لإجازة صحية: نصائح الأطباء للمسافرين في الشتاء

مع تزايد السفر في فصل الشتاء وبدء موسم الإنفلونزا بالفعل، يدعو الأطباء في الإمارات السكان إلى أخذ الاستشارات الطبية قبل السفر على محمل الجد.
سلط الأطباء الضوء على أن مجرد فحص بسيط يمكن أن يمنع تعطيل الإجازات، وحالات الطوارئ الطبية غير المتوقعة، والتعرض للعدوى التي تنتشر في الخارج أكثر من الإمارات.
يشير خبراء طب السفر إلى بيانات عالمية من (PubMed Central) تظهر أن 22-64% من المسافرين الدوليين يمرضون أثناء الرحلة أو بعدها – وهو رقم يقول الأطباء في الإمارات إنه مقلق بشكل خاص مع توجه العائلات إلى وجهات أكثر برودة وازدحاماً.
في المستشفى الدولي الحديث بدبي، قال الدكتور محمود مدحت إن الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم تشير إلى ضرورة توخي حذر إضافي في موسم الشتاء، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وشدد على أن الفئات الضعيفة – بما في ذلك الأطفال وكبار السن والمصابون بالربو أو السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية – يجب أن يكونوا يقظين.
الحماية الأقوى: "يظل الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي والمعزز الخاص بكوفيد-19 (عند الإشارة إليه) هو الحماية الأقوى. بالنسبة لكبار السن، قد يُنصح أيضًا بلقاحات المكورات الرئوية."
نصائح عامة: "ضمان النوم الكافي، والترطيب، والتغذية المتوازنة، والتحكم في الحالات المرضية الأساسية (مثل استخدام البخاخات للربو، والحفاظ على مستويات الجلوكوز)."
إجراءات احترازية: توصي السلطات الصحية أيضًا بتقليل الاتصال بأي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية.
وأضاف مدحت: "تساعد استشارة ما قبل السفر في تعديل الأدوية، والتحقق من حالة اللقاحات، وإصدار الخطابات اللازمة للمعدات الطبية".
وأشار الطبيب إلى كيفية استعداد المسافرين بشكل مقصود قبل مغادرة المنزل:
"قبل السفر، قم بتحديث التطعيمات، بما في ذلك الإنفلونزا وكوفيد-19 حسب التوصيات. جهز مجموعة أدوات صحية للسفر تتضمن الكمامات، ومعقمات الأيدي، ومناديل مطهرة، وأدوية الحمى، وعلاجات البرد الأساسية. تحقق من الوضع الصحي للوجهة، بما في ذلك تفشي الأمراض أو الزيادات في التهابات الجهاز التنفسي. خطط لإقامة نظيفة وجيدة التهوية وتجنب مسارات السفر المزدحمة بشكل مفرط."
قالت الدكتورة برجس شيخ، أخصائية الطب الباطني في مستشفى وعيادة أستر سدرز في جبل علي، إن المحطات المزدحمة، ومقصورات الطائرات، والنقاط الساخنة السياحية كلها تزيد من خطر انتشار الفيروسات.
وشددت على أن معظم المسافرين يقللون من تقدير مدى سهولة انتشار العدوى في الأماكن المشتركة.
قبل السفر: "يجب على المرء التحقق من التحذيرات الصحية، وتحديث اللقاحات، وتجهيز الكمامات/المعقم، وحمل الوثائق الطبية والأدوية العادية."
أثناء السفر: "ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وتعقيم اليدين في كثير من الأحيان، والابتعاد عن الأفراد المرضى، وتجنب لمس الوجه، والبقاء رطبًا."
وأضافت شيخ: "في المطارات وفي الطوابير المزدحمة، ارتدِ قناعًا، وعقم يديك كثيرًا. داخل الطائرة وفي المقاعد المتقاربة، استخدم قناعًا، ونظف الطاولة/مسند الذراع، وعقم كثيرًا. يجب تجنب الأماكن السياحية المزدحمة ووسائل النقل العام – التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض أعلى (للفيروسات) – في أوقات الذروة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتعقيم المتكرر بمعقمات تعتمد على الكحول."
قالت الدكتورة أثيرا جايا براكاش إنغور من مركز NMC الطبي إن المسافرين من الإمارات غالبًا ما يركزون بشكل كبير على الفيروسات التنفسية، ولكن التهابات المعدة وخيارات الطعام غير الآمنة يمكن أن تعرقل الرحلة أيضًا.
وحذرت من أن إدارة المناعة والأمراض المزمنة يجب أن تبدأ قبل الصعود إلى الطائرة.
قالت إنغور: "تناول الأدوية المزمنة على النحو الموصى به من قبل الأطباء وتأكد من أن جميع المؤشرات الصحية جيدة. كن حذرًا فيما يتعلق بالطعام أثناء السفر. فهو أحد المصادر الرئيسية لعدوى التهاب المعدة والأمعاء والأمراض الأخرى المتعلقة بالمعدة."
"حاول تجنب الأطعمة غير المطبوخة مثل العصائر والفواكه المقطعة مسبقًا والمعرضة للبيئة. حاول تناول وجبات ساخنة مطبوخة حديثًا. لذا، من الأفضل الذهاب إلى أماكن طعام موثوقة ذات تقييمات جيدة عبر الإنترنت بدلاً من تناول جميع الأطعمة المتوفرة في الشوارع. بالنسبة لالتهابات الجهاز التنفسي، ركز على ارتداء الكمامة والحفاظ على نظافة اليدين. يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية مزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن تجنب المناخات الباردة جدًا."