كل بضعة أشهر تحول إلى هواية منتظمة أزين بها منزلي بقطع لافتة للنظر بصريًا".

وأضاف شيفرانج: "يُدخل جمع الألعاب المصممة والمنمنمات راحة عاطفية ويساعدني على إعادة التواصل مع طفلي الداخلي. إنه هروب إبداعي، حيث أتخيل عالمًا خياليًا يجعلني أشعر وكأنني الشخصية الرئيسية، محاطًا بشخصياتي المفضلة حتى لو لم تكن حقيقية".

الرغبة في الرعاية والحماية

قدمت كارولين يافي، مستشارة ومعالجة سلوكية معرفية في عيادة "ميدكير كامالي" بدبي، رؤى حول الجاذبية النفسية للمنمنمات. قالت: "غالبًا ما تثير الأشياء المصغرة استجابات عاطفية قوية بسبب نظرية مخطط الطفل، والتي تشير إلى أن ميزات مثل العيون الكبيرة والأنوف الصغيرة تثير غرائز الرعاية لدى البشر".

وأضافت: "تمتلك شخصيات مثل لابوبو أو جروغو هذه السمات، وتستغل رغبتنا الفطرية في الرعاية والحماية. تمثل المنمنمات 'عالمًا محتويًا'، مما يوفر مشاعر الراحة والأمان. حجمها الصغير يعكس الحميمية والقدرة على الإدارة، مما يجعلها أقل تهديدًا. في البيئات الحضرية الصاخبة مثل دبي، يمكن أن تكون هذه المنمنمات بمثابة ملاذات هادئة محمولة، ترمز إلى السلام وسط الفوضى".

تشارك مانيت سينغ، أخصائية العلاج النفسي ومستشارة الصحة العقلية في مركز "كياني ويلنس"، هذا الشعور، مشيرة إلى أنه: "في الأوقات العصيبة أو الغامضة، غالبًا ما يقدر الناس الراحة العاطفية أكثر من الفائدة العملية. يمكن للمنمنمات أن تثير الذكريات، وتعكس الهوية، وتثير الفرح. عندما يجعلنا شيء ما نشعر بالأمان أو أننا مرئيون، فإن قيمته العاطفية يمكن أن تفوق بسهولة سعره".

بالنسبة لـ سهيل ساجان، مدير "ميلانو باي دانوب"، فإن اتجاه "لابوبو" الحالي مثير للاهتمام بشكل خاص. "من المثير للاهتمام ملاحظة كيف تتردد هذه التصميمات الفريدة مع الناس وتتطور. تمثل هذه المقتنيات قصصًا وثقافات وتجارب شخصية. دمجها في مساحات معيشتي يضيف طبقة من الشخصية والحنين، مما يجعل كل قطعة جزءًا ثمينًا من رحلتي".

قالت فيليجوي غونزاليس، صانعة محتوى: "بصفتي صانعة محتوى، رأيت بنفسي كيف تجذب الحلويات المصغرة الانتباه على الفور. إنها ليست مجرد طعام، إنها متعة للعين. هذه الإبداعات الصغيرة جمالية للغاية ومرحة وفريدة من نوعها، مما يجعلها مثالية لمنصات مثل إنستغرام وتيك توك. أحيانًا أجد حتى عناصر مصغرة تشبه أشياء من بلدي الأصلي، وهذا الاتصال يجعل الذاكرة أقوى".

مع استمرار تطور مشهد المقتنيات، من الواضح أن هذه الكنوز المصغرة تقدم أكثر من مجرد جاذبية جمالية، فهي توفر اتصالًا ملموسًا بذكريات عزيزة وهويات ثقافية، وتتردد أصداؤها بعمق لدى هواة الجمع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

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