لإجازة صحية: نصائح الأطباء للمسافرين في الشتاء

مع تزايد السفر في فصل الشتاء وبدء موسم الإنفلونزا بالفعل، يدعو الأطباء في الإمارات السكان إلى أخذ الاستشارات الطبية قبل السفر على محمل الجد.

سلط الأطباء الضوء على أن مجرد فحص بسيط يمكن أن يمنع تعطيل الإجازات، وحالات الطوارئ الطبية غير المتوقعة، والتعرض للعدوى التي تنتشر في الخارج أكثر من الإمارات.

يشير خبراء طب السفر إلى بيانات عالمية من (PubMed Central) تظهر أن 22-64% من المسافرين الدوليين يمرضون أثناء الرحلة أو بعدها – وهو رقم يقول الأطباء في الإمارات إنه مقلق بشكل خاص مع توجه العائلات إلى وجهات أكثر برودة وازدحاماً.

"لا تسافر دون خطة": الأطباء يحذرون من مخاطر الشتاء

في المستشفى الدولي الحديث بدبي، قال الدكتور محمود مدحت إن الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم تشير إلى ضرورة توخي حذر إضافي في موسم الشتاء، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وشدد على أن الفئات الضعيفة – بما في ذلك الأطفال وكبار السن والمصابون بالربو أو السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية – يجب أن يكونوا يقظين.

الحماية الأقوى: "يظل الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي والمعزز الخاص بكوفيد-19 (عند الإشارة إليه) هو الحماية الأقوى. بالنسبة لكبار السن، قد يُنصح أيضًا بلقاحات المكورات الرئوية."

نصائح عامة: "ضمان النوم الكافي، والترطيب، والتغذية المتوازنة، والتحكم في الحالات المرضية الأساسية (مثل استخدام البخاخات للربو، والحفاظ على مستويات الجلوكوز)."

إجراءات احترازية: توصي السلطات الصحية أيضًا بتقليل الاتصال بأي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية.

وأضاف مدحت: "تساعد استشارة ما قبل السفر في تعديل الأدوية، والتحقق من حالة اللقاحات، وإصدار الخطابات اللازمة للمعدات الطبية".

وأشار الطبيب إلى كيفية استعداد المسافرين بشكل مقصود قبل مغادرة المنزل:

"قبل السفر، قم بتحديث التطعيمات، بما في ذلك الإنفلونزا وكوفيد-19 حسب التوصيات. جهز مجموعة أدوات صحية للسفر تتضمن الكمامات، ومعقمات الأيدي، ومناديل مطهرة، وأدوية الحمى، وعلاجات البرد الأساسية. تحقق من الوضع الصحي للوجهة، بما في ذلك تفشي الأمراض أو الزيادات في التهابات الجهاز التنفسي. خطط لإقامة نظيفة وجيدة التهوية وتجنب مسارات السفر المزدحمة بشكل مفرط."

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.